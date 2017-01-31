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Восточно-Сибирская правда: 31 января 2017

Общество

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Совиная тема

Автор: Алёна КОРК

Сразу несколько сов поступило в Иркутский зоопарк за последнее время. При этом заявлять об увеличении количества раненых птиц будет всё-таки не вполне правильно. Просто люди стали более грамотными, не проходят мимо подранков, а спешат отвезти их на починку профессионалам. Пролеченных птиц, готовых вернуться в дикую природу, отпускают. Инвалидов берут на пожизненное содержание.

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Если вы нашли раненую птицу, как можно быстрее везите её в зоопарк. Чем скорее пернатое осмотрят ветеринар и орнитолог, тем выше шансы на его спасение
Автор фото: Из архива зоопарка

Филин по имени Вьюга – один из последних подранков, доставленных в Иркутский зоопарк. Птицу привезли истощённой, оголодавшей, практически высохшей, три дня она находилась под системами. Выяснилось, что у птицы гематома на груди, срезаны маховые перья на крыле, летать она не может. Филин был найден в огороде в деревне Горячий Ключ. Постепенно состояние Вьюги стабилизируется: повышается до нормы сахар крови, хорошо заработали почки и кишечник. 

Сегодня в Иркутском зоопарке шесть филинов, пять неясытей длиннохвостых, две полярные совы, два сычика мохноногих, одна болотная сова, одна ушастая, одна ястребиная, три совы-сипухи. Из перечисленных сов только сипухи куплены, все остальные – подранки, принесённые людьми. 

– Если раненой птице не оказать помощь быстро, она может погибнуть. У филинов и бородатых неясытей запас прочности больше, продержаться без помощи они могут дольше. Но раненая птица не способна охотиться, обмен веществ у пернатых  стремительный,  без пищи они быстро гибнут. Радует, что люди стали более сознательными, стремятся помочь раненым птицам, везут их нам, – говорит Людмила Ивушкина, координатор Иркутского зоопарка.  

Только профессиональный орнитолог или человек, увлечённый птицами, может отличить филина от сыча. Все остальные звонят и говорят: «Нашли сову». Чаще всего находят неясытей длиннохвостых, это самый распространённый в наших краях вид сов. Осенью, во время массовых пролётов (совы кочуют в пределах своего региона в поисках лучшей кормовой базы), молодые птицы могут сбиваться с пути и так попадают в города, а в городах их подстерегают собаки, провода, столбы и прочие опасности. 

Иркутский зоопарк работает и как приют для животных, все подранки выхаживаются за свой счёт, это касается и лекарств, и питания. Если птица по своему состоянию готова вернуться в дикую природу, её методично готовят к этому. Важно восстановить все навыки выживания: в большом вольере птицы охотятся на грызунов, например. Сейчас на выпуск в зоопарке готовится ястребиная сова, самый редкий для Сибири вид. К возвращению птиц в естественную среду обитания орнитологи подходят серьёзно – проводится мониторинг Иркутской области и Бурятии,  для конкретной птицы подбираются наиболее подходящие природные условия. 

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