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Сибирский энергетик: 03 февраля 2017

Экономика

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По новой схеме

Автор: Виктор Суслов

Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край перейдут на новую систему управления в сфере обращения с отходами уже в этом году, сообщает Минприроды России. Об этом стало известно по итогам расширенного заседания Общественного совета при Минприроды России, посвящённого проблемам Байкала. «Все регионы, которые находятся на Байкальской природной территории – Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край, – уже с этого года будут переходить на новую систему управления отходами», – сообщает ведомство со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского.

Закон о переходе на новую систему обращения с отходами в части организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации мусора был принят в прошлом году. Изначально планировалось, что новые правила начнут действовать на территории всей России –  к этому моменту субъекты должны были выбрать региональных операторов по обращению с отходами и утвердить тарифы на вывоз ТКО. Однако многие из них заявили, что не смогут в сжатые сроки наладить работу по новым требованиям, и попросили об отсрочке. В итоге было принято решение об увеличении срока реализации реформы. «Закон принят, решение таково, что процесс перехода займёт около двух лет. Но мы как раз договорились, что байкальские регионы будут переходить на новую систему в 2017-м, в Год экологии, а мы – активно помогать», – передаёт Минприроды слова своего главы.

По итогам прошедшего заседания Общественного совета при Минприроды России, посвящённого проблемам Байкала, также принято решение о консолидации усилий, что позволит  уже в этом году провести реконструкцию очистных сооружений в столице Республики Бурятия Улан-Удэ. Кроме того, Донской напомнил о разрабатываемом Минприроды России приоритетном проекте по охране и сохранению озера Байкал «Великой России – Великое озеро». «Проект может быть утверждён в ближайшее время, он посвящён решению как экологических, так и социально-экономических вопросов и является своего рода продолжением ФЦП по сохранению Байкала», – сообщил министр.

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