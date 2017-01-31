Администрация г. Иркутска начинает приём заявок от организаций г. Иркутска на участие в городских конкурсах по охране труда:

«Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) г. Иркутска по проведению работы в сфере охраны труда», «Лучший специалист по охране труда г. Иркутска», «Лучший кабинет охраны труда г. Иркутска».

Конкурсы проводятся по итогам работы за 2016 год и призваны усилить внимание работодателей, специалистов по охране труда к обеспечению здоровых и безопасных условий труда, активизацию работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Участие в конкурсах бесплатное.

Победители будут награждены дипломами мэра города Иркутска, а участники отмечены благодарственными письмами Иркутской городской межведомственной комиссии по охране труда.

Всего в конкурсах по итогам 2015 года приняли участие 146 организаций (на 22,7% больше, чем по итогам 2014 года) с числом работающих 59 481 человек.

С положениями о конкурсах можно ознакомиться на сайте администрации г. Иркутска www.admirk.ru (страница «Город для жизни» – «Право на труд» – «Конкурсы»). Там же размещены формы заявок и таблиц показателей условий конкурсов.

Конкурсные материалы необходимо предоставить до 1 марта 2017 года.

За информацией обращаться в отдел труда и управления охраной труда администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 412, телефоны: 52-02-91, 52-02-90).