Большая надежда для Байкала

Автор: Юлия ЛИ

Грядущий 2017 год объявлен Годом экологии в России. В связи с этим на федеральном уровне обещают обратить особое внимание на сохранение природных памятников. В частности, в российском правительстве планируют подготовить программу сбережения двух уникальных водных объектов – Волги и Байкала. Об этом в рамках ежегодного послания к Федеральному Собранию объявил президент РФ Владимир Путин. То, что теперь сохранением Байкала озаботились на самом высоком уровне, вселило надежду в местных экологов и общественников, которые уже несколько лет пытаются привлечь внимание к экологической обстановке на берегах глубочайшего озера планеты. Теперь появилась вероятность, что решение проблем наконец сдвинется с мёртвой точки: многие законодательные инициативы, направленные на сохранение Байкала, можно провести лишь на федеральном уровне. Речь идёт не только об инициации повсеместного строительства очистных сооружений на озёрных берегах, но и, например, об ограничении оборота фосфатосодержащих порошков.

По итогам проверки из более чем 280 туристических суден только у одного оказался договор на сброс сточных вод. При этом подобные судна ежемесячно продуцируют более 300 тонн только нефтесодержащих вод Автор фото: Николай БРИЛЬ

Новость о том, что с наступлением Года экологии вопросы сохранения Байкала будут инициированы на федеральном уровне, взбудоражила умы некоторых общественников и чиновников как в Иркутской области, так и в Бурятии. В обоих регионах, по некоторым сообщениям, уже сейчас готовят свои предложения для новой федеральной программы по сохранению озера, разработка которой в 2017 году поручена правительству РФ президентом. Впрочем, когда и как эти предложения будут переданы федеральному органу, пока до конца не известно.

– В этом году мы провели проверку хозсубъектов на побережье Байкала, – рассказал прокурор Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры Алексей Калинин в рамках круглого стола в Общественной палате Приангарья в начале декабря. – Столь же крупную проверку мы осуществили шесть лет назад – в 2011 году. С тех пор ситуация осталась на том же уровне – явных ухудшений или улучшений в вопросах природопользования мы не наблюдаем.

Однако, чтобы понять, какова ситуация, нужно окунуться в статистику. По итогам одной из инспекций, проведённых в 2016 году силами природоохранной прокуратуры, выяснилось, что из более чем 280 туристических суден типа «Ярославец» только у одного был договор на сброс сточных вод. «При этом подобные судна ежемесячно продуцируют более 300 тонн только нефтесодержащих вод, – уточняют специалисты. – Но эта проблема совсем не решается».

На побережье Байкала, по словам представителей природоохранной прокуратуры, нет пунктов приёма нефтесодержащих вод и мусора с плавающих средств. И пока никакого прорыва в этом вопросе не наблюдается – региональные власти сняли с себя ответственность за решение этой проблемы.

– Мы обратились в суд с требованием обязать министерство природных ресурсов до 1 января разработать и обеспечить до 1 мая региональную программу в области обращения с отходами – включить в неё строительство пунктов приёма нефтесодержащих вод и мусора, – рассказывает Алексей Калинин. – Кировский районный суд 4 октября это требование поддержал, но решение в силу не вступило – оно оспорено. Позиция министерства заключается в том, что Байкал – федеральный объект и нужно требования предъявлять к Енисейскому бассейновому управлению, в чьём ведении находится Байкал.

Но это мнение спорное, настаивают в Западно-Байкальской межрайонной прокуратуре, ведь вопросы обращения с отходами и мусором находятся в ведении региона.

То, что система обращения с отходами на Байкальской природной территории почти не работает, показали и другие проверки ведомства. Так, по результатам инспекций в посёлке Большие Коты выяснилось, что мусор с единственной местной площадки вывозится нерегулярно – по мере накопления, в итоге «зафиксированы случаи складирования мусора в прибрежной зоне».

Ещё большую озабоченность вызывает загрязнения воды в прибрежной зоне Байкала. Речь идёт не только о небывалом росте биомассы, которую собирательно зовут спирогирой, но и о другом пугающем учёных явлении – массовой гибели байкальской губки. Эти природные фильтры воды полностью погибли в районе популярного туристического центра – посёлка Листвянка.

