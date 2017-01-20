Торговля мешает жизни

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Работа магазина «Абсолют» в Зиме приостановлена по иску Зиминского межрайонного прокурора. Причиной нареканий со стороны надзорных органов стало то, что деятельность предприятия ухудшала условия проживания и отдыха людей в соседних жилых помещениях.

Инициаторами проверки, по информации сайта региональной прокуратуры, стали сами жители многоквартирного дома в микрорайоне Ангарский, где расположен магазин. Проверка подтвердила обоснованность претензий населения. «В нарушение санитарных правил загрузку товаров торговое предприятие проводило со стороны торца дома, куда выходили окна жилых помещений, – утверждают прокуроры. – Кроме того, магазином под жилыми комнатами двух квартир эксплуатировалось лифтовое оборудование».

Исковое заявление с требованием устранения нарушений было направлено межрайонной прокуратурой в Зиминский городской суд. В прошлую пятницу, 13 января, заявление надзорного ведомства было рассмотрено и удовлетворено. В результате деятельность зиминского «Абсолюта» приостановлена до полного устранения нарушений. Однако, как сообщил 18 января сайт областной прокуратуры,пока «решение суда не вступило в законную силу».