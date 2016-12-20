Дневник недели

20 декабря, вторник

В детском музейном центре Иркутского областного краеведческого музея в 15 часов откроется выставка «В блеске ёлочных огней». На выставке будет представлено три раздела. Первый – «Русские ёлочные игрушки конца XIX – начала XX века». Здесь можно будет увидеть ёлочные украшения, рождественские и новогодние открытки, фотографии. Второй раздел – «Новогодние ёлки для детей в СССР» – представит посетителям школьный класс советского времени, украшенный к празднику. Все желающие смогут своими руками смастерить ёлочные игрушки, рождественского ангела. Третий раздел – «Новый год в стиле СССР» – воссоздаст обстановку советской квартиры в канун Нового года. В музейном интерьере советской поры можно будет вспомнить особую атмосферу всеобщего праздника с запахом мандаринов, шоколадными конфетами на ёлке и непременными телевизионными передачами. Выставка будет работать до 31 января 2017 года.

В Иркутске в 14 часов состоится рейд с распространением листовок в рамках предновогодней акции «Ель». Мероприятие проводят Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах министерства лесного комплекса Иркутской области совместно с членами школьного лесничества «Багульник» и сотрудниками ГИБДД для привлечения внимания к сохранению хвойных насаждений в предновогодние дни и предупреждения незаконных вырубок. Место сбора: пост ГИБДД на улице Рабочего Штаба.