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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует

19.01.2017 г. в 1 час 48 минут на телефон диспетчера ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по Иркутской области» поступило сообщение о пожаре в строении бани, расположенном на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Александра Матросова, 23.

На момент прибытия первого пожарного подразделения горели баня и пристрой, существовала угроза распространения огня на жилой дом.

В ходе разведки и тушения пожара в жилом доме обнаружены травмированные мужчина и женщина, которые с ожогами различной степени тяжести бригадой «скорой помощи» доставлены в ожоговое отделение ГКБ № 3.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Уважаемые жители и гости г. Иркутска!

Обращаем ваше внимание на соблюдение требований пожарной безопасности в быту в части правильного использования электрооборудования. Просим не терять бдительность при курении в нетрезвом состоянии, соблюдать правила и технику безопасности при использовании открытого огня.

Обращаем внимание жильцов, чьи соседи злоупотребляют распитием спиртных напитков, что информацию о подобных инцидентах необходимо сообщать по телефону ЕДДС 52-01-12.