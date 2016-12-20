+ добавить комментарий

Особенная больница

Больнице ИНЦ СО РАН – 50 лет

Больница ИНЦ СО РАН, включающая в себя стационар, поликлинику, детскую и женскую консультации, 22 декабря отмечает крупный юбилей – 50-летие. Некоторые врачи работают здесь не только годами, но и десятилетиями, создавая лучшие традиции семейной медицины для своих пациентов. Юрий Усольцев, главный врач больницы, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей квалификационной категории, рассказал нашей газете о том, как создавалась больница, какие сегодня работают отделения и о каком медицинском приборе мечтают персонал и пациенты.

Вспоминая Олега Вашкевича

Больница Академгородка – почти ровесница микрорайона. Решение о создании Восточно-Сибирского филиала Академии наук было принято в 1949 году. Сначала филиал занимал помещения в разных районах города, в 1957 году было решено открыть Восточно-Сибирское отделение РАН СССР. Так появился Иркутский научный центр – второй по значимости в Сибири. Первые здания Академгородка стали строить на левом берегу Ангары в 1963 году. Сначала был сдан Институт органической химии, вторым стал Сибирский энергетический институт, затем начали строить и другие институты, последним был возведён Институт динамики систем и теории управления.

Академгородок имеет свою уникальную особенность: с одной стороны улицы Лермонтова расположены только научные институты, жилые дома и инфраструктура находятся с другой стороны. Постепенно строился микрорайон, со всех концов страны в иркутский Академгородок приезжали работать учёные. Люди постарше – уже с семьями, молодёжь знакомилась и создавала семьи здесь, в Академгородке. Рождались дети, детям требовалось медицинское обслуживание.

В 1964 году был открыт педиатрический приём в так называемой амбулатории при Восточно-Сибирском филиале СО РАН. В 1965 году приём становится консультативным: кроме педиатра, работают окулист и лор-врач, проводится клинико-лабораторная диагностика. В 1966 году организуется амбулаторный приём и для взрослого населения, структура получает название «академическая амбулатория». 14 февраля 1968 года по распоряжению председателя СО Академии наук СССР академика Лаврентьева организована уже больница СО РАН. В своём составе она имела стационар и поликлинику.

– Несмотря на то что полноценно больница начала работать в 1968 году, днём рождения, или днём открытия, считается всё-таки 22 декабря 1966 года. Первым главным врачом амбулатории в 1967 году назначили Тамару Алексеевну Суворову. Именно тогда официально были подписаны документы и амбулатория стала больницей. В 1988 году она была переименована в больницу Иркутского научного центра СО РАН, – рассказывает Юрий Усольцев.

Анжелика Гейн долгое время была главным акушером-гинекологом Бодайбинского района, последние несколько лет заведует женской консультацией больницы ИНЦ СО РАН Автор фото: из архива больницы

Амбулатория больницы сначала располагалась на первом этаже обычного дома. С 1979 года это были койки кардиологические, гинекологические, неврологические, даже хирургические – всего 160. В сентябре 1982 года было введено в эксплуатацию вновь построенное здание поликлиники, отвечающее всем требованиям санитарного законодательства. С марта 1985 года стационар стал располагаться в соседнем с поликлиникой здании по адресу: Лермонтова, 283в. Оба здания были объединены в единый медицинский городок. Уже тогда в больничном комплексе принимали врачи разных медицинских специальностей, функционировали детское отделение и женская консультация, лаборатория и параклинические подразделения.

Развитие и успешная работа больницы стали возможны благодаря Олегу Степановичу Вашкевичу, возглавлявшему её более сорока лет, с 1969 по 2010 год. Фактически он создал единый больничный комплекс, объединив территориально стационар и поликлинику. Больница успешно прошла первую и последующие процедуры лицензирования и аккредитации. Значительный вклад внёс Олег Степанович в оснащение и переоснащение: приобретались и были установлены рентген-диагностические комплексы на три рабочих места в стационар и поликлинику, стоматологическое оборудование, лабораторное и ультразвуковое оборудование, аппараты для отделения функциональной диагностики. Большое значение уделял Олег Степанович привлечению в больницу для работы молодых и грамотных врачей, медицинских сестёр.

Ещё одной заслугой Олега Вашкевича стало увеличение количества пациентов, прикреплённых к больнице по системе ОМС. Это важно, ведь перечисления от страховых компаний – один из главных источников финансирования подобных медучреждений.

