+ добавить комментарий

Сага об иркутском форсайте

Депутаты не стали принимать «Стратегию 2030», разработанную областным правительством

Автор: Анна Павлова

Раскритикованная иркутским региональным сообществом «Стратегия соцэкономразвития до 2030 года» вновь обсуждалась на прошлой неделе в Иркутске. На этот раз – с участием федеральных экспертов во главе с Сергеем Глазьевым. По их мнению, Иркутскую область ждёт настоящий экономический прорыв. Но для этого надо заняться солнечной энергетикой, начать выпускать природоресурсные облигации и развивать «послеоперационную рекреационную отрасль». Помогут ли эти советы сделать «Стратегию», а заодно и жизнь населения лучше – большой вопрос. Задались им, видимо, и депутаты Заксобрания. На минувшей неделе они отказались принимать «Стратегию 2030» на сессии.

«Стратегия соцэкономразвития Иркутской области до 2030 года», которую практически год разрабатывало местное правительство, теперь, похоже, будет проходить такую же длительною стадию обсуждений. Как ранее писал «Конкурент», ещё летом её выносили для рассмотрения на различные региональные отраслевые площадки. Серьёзные замечания и даже жёсткая критика тогда прозвучали почти от всех экспертных групп, участвовавших в обсуждении – представителей сферы туризма, лесопромышленников, малого бизнеса и так далее.

Тем не менее областное правительство всё же рассчитывало принять «Стратегию» до конца 2016 года. Для этого требовалась соблюсти формальность – документ был внесён в конце ноября в областной парламент. И теперь областным властям оставалось немного: всего лишь дождаться, когда депутаты на сессии нажмут на кнопки и отдадут свои голоса за «Стратегию 2030». Последняя парламентская сессия в 2016 году запланирована на 16 декабря, где и должно было, по ра­зумению чиновников, свершиться событие. Но теперь стало ясно: форсайт (система методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического и инновационного развития) дал сбой.

Для повышения удовлетворённости населения

В преддверии этого в Иркутск по личному приглашению губернатора Сергея Левченко прибыла группа поддержки из Москвы. Столичные гости собирались обсудить с жителями и властями Прианарья долгосрочные планы развития региона. Федеральными экспертами оказались Сергей Глазьев, который числится в советниках президента РФ, и Дмитрий Митяев из Центра системного прогнозирования, помогавший региональным чиновникам готовить «Стратегию развития Приангарья».

Презентовал гостям «Стратегию» зампред иркутского правительства Антон Логашов. Буквально несколькими днями ранее он получил от губернатора в нагрузку новую должность – министра экономического развития. Его предшественница Оксана Тетерина, курировавшая всю работу по созданию «Стратегии», практически сразу после «сдачи» своего проекта была отправлена в отставку. По неясным причинам губернатор Сергей Левченко не решился продлить с ней закончившийся контракт.

Таким образом, нынешнее обсуждение состоялось уже без неё. Однако Логашов не подвёл – рассказывая о светлом будущем Приангарья, новый министр строго придерживался текста «Стратегии», не раз уже зачитанного другими чиновниками минэконома на разных экспертных площадках.

– Повышение уровня и качества жизни населения, – объявил Антон Логашов о главной цели «Стратегии».

Как это сделать, в «Стратегии» тоже написано: за счёт повышения «уровня удовлетворённости населения качеством предоставления госуслуг во всех сферах жизнедеятельности».

В «Стратегии» выделено 10 ведущих отраслей производства, на которых будет базироваться экономика региона. Один из них – топливно-энергетический, основным фактором развития этого комплекса является строительство газопровода «Сила Сибири». Отмечается в «Стратегии» и традиционная для Иркутской области тема – создание энергомощностей, что, как уверены областные власти, поможет-таки в будущем начать освоение Зашихинского месторождения редких металлов, крупных золоторудных объектов в Бодайбинском районе. Ещё один «конёк» иркутской экономики – развитие фармацевтического кластера, в рамках которого будут разработаны аналоги импортным лекарствам. Развитие металлургического комплекса позволит создать новые места за счёт открытия Тайшетской рудной фабрики и Братского металлургического завода. В этом же списке базовых отраслей – машиностроительный комплекс, ЛПК, АПК и туризм.

