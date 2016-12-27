+ добавить комментарий

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Отделение журналистики Иркутского государственного университета празднует 55-летие

Автор: Екатерина Балагурова

Открытие в 1961 году новой кафедры ИГУ для журналистики Восточной Сибири стало важным и долгожданным событием. Спрос на профессионально подготовленные кадры держался большой. Пропорциональным был интерес к специальности «Журналистика» у абитуриентов. Не снижается он и сегодня: традиционно конкурс на бюджетное обучение по направлению «Журналистика» в ИГУ составляет 4-5 человек на место. За 55 лет работы отделение выпустило почти четыре тысячи студентов.

По страницам истории

Иркутск. 1961 год. «Хрущёвская оттепель». За Уралом подготовка журналистов ведётся только в Свердловском университете. Выход партийно-правительственного постановления об открытии новых отделений журналистики в нескольких областных и краевых центрах страны в рамках реорганизации системы советских СМИ. Приказ министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 7 августа 1961 года № 476. Открытие кафедры журналистики на базе историко-филологического факультета ИГУ.

Уже идут вступительные экзамены в вузы, поэтому отбор делают в основном среди абитуриентов-филологов. Набором на новую специальность занимается ответственный секретарь приёмной комиссии факультета, преподаватель кафедры русского языка и общего языкознания Александр Горбунов. В директивной телеграмме ЦК КПСС об открытии в ИГУ отделения журналистики предписывается отправить от вуза в Москву молодых преподавателей для повышения квалификации. «Выбор пал на меня, – вспоминал Горбунов в своём интервью студентам. – За пять дней срочно сдал все дела и отбыл в Москву. В МГУ я тогда попал на кафедру стилистики русского языка Д.Э. Розенталя. Защитив в 1965 году диссертацию, вернулся в Иркутск».

В течение первого учебного года было набрано две группы студентов, которые поступили в вуз с полугодовым интервалом. В итоге зимой 1966 года из ИГУ выпустились пятикурсники, а летом, вслед за ними, – студенты, обучавшиеся по четырёхлетней программе. Позднее от четырёхлетнего плана обучения было решено отказаться, и подготовка журналистских кадров до 2015 года длилась 5 лет.

В 1967 году начались выпуски студентов заочного отделения, на котором обучались многие журналисты-практики областных, краевых, районных и городских газет Восточной Сибири. Вскоре выяснилось, что спрос на дипломированных журналистов не удовлетворяется, поэтому вместо 25 абитуриентов стали набирать по 50 студентов очного и заочного отделений.

Желающих учиться на отделении журналистики по-прежнему много. Сегодня на специалиста в области СМИ в вузе учатся 88 первокурсников.

Устами первых студентов

Набором на новую специальность «Журналистика» в ИГУ занимался филолог-лингвист, будущий аспирант факультета журналистики МГУ Алексей Петрович Горбунов

В числе первых 25 студентов отделения журналистики ИГУ была Татьяна Зырянова, в прошлом тележурналист, работник Восточно-Сибирской студии кинохроники, а ныне преподаватель кафедры.

– В 1961 году, на момент открытия отделения журналистики, я на «отлично» окончила первый курс направления «Филология». Всегда любила слово, любила читать, поэтому учиться на филологии мне было только в радость. Однако журналистикой я буквально грезила, даже уехала бы учиться в другой город, но мама не отпустила. Поэтому, как только узнала, что и в Иркутске наконец-то открыт набор журналистов, сама пошла к ректору и он подписал приказ о переводе меня на курс ниже и на новое направление.

Кафедру собрали, что называется, с бору по сосёнке. Кто чем мог и как мог. Штатных преподавателей нашего отделения сначала не было совсем, стали подтягивать практиков из местных газет. Они приходили к нам, делились опытом, а потом мы шли к ним на практику. И везде нас прекрасно принимали, помогали, учили. Мы, первые журналисты, были нарасхват. Мы все работали со второго курса, пробовали разные редакции, искали своё.