Отделение неврологии – особая гордость

Сегодня стационар больницы ИНЦ СО РАН – это четыре клинических отделения, очень востребованных пациентами. А также поликлиника, в том числе женская консультация, детское, стоматологическое отделения, дневной стационар. Это сильная физиотерапевтическая база, разнообразные дополнительные услуги – фитобочка, душ Шарко, жемчужные и углекислые ванны, мануальная терапия, иглорефлексотерапия.

Невролог Елена Потехина Автор фото: из архива больницы

Главный врач рассказывает о работе больницы более подробно:

– Кардиологическое отделение больницы рассчитано на 40 коек и 6 коек палаты интенсивной терапии. Отделение выполняет все поставленные задачи, заполнено постоянно. Мы лечим нарушения сердечного ритма, ишемическую болезнь сердца, оказываем помощь пациентам, перенёсшим операции на сердце. Заведует отделением Елена Евгеньевна Кожевникова, кандидат медицинских наук, врач с передовыми взглядами на кардиологию. Отделение терапии рассчитано на 50 коек, в отделении лечат сахарный диабет, пневмонии, хронические болезни почек, панкреатиты, болезни пищеварения, заболевания костно-суставной системы, готовят пациентов к высокотехнологичным операциям и реабилитируют больных после проведения эндопротезирования крупных суставов. Отделение востребовано и жителями города Иркутска, и областными пациентами. Врачи гинекологического отделения занимаются осложнениями течения беременности, воспалительными заболеваниями женских половых органов и тяжёлым климактерическим синдромом. Отделение гинекологии является клинической базой ИГМУ. Особая наша гордость – отделение неврологии. В городе работают несколько медицинских учреждений, в которых оказывается помощь при остром инфаркте миокарда и инсульте. Это первично-сосудистые отделения. Они достигли хороших результатов – смертность от инфарктов и инсультов в Иркутске значительно уменьшилась. Но мало кто занимается пациентами после снятия этих острых, угрожающих жизни состояний.

В нашем отделении неврологии для таких больных проводятся курсы восстановительной терапии, у нас прекрасный массаж, мануальная терапия, иглоукалывание. Заведует отделением неврологии Жанна Исмагиловна Капустенская, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО, кандидат медицинских наук. Она выстроила работу отделения по научно-прикладному принципу, больных лечат современными препаратами, в отделении учатся ординаторы, аспиранты, курсанты ИГМАПО. В Иркутске мало больниц, где могут поддержать пациентов вне экстренных состояний. А, как известно, неврологические заболевания – это диагноз на всю жизнь, хронические состояния нуждаются в цикличной поддерживающей терапии. Так что нашу неврологию хвалят все, кто хоть раз лечился в этом отделении.

Статус больницы Академгородка всегда был отличен от статуса прочих городских и областных больниц. Больница находится в составе ИНЦ, учредителем её является ФАНО России, но в своей лечебной работе она подчиняется министерству здравоохранения Иркутской области, активно взаимодействует со страховыми компаниями и территориальными фондами Иркутска и Иркутской области. С 2015 года больница функционирует без средств федерального бюджета, по так называемому одноканальному финансированию – отчислениям по полисам ОМС. Но из этих средств нельзя делать капитальный ремонт, приобретать оборудование сто­имостью больше 100 тысяч, покупать обычные бытовые приборы – холодильники, шкафы и так далее. На эти цели может идти исключительно выручка от платных услуг. Больница на сегодня хорошо оснащена – цифровой флюорограф, маммо­граф, электромиограф, стабилоплатформа, автоклав, биохимический анализатор, аппараты ЭКГ, спирографы. Но если бы у больницы ИНЦ СО РАН появился компьютерный томограф, это стало бы большим благом, для пациентов в первую очередь. Пока подобное обследование проводится по квотам в других медучреждениях города.

Больница в лицах

Больница и поликлиника – это прежде всего люди, работающие здесь. Больница ИНЦ СО РАН славится своей стабильностью – врачи и медсёстры работают здесь десятилетиями.

