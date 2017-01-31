+ добавить комментарий

«Необходимы живые встречи»

Посольство Израиля в России заинтересовано в сотрудничестве с Иркутской областью

Беседовала : Мария ПАНАРИНА

В минувшие выходные Иркутск посетил советник по связям с прессой Посольства Израиля в России Алекс Кагальский. До этого момента представители посольства общались с местной еврейской общиной только по телефону и переписке. Теперь дипломаты готовы налаживать более тесное сотрудничество как с евреями, живущими в Иркутске, так и с другими горожанами.

Алекс Кагальский: «Я однозначно буду советовать своим согражданам приезжать на Байкал»

Полностью должность Алекса Кагальского звучит так: «пресс-атташе, советник по связям с прессой Посольства Израиля в России». Вопреки стереотипам, его профессия предполагает не только работу со СМИ, но и сотрудничество с еврейской общиной и общественными организациями в России.

– Связь с еврейской общиной очень важна для нас, потому что государство у нас молодое. В этом году ему исполняется всего 69 лет. Отношения с диаспорой у нас крепкие и взаимно обогащающие, – уверен Алекс Кагальский. – С тех пор как у евреев появилось своё государство, общины во всём мире стали чувствовать себя намного увереннее и перестали отличаться от народов, среди которых живут. Это помогло сбавить градус антисемитизма. В свою очередь для государства общины важны потому, что страна сама совсем недавно родилась из еврейской диаспоры. У нас живут люди из ста стран мира, которые привезли с собой разные языки, культуру, кухню, искусство и обычаи. Всё это варится в одном котле.

О подробностях своего пребывания в Иркутске Алекс Кагальский рассказал в интервью.

– Почему вы решили посетить Иркутск?

– Сотрудники посольства приехали сюда, чтобы не терять связь с нашими соплеменниками, живущими здесь. Они решили, что им предпочтительнее жить в Сибири, нежели в Израиле, и мы с уважением относимся к их выбору. Россия – большая страна, во многих регионах проживают евреи, сложно охватить все общины, поэтому в Приангарье я первый раз. С представителями местной общины и раввином мы общаемся письменно и по телефону. Однажды мы встречались в Новосибирске. Еврейская община в Иркутске стремится поддерживать отношение со страной – не с госаппаратом, а с людьми. Для них очень важно сохранение традиций, источник которых находится в Израиле. Нам необходимы живые встречи, а не только разговоры по телефону, особенно учитывая разницу во времени.

– На ваш взгляд, чем отличается местная еврейская община от групп диаспоры, проживающих в других регионах России?

– Граждане одной страны, которые живут в разных городах, не похожи друг на друга. На их мировоззрение влияют место проживания, обычаи, культура, складывающаяся веками. В Иркутске я познакомился с человеком по фамилии Розенблат, чья семья живёт здесь с 1888 года. Представители еврейской общины в Иркутской области имеют своё лицо, свою изюминку. Они настоящие сибиряки – у них всегда очень позитивный настрой. В Приангарье живут старательные, добродушные люди.

– Какая программа мероприятий была у вас в Иркутске?

– Мы прилетели в пятницу. Канун субботы – это время, когда дела не обсуждают. Мы познакомились с местной еврейской общиной и провели совместную молитву. Суббота – священный праздник, работать нам не разрешено. Мы побывали в Листвянке, в Байкальском музее ИНЦ СО РАН. Это очень интересно и познавательно, потому что Байкал – уникальное место в мире. Мы проехали вдоль Ангары, познакомились с Иркутском и его окрестностями. Воскресенье – это день, ради которого мы прибыли в Иркутск. Мы собрались с представителями еврейской общины и обсудили план совместной работы.

– Как вы планируете сотрудничать с Иркутской областью?

– Нам интересно будет провести в Иркутске фестиваль израильского кино, привезти сюда несколько выставок наших фотографов и художников. Мы хотим организовывать мероприятия не только для представителей еврейской общины, но и для жителей Иркутска. Задача посольства – открыть россиянам Израиль, рассказать, какая это страна и какие в ней живут люди. Существует много мифов о нас. Мы хотим их сломать, чтобы показать настоящую действительность. Полюбит ли народ после этого Израиль – каждому решать самому. Но, во всяком случае, мы покажем картину истинную, а не придуманную кем-то. Многие наши недоброжелатели, преследуя свои корыстные цели, громко заявляют о нелюбви к еврейскому народу и государству. Мы же ведём борьбу с террором и антисемитизмом.

– Можно ли сказать, что в отношениях между Израилем и Россией стало меньше мифов и стереотипов?

– В прошлом году мы праздновали 25-летие восстановления отношений между Россией и Израилем. Наш премьер-министр приезжал в Москву, чтобы встретиться с президентом России. За эти 25 лет отношения между нашими странами приобрели глубину, ширину и динамику развития. Потенциал экономического сотрудничества можно увеличить как минимум в пять раз уже сегодня. Мы экспортируем в Россию примерно столько же товаров, сколько Россия экспортирует нам. Почему бы нам не развивать это сотрудничество? Я полагаю, нашим странам необходимо соглашение о зоне свободной торговли. Оно даст толчок к увеличению товарооборота между странами. К тому же у нас хорошие связи в сфере туризма.

– Котируется ли туристический бренд Иркутска и Байкала среди жителей Израиля?

– Не могу сказать, сколько еврейских туристов ежегодно приезжает в Иркутск, но я знаю, что Россию ежегодно посещают более ста тысяч израильских туристов. Для страны, где проживает 8,5 миллиона человек, это большое число. Я однозначно буду советовать своим согражданам приезжать на Байкал.

Материал подготовлен при содействии АРС-ПРЕСС