– Эндемичная фауна Байкала находится в состоянии хуже некуда, – говорит руководитель группы водолазных исследований и подводного мониторинга Лимнологического института СО РАН Игорь Ханаев. – Если раньше в районе Листвянки у нас были какие-то надежды на сохранение остатков больных байкальских губок или некоторых форм моллюсков, то теперь этих надежд нет.

Хотя многие отказываются связать исчезновение байкальской губки с увеличением загрязнения воды, факты доказывают обратное. Так, по итогам проверки областного Росприроднадзора нанесённый природе ущерб ООО «Сервис», которое эксплуатирует канализационно-очистные сооружения Листвянки, оценён в сумму более чем 1,5 миллиарда рублей. «Выявлены многочисленные нарушения, в том числе по недостаточной очистке сточных вод, – говорят в ведомстве. – Предельные показатели взвешенных веществ в воде из стоков превышены в два раза, химическое потребление кислорода – в 3,7 раза, аммония – в 8 раз. Это ужасные цифры. Содержание нитрит иона в 20 раз выше нормы, нитрат иона – в 2,5 раза, фосфат иона – в 27 раз, а нефтепродуктов – в 20». Однако итоги этой проверки были обжалованы – учреждение отказалось платить штраф. Сейчас взыскать деньги Росприроднадзор пытается через суд: заседание в областном арбитраже назначено на 25 января.

Проверка в Листвянке стала одной из трёх крупных инспекций, проведённых региональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в этом году. Выяснилось, что очистные сооружения Байкальска, которыми муниципалитет пользуется после закрытия БЦБК, также не соответствуют требованиям – в воде, прошедшей через них, зафиксировано превышение нитрат амиона, взвешенных веществ, сульфатов. Вред окружающей среде, по оценкам Рос­природнадзора, составил 57 616 рублей. Не было у контролирующего органа претензий только к проверенному в начале лета Восточно-Сибирскому речному пароходству, где «формальных нарушений нет».

Пока Роспотребнадзор предлагает активизировать работу с муниципалитетами, представители Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры настаивают на разработке жёстких правил организации туризма и отдыха на Байкале, создании концепции использования бытовой химии для центральной экологической зоны Байкальской природной территории, разработке типового проекта очистных сооружений центральной экологической зоны.

Учёные, которые уже не первый год бьют тревогу относительно отсутствия рабочих очистных объектов на побережье Байкала, однако, настаивают: разработка типовых очистных сооружений во всех точках озера – не панацея, поскольку в разных концах Байкала требования к очистке воды разные. А это значит, что очистные системы, которые хорошо себя показали в одном месте, возможно, не принесут ожидаемого результата в другом. Чтобы до конца разобраться с этой проблемой, нужны деньги и взвешенная законодательная система, которая бы чётко прописала требования к очистным сооружениям на Байкале.

Возникают проблемы даже с самыми, казалось бы, очевидными решениями. Сегодня многие задаются вопросом, почему нельзя запретить использование фосфатных порошков на Байкале, ведь они вредят экологии озера, провоцируя рост биомассы водорослей. Проблема в том, что провести такое решение можно только через федеральные органы власти.

– Создание закона Иркутской области о запрете использования фосфатосодержащих порошков в районе Байкала или на территории всего региона – это прямое нарушение действующего законодательства, – говорят юристы. – Но можно выйти с законодательным предложением в Госдуму о внесении изменений в действующее федеральное законодательство. В ином случае ничего сделать нельзя. С другой стороны, мы можем установить систему налоговых льгот для определённых категорий субъектов предпринимательской деятельности в части использование бесфосфатных веществ. Но на это нужны областные субсидии. Более того, специалисты отмечают, что такие действия будут эффективны только при сотрудничестве в этом вопросе Иркутской области и Бурятии с привлечением федеральных структур.

Инициировать этот вопрос можно будет уже в конце января – на общественном совете по вопросам Байкала, организованном при Минприроды РФ. Кроме этого в скором времени запланировано заседание круглого стола при Общественной палате России, где планируется обсудить вопросы по совершенствованию нормативной базы для развития Байкальской природной территории, созданию научного пула для оценки и решения экологических проблем озера, а также целесообразности расходования средств в рамках федеральной целевой программы «Защита озера Байкал».