Наталья Смирнова, заместитель главного врача по медицинской части, кандидат медицинских наук Автор фото: из архива больницы

О некоторых из докторов рассказывает Юрий Усольцев:

– Заместитель главного врача по медицинской части кандидат медицинских наук Наталья Генриховна Смирнова – волевая, умная женщина. Она поддерживает деятельность стационара больницы в полном порядке, работают все отделения слаженно, чётко, выполняя плановые показатели, текучки кадров нет. Поликлиникой сегодня заведует Виктория Владимировна Киреева, кандидат медицинских наук, которая уделяет большое внимание прикреплению населения, выполнению показателей диспансеризации и иммунизации населения. Антонина Иосифовна Химич, врач с большим стажем работы, из так называемой старой гвардии, сегодня заведует терапевтическим отделением поликлиники. Именно она осматривает наиболее сложных пациентов в поликлинике, организует им консультации в своём лечебном учреждении и за его пределами, помогает решать сложные ситуации в поликлинике. Работа с людьми – всегда самая сложная, требующая терпения, Антонина Иосифовна с такой работой справляется весьма успешно. Давно трудятся в поликлинике неврологи Елена Евгеньевна Игнатенкова и Елена Станиславна Потехина, они работают на первый взгляд незаметно, но жалоб на них нет, больные на приёме удовлетворены их работой. Женской консультацией сегодня заведует Анжелика Александровна Гейн. Она долгое время была главным акушером-гинекологом Бодайбинского района, последние несколько лет работает у нас. Вежливая, высоко квалифицированная, внимательный врач и руководитель. Мы гордимся работой уролога Татьяны Геннадьевны Лебедь. Долгое время в поликлинике был «приходящий» уролог, пациенты мечтали о штатном враче. Татьяна Геннадьевна ведёт приёмы каждый день, она очень внимательна к пациентам, постоянно повышает свою профессиональную квалификацию. Педиатрическим отделением заведует Елена Анатольевна Барышникова. Это отделение – также наша гордость. Все наши педиатры – врачи от Бога, любят детей, умеют с ними разговаривать, ладят с родителями. Жалоб на детское отделение нет. И лично для меня наше педиатрическое отделение – престиж больницы, не каждый больничный комплекс может похвастать таковым.

Ежегодно в больнице выполняется 16,8 тысячи рентгенологических исследований, более 33,5 тысячи УЗС-исследований, отпущено 59 тысяч физиопроцедур 12 тысячам больных, выполнено 655 тысяч клинико-диагностических исследований и 22 тысячи функционально-диагностических исследований, проведено 2 тысячи эндоскопических манипуляций пациентам стационара и поликлиники.

Следует отметить, что лечебную деятельность больница сочетает с научной работой. Так, с 2016 года в больнице проводится научное исследование по теме «Трансляционная медицина в диагностике эндотелиальной дисфункции, атеросклероза и его осложнений» в соответствии с выполнением государственного задания. В научно-исследовательской работе принимают участие врачи, заведующие отделениями совместно с научными сотрудниками отдела медико-биологических исследований ИНЦ СО РАН: профессор К.А. Апарцин, С.А. Лепихова, Н.П. Судаков. В этом году о результатах исследований больница докладывала на конференции ФАНО, проходившей в декабре в Кисловодске, и на конференции ИНЦ, посвящённой юбилейным торжествам НЦ РВХТ. Научные исследования будут продолжены и в последующие годы. Ежегодно научные труды сотрудников больницы публикуются в научных сборниках, готовится к защите докторская диссертация.

P.S. Газета «Восточно-Сибирская правда» поздравляет больницу ИНЦ СО РАН с юбилеем. Желаем процветания, долголетия, успехов, нового современного оборудования и благодарных пациентов!

Цифры и факты

Юрий Усольцев руководит больницей с 2010 года Автор фото: из архива больницы

Гордость больницы – её врачи, медицинские сёстры, фельдшера, клинические лаборанты, рентгенолаборанты, повара, бухгалтеры. Сегодня в штат больницы входят 345 сотрудников, это 82 врача, в том числе 9 кандидатов медицинских наук, 2 заслуженных врача Российской Федерации, и 147 средних медицинских работников.

В настоящее время больница представлена поликлиникой на 600 посещений в день, однако помощь оказывается более 800 пациентам в сутки, имеется 9 укомплектованных врачебных терапевтических участков, 4 педиатрических участка и 4 гинекологических участка. Стационар рассчитан на 180 коек: отделение кардиологии с палатой ПИТ 40 коек, терапевтическое отделение на 50 коек, неврологическое отделение на 68 коек и гинекологическое отделение на 22 койки. Ежегодно в стационаре пролечивается более 6 тысяч пациентов, поток больных увеличивается за счёт направления в больницу и областного населения. Ориентировочно за 50 лет в стационаре больницы ИНЦ СО РАН получили помощь около полутора миллионов человек и 6,5 миллиона пациентов оказали медицинскую помощь в поликлинике.