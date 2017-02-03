Поздравление

В энергетике Евгений Владимирович с 1991 года, прошёл все ступени от электромонтёра по обслуживанию и ремонту средств защиты и автоматики на высоковольтных линиях электропередачи до главного инженера крупнейшей гидроэлектростанции – а это серьёзная жизненная и профессиональная...

Новый год всегда зажигает в сердцах людей новые надежды и дарит новое счастье, новые свершения, удачу во всех начинаниях, успех в делах! Пусть этот праздник принесёт в вашу жизнь добро, благополучие, счастье и исполнение всего того, о чём вы давно мечтали. Желаю вам...