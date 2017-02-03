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Восточно-Сибирская правда
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Поздравление
2 февраля день рождения отметил Александр Александрович ПОДШИВАЛОВ, начальник производственного сектора производственно-технической службы исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго»
Александр Александрович, наш коллектив спешит от всей души поздравить Вас с юбилеем. Нечасто встретишь такого прекрасного человека – замечательного сотрудника, высококлассного специалиста и примерного семьянина. В знак нашей признательности примите тёплые поздравления. Желаем Вам здоровья и долголетия, дальнейшего профессионального успеха, достатка и счастья Вашей семье, праздничного настроения!
Коллектив ПТС ИД ПАО «Иркутскэнерго»
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