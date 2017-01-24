Rambler's Top100
rss       
 

Восточно-Сибирская правда: 24 января 2017

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Анонсы

24 января в детской библиотеке № 31 в Иркутске состоится лекция «Настоящий детектив: инструкция по чтению поэзии Б. Пастернака». Лектор – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и методики Педагогического института ИГУ А.Г. Бондарев.

Поэзию Б. Пастернака называют экспрессивной, метафорической, непонятной. Стихи Пастернака насыщены сложными метафорами, сравнениями. Многоуровневая метафора как основа разночтений лирического текста представляет собой не только интерес, но и некоторые затруднения восприятия и понимания текста поэта. По мнению А.Г. Бондарева, лирику Б. Пастернака принято называть сложной, разбираться, «как образ входит в образ и как предмет сечёт предмет», – не самое поэтическое занятие. Филологическое расследование данных нюансов поэзии раннего периода творчества Б. Пастернака станет темой занятия. Мероприятие рассчитано на аудиторию школьников старших классов и учителей школ по предмету «Литература». 

Начало в 13.30. Адрес: ул. Баумана, 199.

26 января в Центральной детской библиотеке г. Иркутска для дошкольников в рамках Года экологии и Всероссийской акции «Покормите птиц зимой» пройдёт мероприятие «Воробушкин день». Ребят познакомят с многообразием и особенностями зимующих птиц в наших краях, научат заботиться о них. Мероприятие направлено на экологическое образование и воспитание детей. Центральная детская библиотека на протяжении многих лет является активным участником данной акции, а маленькие её читатели – верными друзьями птиц. Начало в 10.30. Адрес: бульвар Постышева, 35б. 

30 января в библиотеке № 14 в Иркутске состоится урок внеклассного чтения «Fantasy: мир грёз и чудес». Мероприятие посвящено 125-летию со дня рождения Дж. Толкина и пройдёт в рамках реализуемого с 1998 года лектория «Личность. Творчество. Жизнь», в течение которого читателей знакомят с выдающимися деятелями литературы и искусства. Начало в 13 часов. 

Адрес: бульвар Рябикова, 36.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Анонс

Анонсы

24 января в детской библиотеке № 31 в Иркутске состоится лекция «Настоящий детектив: инструкция по чтению поэзии Б. Пастернака». Лектор – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и методики Педагогического института ИГУ А.Г. Бондарев.Поэзию Б. Пастернака называют экспрессивной, метафорической...

24.01.2017, Восточно-Сибирская правда
Анонс

«Я всегда писал любовь…»

Эти слова Валентина Григорьевича Распутина стали названием концерта-презентации книги «Валентин Распутин» заслуженного работника культуры России, народного поэта Бурятии Андрея Румянцева, вышедшей несколько месяцев назад в известной серии «Жизнь замечательных людей» издательства...

15.11.2016, Иркутский репортер
Анонс

Выставка «Неугасаемый очаг» откроется в Иркутском областном краеведческом музее

Фотовыставка «Унтаршагуй гуламта» («Неугасаемый очаг»), посвящённая 25-летию образования Иркутской областной общественной организации «Центр бурятской культуры», откроется 5 октября в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея...

04.10.2016, Иркутский репортер
Анонс

Лето, «Нашествие» и незабываемое приключение

С 8 по 10 июля 2016 года Большое Завидово Тверской области соберёт многотысячную армию поклонников рок-музыки на фестивале «Нашествие» – главном приключении лета. ...

31.05.2016, Иркутский репортер
Туроператоры собираются «раскрутить» бренд зимнего Байкала с помощью «Зимниады»
Общество
Маяк для туристов
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний


Адреса детских садов на сайте obzorgoroda.su

futon.su

секущиеся кончики волос маски и средства для секущихся волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний