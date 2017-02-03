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Сибирский энергетик: 03 февраля 2017

Экономика

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Украл у своих

Автор: Наталья Иванова

Диспетчер оперативно-диспетчерской службы ОГУЭП «Облкоммунэнерго» подозревается в воровстве электричества на 55 тысяч рублей в Тулуне Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе компании, материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

Сотрудники Тулунского подразделения филиала «Нижнеудинские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в ходе очередного рейда обнаружили на опоре возле одного из домов вставку, позволяющую потреблять электроэнергию в обход прибора учёта. «Владельцем дома оказался диспетчер оперативно-диспетчерской службы собственного предприятия. В ходе служебного расследования нарушитель признал свою  вину, сумма ущерба составила 55 тысяч рублей», – отметили в компании.   

Служба безопасности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» передала материалы расследования в правоохранительные органы для правовой оценки и привлечения нарушителя к ответственности.

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