Эпоха для прорыва Байкальского региона

Рассказ Антона Логашова иркутская публика слушала уже не первый раз (в зале находились мэры, депутаты разных уровней, представители строительной, лесной отрасли, энергетики). Зато соображения экспертов, приглашённых губернатором, оказались настоящей диковинкой.

Экономист Сергей Глазьев не удержался и поделился своими размышлениями о том будущем, которое может ждать Иркутскую область. Смотреть он предложил на него «в более широком, международном экономическом контексте». И тут же продемонстрировал публике широту собственных взглядов:

– Для любого региона «Стратегия» означает анализ имеющегося научно-производственного потенциала. Если в «Стратегии» правильно выбираются приоритеты, то в сложных ситуациях, в переходные периоды, которые мы переживаем сейчас, возможно экономическое чудо. При этом бывшие экономические лидеры погружаются в депрессию, а те, кто отстаёт, как раз имеют возможность манёвра.

Упомянул здесь Сергей Глазьев, как на вершину экономического столба в разные годы взбирались Голландия, Англия, Германия, Российская империя, Америка. Теперь дело за Сибирью, Байкальским регионом и конкретно за Иркутской областью, считает эксперт. Залог успеха – в правильной расстановке приоритетов в «Стратегии 2030». Всё остальное у региона уже есть.

– Удивительно, что Иркутская область обладает всеми конкурентными преимуществами, которые обеспечили экономическое развитие стран в последние 200 лет, – вода, лес, строительные материалы, нефтехимия, углеводороды, авиационная промышленность. Сейчас наступает эпоха, в которой возможности развития Байкальского региона могут дать рывок всей нашей огромной России, – продолжал Сергей Глазьев.

Приангарью опять грозят кремниевой долиной

Рассказал он и о конкретных проектах, которые могут обеспечить светлое будущее и для Иркутской области, и для всей страны. Так, неожиданно со слов советника президента выяснилось, что федеральный центр по-прежнему возлагает большие надежды на запуск завода по производству поликристаллического кремния в Приангарье. Напомним, в 2006 году действительно в Усолье-Сибирском Иркутской области при участии госкорпорации «Роснано» и личном содействии Анатолия Чубайса было создано такое предприятие. Но даже при, казалось бы, «железной» поддержке проект провалился. В 2014 году Роснано объявило о «резких изменениях рыночной конъюнктуры, которые сделали бизнес-модель нежизнеспособной». В реальности на этом проекте в Приангарье поставлен был крест ещё задолго до того, как Роснано сделало официальное заявление.

Возможно, об этом провале не знал Сергей Глазьев. Благодатную тему для рассуждений о перспективах альтернативной энергии он продолжал раскрывать перед иркутской аудиторией:

– Один киловатт энергии, выработанной на солнечных батареях, стоит сегодня по многим видам реализации меньше, чем киловатт, полученный за счёт тепловой генерации. Очевидно, что солнечная энергетика – это магистральное направление роста. И если бы вам удалось создать завод по выпуску поликремния, это был бы большой пласт в опережающем развитии.

Иркутская публика развлекать столичного гостя рассказами о несостоявшейся кремниевой долине не стала. И даже гендиректор «Иркутскэнерго» Олег Причко, оказавшийся в первом эшелоне слушателей Сергея Глазьева, не поделился своими соображениями относительно перспектив альтернативной энергетики в Иркутской области.