О процессе обучения вспоминает и представитель второго выпуска 1966 года – бывший заместитель редактора «Восточно-Сибирской правды», собственный корреспондент ИТАР-ТАСС, ныне по-прежнему пишущий журналист Владимир Ходий: «Мы с однокурсниками издавали учебную газету о работе Иркутской слюдяной фабрики. За месяц сверстали шесть номеров. Редактором был литсотрудник и поэт, пришедший из «Советской молодёжи», Сергей Иоффе».

– Вообще, я очень серьёзно относился к образованию, – добавляет Владимир Васильевич. – Может, потому, что поступил в университет уже будучи 25-летним юношей. К тому времени за спиной у меня была служба в армии, работа печатником в типографии и даже заочная учёба в МГУ. Поскольку на курсе был старше всех и был сознательным студентом, деканат назначил меня старостой группы. Хватало времени на всё: учиться, ездить на сельхозработы, писать в газеты, узнавать новых людей, которые уже состоялись в профессии.

Сейчас, когда позади долгий творческий путь, могу с уверенностью сказать, что настоящего журналиста отличает эрудированность во многих сферах жизни. И в университете нам старались дать солидную профессиональную базу, чтобы из стен вуза мы вышли действительно культурными людьми.

Факультет, воспитывающий культуру

Вслед за А.П. Горбуновым журналистскую аспирантуру МГУ окончил профессор ИГУ, любимейший преподаватель многих поколений студентов, ответственный секретарь «Советской молодёжи» Леонид Леонтьевич Ермолинский

Поскольку отделение журналистики было совсем молодым, костяком его преподавательского состава стали молодые преподаватели.

– Да, некоторые из них были немногим старше нас, – подтверждает Владимир Ходий. – Леонид Любимов, например, даже на год меня младше. В 1962 году он был ещё аспирантом историко-филологического факультета. Вне лекций и семинаров я мог назвать его просто Лёней, и это ничуть не мешало процессу обучения. С нами работали люди высочайшей культуры, каких я редко встречал потом в жизни, – продолжает Владимир Ходий. – Помню всех, кто преподавал. Почти моим ровесником и тоже аспирантом был и Павел Забелин, впоследствии заведующий кафедрой журналистики. Он был руководителем моей дипломной работы.

Татьяна Зырянова вспоминает журналиста-практика Нэлли Васильевну Петрову: «Именно она привела меня в детскую редакцию Иркутской студии телевидения, где я в итоге проработала 10 лет». По словам Татьяны Дмитриевны, Нэлли Васильевна была невероятно начитанным, умным человеком. «Однажды она под строгим секретом дала мне прочитать «Собачье сердце» Булгакова. Тогда ведь такая литература была запрещена. Не знаю, где уж Нэлли Васильевна нашла эту повесть, но моему счастью не было предела», – улыбается Татьяна Дмитриевна.

Огромный вклад в развитие кафедры внесли преподаватели-филологи, которые и по сей день активно преподают студентам-журналистам. По словам выпускников, именно филологи воспитывают в студентах культуру читать, говорить и слушать.

Зарубежную литературу у первых журналистов вела «железная» Надежда Владимировна Ковригина, русскую и советскую – не менее «железная» Надежда Степановна Тендитник, первая заведующая кафедрой.

– Они были очень строгими, но им просто не было равных по знанию материала и глубине подачи, – признаётся Ходий.

Очень много времени проводили друг с другом вне учёбы.

– Вы не представляете, какая это была душевность, какое единение, – продолжает Татьяна Зырянова. – Мы вместе построили отделение с нуля.

Для Татьяны Зыряновой первым авторитетом был Леонид Леонтьевич Ермолинский, пришедший на кафедру из легендарной «Советской молодёжи». Преподаватель собирал студентов на празднование дней рождений, Нового года, Первого мая. Постоянно встречались и без особенного повода. «И какие это были встречи! Именно Ермолинский учил нас культуре, показывал, что такое интеллигенция. Он готовил и проводил для нас интеллектуальные игры, помню, всегда делили нас на какие-то команды, чтобы было здоровое соперничество. Даже если это было застолье, он учил нас говорить хорошие тосты. Чтобы всё было как в «Молодёжке», чтобы всё «по-взрослому». Ермолинский организовывал всех, хотя на самом деле вовсе не был массовиком-затейником. Со временем он понял, кому можно перепоручить обязанности, и мы сами с удовольствием подхватили эстафету».

