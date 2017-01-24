Анонсы

24 января в детской библиотеке № 31 в Иркутске состоится лекция «Настоящий детектив: инструкция по чтению поэзии Б. Пастернака». Лектор – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и методики Педагогического института ИГУ А.Г. Бондарев.

Поэзию Б. Пастернака называют экспрессивной, метафорической, непонятной. Стихи Пастернака насыщены сложными метафорами, сравнениями. Многоуровневая метафора как основа разночтений лирического текста представляет собой не только интерес, но и некоторые затруднения восприятия и понимания текста поэта. По мнению А.Г. Бондарева, лирику Б. Пастернака принято называть сложной, разбираться, «как образ входит в образ и как предмет сечёт предмет», – не самое поэтическое занятие. Филологическое расследование данных нюансов поэзии раннего периода творчества Б. Пастернака станет темой занятия. Мероприятие рассчитано на аудиторию школьников старших классов и учителей школ по предмету «Литература».

Начало в 13.30. Адрес: ул. Баумана, 199.

26 января в Центральной детской библиотеке г. Иркутска для дошкольников в рамках Года экологии и Всероссийской акции «Покормите птиц зимой» пройдёт мероприятие «Воробушкин день». Ребят познакомят с многообразием и особенностями зимующих птиц в наших краях, научат заботиться о них. Мероприятие направлено на экологическое образование и воспитание детей. Центральная детская библиотека на протяжении многих лет является активным участником данной акции, а маленькие её читатели – верными друзьями птиц. Начало в 10.30. Адрес: бульвар Постышева, 35б.

30 января в библиотеке № 14 в Иркутске состоится урок внеклассного чтения «Fantasy: мир грёз и чудес». Мероприятие посвящено 125-летию со дня рождения Дж. Толкина и пройдёт в рамках реализуемого с 1998 года лектория «Личность. Творчество. Жизнь», в течение которого читателей знакомят с выдающимися деятелями литературы и искусства. Начало в 13 часов.

Адрес: бульвар Рябикова, 36.