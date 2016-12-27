+ добавить комментарий

Чтобы рост начинался с корней

Музей истории города Иркутска провёл юбилейную, XX познавательную конференцию школьников «Мой город»

Автор: Марина Рыбак

Счастливо совпали нынче юбилей школьного праздника знаний, который музейщики организовывают вот уже два десятка лет, и 355-летие самого Иркутска, которое, конечно, стимулировало юных исследователей к особенно тщательной и увлекательной работе. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв подчёркивал: «Культура – как растение: у неё не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней».

В таком нестандартном научно-практическом турнире победа не главное. Вернее, принадлежит она всем, кто с любовью и усердием прикоснулся к биографии родного города Автор фото: Игорь Бержинский

Если рост новых поколений начинается с корней, с уважения к самобытной родной культуре, это даёт юной смене национальное самосознание, учит мальчишек и девчонок воспринимать историю родного города, края, родной страны как свою личную историю. Именно ради этого и проводится в Музее истории города Иркутска год за годом научно-практическая конференция начинающих краеведов. Здесь ребята учатся первым навыкам кропотливой исследовательской работы, пытаются оберегать от забвения всё самое дорогое в биографии родного города.

В нынешнем декабре на детском форуме показал себя 91 юный участник, прозвучало 76 занимательных докладов. Поскольку завершающийся год был Годом российского кино, одна из секций называлась «Фильм! Фильм! Фильм!», было представлено семь видеоклипов, снятых самими школьниками, о любимом городе, его замечательных людях. Три дня залы и кулуары отдела истории музея на улице Франк-Каменецкого заполняли маленькие изыскатели – начиная со второклашек и заканчивая завтрашними выпускниками. Они рассказывали друг другу и авторитетным членам жюри захватывающие «иркутские истории», а порой и показывали экзотические плоды собственных трудов.

Ученица 4-го класса гимназии № 3 Настя Казакова целое лето знакомилась с полезными свойствами сапропеля – донных отложений наших водоёмов, богатых органикой. Причём знакомилась отнюдь не только теоретически. Она сама брала пробы ила, сушила их, участвовала в опытах с ними в лаборатории биолого-почвенного факультета ИГУ, потом обобщала выводы учёных-экспертов. Убеждена, что «озёрное сокровище» сапропель должно шире и богаче использоваться в народном хозяйстве.

Азамат Каламбаев, девятиклассник из школы № 38, вместе с отцом и дедом на даче практически возродил целый ряд народных промыслов, объектом которых является символ России – берёза. С помощью полузабытых крестьянских технологий он и щёлок добывал, экспериментировал, насколько чисто этот щёлок стирает, мастерил антигрибковые стельки из листов берёсты, плёл туеса. Умудрился даже дёготь сварить двумя способами: с помощью холодной и горячей перегонки.

Любопытный опыт предложил вниманию публики Семён Пантелеев, восьмиклассник из школы № 49. Заинтриговал уже одним названием: «Литературные годонимы Ленинского района г. Иркутска». Не всякий и образованный человек сразу вспомнит, что такое «годонимы». Это названия улиц, переулков, аллей и прочих городских мест. Школьник выяснил, что в Ленинском районе уличных названий, связанных с родной литературой, не так много – всего-то 15. Мальчик считает, что их могло бы быть и больше. Он постарался как-то связать громкие имена литераторов с иркутской биографией. Обнаружил, к примеру, что одним из документальных источников «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина были Иркутские летописи. Вспомнил, что Чехов через наш город проезжал на Сахалин и лестно об Иркутске отозвался. А вот то, что один из самых первых романов новой советской эпохи «Два мира» написал приехавший в наш город талантливый прозаик Владимир Зазубрин, расстрелянный в застенках НКВД в 1937 году, пожалуй, широкие массы уже изрядно подзабыли. Мало кто сегодня помнит и автора слов излюбленной народной песни «Славное море – Священный Байкал» – поэта Дмитрия Давыдова. Старшеклассник из Иркутска-II бережно составил литературную карту района, издал её в виде буклета и выложил на школьном сайте.

А Таня Пестерева из школы № 64 изучила творчество оригинального сказочника Юрия Баранова, который сейчас возглавляет региональное отделение Союза писателей России. В его книгах фантастические приключения искусно переплетены с чудесами и загадками иркутской старины. Об этом красноречиво свидетельствуют их названия: «Иркутский драгун Лёшка, или Тайна Наполеона», «Сказки улицы Большой», «Тайна Тихвинской площади», «Загадки стариной усадьбы», «Дача Лунного короля» и многие другие.

Удивили обстоятельностью своего исследования истории иркутского кинематографа участники младшей возрастной группы – третьеклашки из 31 школы Полина Зорина и Юлиан Бадыгин. Конечно, ребят умело направляла в поиске их классный руководитель Светлана Белоусова. Но и сами они большие молодцы. Докладчики провели опрос среди земляков и с уверенностью утверждают, что иркутяне немного знают информации на эту увлекательную тему, а самое главное – нет отдельного подробного издания об истории развития кино в Иркутске и о здешних фанатах киноиндустрии. Такую книгу в будущем надо обязательно написать.

Из семи киноработ, которые в номинации «Фильм! Фильм! Фильм!» продемонстрировали юные авторы, тоже были достойные. Например, «Святитель Иннокентий в памяти иркутян», работа, которую подготовила целая группа учеников школы № 11.

В общем, юбилейная конференция школьников «Мой город» удалась. Мы намеренно не говорим о занятых в разных секциях местах: все призовые позиции указаны на сайте Музея истории города Иркутска. Там же названы педагоги, которые наставляли и вдохновляли своих воспитанников. Нам кажется, в таком нестандартном научно-практическом турнире победа не главное. Вернее, принадлежит она всем, кто с любовью и усердием прикоснулся к биографии родного города.