– Преподаватели учили нас быть думающими людьми, и всю последующую жизнь мы стремились «держать марку», – говорит Владимир Васильевич. – Лично я всегда старался жить и работать так, чтобы меня уважали как творческую личность.

А Татьяна Дмитриевна добавляет: «Преподаватели наши настолько умны, что я чётко знала: сколько бы я ни читала, ни стремилась приблизиться к ним, всё равно рядом с этими людьми всегда буду невеждой».

Кафедра сегодня

Идёт приём государственного экзамена у студентов кафедры журналистики

Кафедра состоит из 24 преподавателей: 18 штатных сотрудников и 6 совместителей. Выпускники отделения журналистики ИГУ работают в СМИ всей Восточной Сибири и в центральных регионах страны.

– Не все наши выпускники идут работать по специальности, – говорит Александр Гимельштейн, заведующий кафедрой журналистики с 2011 года. – Кто-то находит себя в рекламе, кто-то в педагогике. Отдельное направление, работающее на отделении с 2013 года, – учёба в магистратуре. Многие студенты продолжают образование, начинают заниматься научной деятельностью. Во всяком случае, я уверен, что наши выпускники после окончания отделения журналистики не остаются невостребованными работодателем.

Сегодня в классическом университете учатся 88 журналистов-первокурсников. Среди них 20-летняя кореянка Юн Джипён. Студентка год проучилась на подготовительном факультете ИГУ и решила продолжить обучение по профилю «Журналистика». Пока Джипён трудно даётся изучение языка, но уже сейчас преподаватели говорят, что студентка многообещающая, очень способная.

– Я знаю, что журналист обязан безупречно владеть словом, – рассказывает Джипён. – Здесь много читают на русском языке, правильно говорят на нём. Учиться очень сложно. Не знаю, буду ли я работать именно журналистом, но хочу хорошо выучить ваш язык и в будущем работать именно с ним. И я приехала сюда, к Байкалу, чтобы почувствовать русскую культуру, окунуться в русскоговорящую среду.

Если в своей группе Джипён единственная кореянка, то на факультете иностранных студентов очень много. Это связано с последними преобразованиями факультета: после упразднения Иркутского филиала ЕАЛИ МГЛУ, известного долгие годы как институт иностранных языков, в структуре ИГУ появился институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. В состав нового института вошёл и факультет филологии и журналистики со всеми своими кафедрами.

Преподавателями будущих работников СМИ все годы являлись как журналисты, так и филологи

Вскоре институт ждёт переезд. В течение следующего семестра факультет покинет родное здание на Чкалова, 2, в котором кафедра журналистика базировалась с момента своего основания, и переместится в бывшее здание МГЛУ, что на Ленина, 8.

– С вхождением факультета в институт мы приобретаем больше возможностей, – комментирует ситуацию Александр Гимельштейн. – Прежде всего возрастёт языковая подготовка студентов. Возможно, появится и международный вектор подготовки журналистов.

Кроме того, мы надеемся, что в здании на Ленина больше технических возможностей для проведения занятий по практической журналистике. Университетом закуплен новый телекомплекс.

Наконец, силами студентов и преподавателей мы планируем запустить вузовское интернет-телевидение. Эфиры будут записываться в факультетской телестудии и способствовать сближению факультетов и институтов нашего большого вуза, здания которого расположены очень разрозненно.

Меняется структура факультета, меняются учебные планы, но остаётся наша главная задача – готовить людей, профессионально работающих со словом. И здесь уже совсем не важно, какую сферу выберет для себя выпускник: печать, радио, телевидение или Интернет. Направление – это уже оболочка, главное – способность применять знания, управлять языковым механизмом. Учиться у нас сложно, но я думаю, что мы с задачей справляемся. И подтверждение тому – ежегодное количество абитуриентов.

Празднование 55-летия состоится 27 декабря в научной библиотеке ИГУ имени Валентина Распутина в 18.30. Вход свободный.