Зато мыслить не останавливался эксперт. Большие надежды (и свои в том числе лично) он возлагает на авиационную промышленность Иркутской области: «Ждём запуска лайнера МС-21 (пассажирский самолёт, проект корпорации «Иркут». – Авт.). К сожалению, сюда мы прилетели на «Боинге».

Минздрав предупреждают

Но самыми крупными отраслями «нового технологического уклада», по версии приглашённых московских специалистов, станут в Иркутской области здравоохранение, образование и наука.

– Новые технологии дают возможность увеличить продолжительность жизни человека почти до 100 лет. Фармацевтика – это комплекс отраслей, связанных со здоровьем человека. Ещё одно перспективное направление – развитие послеоперационной рекреационной отрасли и сферы услуг в области здравоохранения. Это перспективная ниша, которая имеет огромный синергетический эффект, – провозгласил Глазьев.

Любопытно, что в эти же дни, когда Приангарью предрекалось большое будущее за счёт такой отрасли, как здравоохранение, в Иркутске стало известно о беспрецедентном скандале, случившемся в нескольких медицинских организациях. В стратегических учреждениях, среди которых поликлиника Иркутской областной клинической больницы и Иркутская городская клиническая больница № 1, стали отказывать пациентам, приехавшим из разных уголков региона на плановую госпитализацию. Пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи, отправляли домой, ссылаясь на то, что больницы переполнены. На вопросы «Конкурента» о том, что же на самом деле происходит в больницах, один из представителей администрации медучреждения пояснил: «Происходит не в больнице, а в стране».

Но, как и в случае с провалившимся проектом Роснано, советник президента просто оказался не в курсе региональных событий, поэтому был настроен на оптимистический лад:

– Все эти направления позволяют Иркутской области с уверенностью смотреть в будущее, – заявил на круглом столе Глазьев.

– Да ты нам денег просто дай, – пробормотал изрядно уставший от маячавших перед Иркутской областью перспектив один из представителей областного минЖКХ, соседствовавший в зале с «Конкурентом».

Но этого советник президента дать не мог. Однако без маленького подарка регион не оставил. В копилку прочих перспективных проектов Иркутской области Сергей Глазьев добавил свой, авторский. Он предложил региону выйти с предложением в федеральный центр о создании Корпорации развития Байкала, которая бы получила «исключительное право на использование водных ресурсов и обеспечила системное развитие байкальской земли».

«Опираясь на воду, можно наращивать капитализацию Иркутской области, выпускать долгосрочные облигации под пользование ресурсом», – объяснил советник президента России и тут же экспромтом выдал новый, расширенный вариант собственной идеи: можно не останавливаться только на воде, а выпускать природоресурсные облигации. Очевидно, добавить к воде он хотел ещё нефть и газ, но вовремя остановился.

«Фармасинтез» ещё подумает

Перехватил эстафету Сергея Глазьева директор Центра системного прогнозирования Дмитрий Митяев. «Стратегию 2030» он похвалил, но признал, что исходная позиция, с которой региону предстоит стартовать в светлое будущее, очень тяжела. Так, сейчас Иркутская область занимает по продолжительности жизни 79-е место в стране, по динамике реальных доходов населения – 71-е.

Положительно он оценил идею создания в регионе фармацевтического кластера (в «Стратегии» прописана отдельной главой). Но, в отличие от предыдущего оратора, поделился не очень обнадёживающей информацией по проекту. Как полагают областные власти, главным участником кластера будет компания «Фармасинтез», которая уже имеет ряд производственных мощностей в регионе. Более того, в июне 2016 года губернатор Иркутской области Левченко встретился с главой компании «Фармасинтез» и обсудил детали строительства новых мощностей по выпуску лекарств в Усолье-Сибирском, получившем статус территории опережающего развития (ТОР).

Однако, по информации Дмитрии Митяева, сам «Фармасинтез» в таких амбициозных планах относительно Приангарья до конца ещё не уверен: «Выбор стоит между Иркутской областью и Свердловской. Причём пока они [«Фармасинтез»] склоняются в пользу последней. Так что это ещё вопрос переговоров».

