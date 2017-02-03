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Сибирский энергетик: 03 февраля 2017

Общество

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Поздравление

2 февраля день рождения отметил Александр Александрович ПОДШИВАЛОВ, начальник производственного сектора производственно-технической службы исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго»

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Александр Александрович, наш коллектив спешит от всей души поздравить Вас с юбилеем. Нечасто встретишь такого прекрасного человека – замечательного сотрудника, высококлассного специалиста и примерного семьянина. В знак нашей признательности примите тёплые поздравления. Желаем Вам здоровья и долголетия, дальнейшего профессионального успеха, достатка и счастья Вашей семье, праздничного настроения!

Коллектив ПТС ИД ПАО «Иркутскэнерго»

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