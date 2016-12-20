Этот день в истории

1881 год

Декабрь. В 1881 году в Иркутске родилось законнорождённых 695 мужского пола и 819 женского, незаконнорождённых – 173 мужского пола и 166 женского, было подкинуто 11 мужчин, 3 женщины, всего за год 879 мужчин, 788 женщин, итого 1667 лиц обоего пола, умерло за год 748 мужчин и 606 женщин, всего 1354 обоего пола.

Первые два года после пожара в городе и скудного урожая в губернии при высоких ценах на все предметы первой необходимости были тяжёлым испытанием для иркутян, что отразилось и на смертности (в 1880 году умерло 1882 человека обоего пола).

1884 год

21 декабря был первый пробный опыт передачи по телефону игры оркестра и артистов городского театра. Телефон проведён от театра и благородного собрания в дом Гуляева но Большой улице. Цель устройства телефона – ознакомить общество с открытиями в области электромагнетизма. Написана об этом предмете брошюра, а для учащейся молодёжи будет устроено бесплатное чтение с рядом опытов.

1885 год

22 декабря в Рабочей слободе открыта воскресная школа. Преподавать согласились несколько интеллигентных женщин.

1889 год

25 декабря обычные в старые годы визиты заменены нововведением: представители и представительницы городского общества приносили друг другу поздравления в Общественном собрании, куда съехались к 12 часам. Этот утренний раут прошёл весьма оживлённо. Участвовало во взаимных поздравлениях 140 мужчин и 23 дамы. Поступило 556 рублей, израсходовано 310 рублей 61 копейка, остальные 245,39 рубля сданы в распорядительный комитет Иркутского благотворительного общества.

26 декабря прибыл из Благовещенска верхом на лошади сотник Амурского казачьего войска Пешков, едущий в Петербург. До Иркутска 2450 вёрст путник ехал 49 дней, считая в том числе отдыхи и дневки.

1892 год

23 декабря. Наследник цесаревич Николай Александрович изволил принимать в Гатчине иркутского городского голову В.П. Сукачёва.

1894 год

26 декабря. На Баснинской улице в доме Зотова открылся анатомо-патологический музей восковых фигур с анатомическим научным отделением.

1896 год

22 декабря в общественном собрании Товариществом артистов дан спектакль в пользу артиста Минского, известного Иркутску, находящегося в тяжёлом положении. Выручено 105 рублей.

1905 год

24 декабря город объявлен в положении чрезвычайной охраны (военное положение).

24 декабря устроен телеграфный провод через Ангару.

26 декабря по поводу объявления положения чрезвычайной охраны предполагается митинг в Общественном собрании, но так как таковое было оцеплено войсками, то публика собралась в зале Думы, однако помещение оказалось тесным. По окончании митинга шествие направилось на Большую улицу, но туда не пустили солдаты. Публика разошлась по домам.

1908 год

25 декабря в 12 часов дня ввиду сильного ледохода понтонный мост разведён. Переправа публики на катерах «Кучум», «Михаил», «Наследник», «Ермак», «Байкалец», «Иркут», «Николай». Плата 10 копеек с человека.

К 26 декабря озеро Байкал покрылось льдом почти на всём расстоянии. Езда по льду только у берегов озера.

1910 год

26 декабря в музее Географического общества открыта фотографическая выставка – 79 научных снимков и 492 художественных и несколько альбомов: коллекция И. Анисимова «Могилы декабристов вблизи». Селенгинска», стереоскопические снимки К. А. фон Эссена – виды Японии, Мукдена и другие места, альбом В. С. Пророкова – снимки Тункинского края, альбом Пихтина – виды Лены.