В «Фармасинтезе» на вопросы «Конкурента» о возможном строительстве нового фармацевтического завода в Усолье-Сибирском ответили, что пока окончательного решения действительно не существует. «Идёт предпроектная проработка вопроса, поэтому бизнес-план проекта не сформирован. Нормативные акты, подтверждающие начало проекта и его государственную поддержку, также пока не принимались», – пояснили в пресс-службе компании.

После того как у столичных экспертов закончились новые идеи и предложения к «Стратегии 2030», выступить предложено было и местной аудитории. Несмотря на то что региональная общественность обсуждала документ не единожды, нашлись те, кому ещё было что сказать.

Светлое будущее ещё попланируют

Так, Илья Сумароков, гендиректор СПК «Усольский свинокомплекс», сделал важное наблюдение: о том, кто будет в ответе за выполнение всех планов по развитию региона, в «Стратегии 2030» ничего не говорится.

– Я отношусь к тем, кому воплощать эту «Стратегию» в жизнь. Работаю в отрасли более 50 лет. Наверное, меня уже в 2030 году не будет, но всё же хотелось понять – кто конкретно будет нести ответственность у нас за реализацию «Стратегии», кто отвечает за то, чтобы к 2030 году планы были выполнены? – полюбопытствовал Сумароков.

– Логашов, – не удержался кто-то из слушателей.

Замечание Ильи Сумарокова, тем не менее, имело под собой все основания. Ни одна из действующих программ развития в Иркутской области не выполнена сегодня даже на 30%. Прогнозы, поставленные ранее региональными экономистами по привлечению инвестиций, тоже в лучшем случае сбылись лишь наполовину – вместо планируемых в год 200–240 млрд рублей получается лишь половина. Кто отвечал за реализацию профильных программ в Иркутской области, как правило, не прописывалось.

Избранный осенью депутат Госдумы Алексей Красноштанов предложил всем присутствующим срочно заниматься лоббированием вопроса по строительству трубопровода «Ковыкта – Саянск». Красноречивой в своём неравнодушии к будущему региона оказалась и депутат областного Заксобрания Анастасия Егорова. Она поблагодарила творца за то, что у Иркутской области есть Байкал, и попросила авторов «Стратегии 2030» уделить внимание байкальской губке, которая, как узнала она недавно, гибнет в заливе Лиственничный. А также попросила не «оставлять за бортом людей с ограниченными возможностями».

Председатель правительства Александр Битаров, молчавший на протяжении всего заседания, решил разъяснить Анастасии Егоровой, что «Стратегия 2030» является лишь первым базовым документом, в котором основные направления развития предусмотрены тезисно. Раскрываться подробнее они будут в серии новых программ и подпрограмм, сопутствующих «Стратегии», пообещал глава правительства.

Депутат ЗС Борис Алексеев усомнился, что планы и задачи, которые представили авторы региональной «Стратегии», соответствуют федеральным: «Мы ставим очень амбициозные задачи, но я очень сомневаюсь, вписываемся ли мы с ними в федеральную «Стратегию». Ведь Иркутская область уже вылетела из существующих федеральных форсайтов, таких как «Программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Коллегу поддержал и депутат Андрей Лабыгин, неожиданно взявший на себя смелость объявить, что, вопреки желанию правительства области, региональный проект «Стратегии» в этом году, скорее всего, не будет принят парламентом. «Документ ещё не прошёл ни через один комитет в Заксобрании, на него нет ни одного заключения», – сообщил он.

Губернатор Сергей Левченко не растерялся: он вспомнил, что и федеральная «Стратегия» откладывается на три года.

И действительно, на сессии Законодательного Собрания 16 декабря вопрос о «Стратегии» не попал в повестку дня. Таким образам, Иркутская область всё ещё продолжает планировать своё светлое будущее.