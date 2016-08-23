+ добавить комментарий

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Губерния: 23 августа 2016

Общество

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Архипелаг «Иркутск»

Проектировщики из Москвы представили город в виде шести мини-полисов

Автор: Ольга Мутовина

Мы продолжаем знакомить читателей с концепциями пространственного развития на ближайшую четверть века, которые для иркутян разработали три коллектива проектировщиков. Своё видение городского развития представили специалисты институтов Генплана Москвы и территориального планирования «Урбаника» (Санкт-Петербург), а также Иркутского отделения Союза архитекторов России. Итоговые варианты презентаций доступны на сайте администрации Иркутска на странице «Генеральный план города» во вкладке «Генплан и схемы». В прошлом номере «Восточки» мы рассказали об основных идеях наших земляков. На очереди – концепция, которую предлагают московские проектировщики.

Своё исследование сотрудники Института Генплана начали с опроса горожан. Они постарались выяснить, что собой представляет наш город. Вопросы были заданы в Интернете, поэтому исследователи опирались на мнение преимущественно молодых иркутян в возрасте до 35 лет. Большинство из респондентов заявили, что нечасто выезжают из своего района, хотели бы иметь работу поближе к дому. Одним словом, горожане проявили себя патриотами своих районов, объявили о приверженности к тому месту, где они сейчас проживают. 

Опираясь на проведённое исследование, проектировщики из Москвы заключили, что сейчас населённый пункт представляет собой архипелаг из шести микрогородов. Как поэтично выразились разработчики, мини-города имеют как «жёсткие» границы – железнодорожные пути и реки, так и «мягкие» – «где городская жизнь угасает, растворяясь в природе». «Территория между – это цитоплазма города, экологический коридор, обеспечивающий гармоничное существование его частей». 

Вместе с тем проектировщики рекомендуют разрозненные микрорайоны теснее связывать друг с другом. В этом случае река может быть не только границей, но и связующим звеном, «клеем», как её называют авторы концепции. Эту функцию следует усилить с помощью строительства новых мостов, а также организации общественных набережных. Разработчики напоминают, что, планируя досуг горожан, ориентироваться нужно не на летнее время. Следует понимать, что зима в Иркутске длится семь месяцев в году.

Прослеживается шесть относительно замкнутых мини-городов, условно обозначенных названиями: Центральный (район центра и Октябрьский округ), Ушаковка (Правобережный округ), отдельно Иркутск II, Ново-Ленино, Холмы (Академгородок и Синюшина гора) и Кайский холм (микрорайоны на левом берегу Ангары).  

Через «шарниры», этакие связки между микрогородами, предлагается наладить «поперечное» взаимодействие – чтобы отдельные районы были теснее связаны между собой, а не только с центром. Например, в центре проектировщики советуют обустроить серию кольцевых пешеходных маршрутов, включающих в себя набережные, а также реорганизовать территорию в устье реки Ушаковки. В месте схождения улиц предместий Рабочего, Марата должен образоваться «шарнир», объединяющий в одно целое пространство центральной части города и Ушаковки. 

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Для повышения качества городской среды проектировщики советуют активнее использовать механизмы частно-муниципального партнёрства
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

В Ленинском районе города, по мнению разработчиков, новый центр может быть образован в районе станции Иркутск-Сортировочный. В этой зоне необходимо улучшить сообщение между Ново-Ленино и Иркутском II. В том числе стоит организовать пешеходные маршруты. В итоге из двух разрозненных микрогородов должен появиться гармоничный район. 

«Шарниром» для Кайского холма и остальной части левого берега Ангары предложено сделать деловой центр, который может быть размещён у Академического моста. В числе ценных советов – усиление пешеходных связей с железнодорожными станциями, организация локальных центров, от хаотичных точечных к уличным, дружелюбным пешеходу, говорят проектировщики. «Пешеходные центры Холмов связываются общественным транспортом как огни в гирлянде», – не отказывают себе в поэтических сравнениях разработчики из столицы. 

Транспортно-планировочный каркас авторы концепции предлагают сделать отличным от того, что запланировано в генплане Иркутска 2004 года. Там предполагалось устроить в городе обходную кольцевую магистраль. Москвичи предлагают отказаться от непрерывного движения в центре города, отвести кольцевую трассу от набережной Ангары, от Кайской долины и от центра города. Взамен предлагают сформировать хордовые направления для движения и запланировать возведение новых мостов. 

Одним из вариантов решения загруженности транспортом могло бы стать, по мнению проектировщиков, строительство автостоянок с ограниченным временем паркования. Плата за пребывание в таких зонах взимается спустя определённое время. Так, в центре города время бесплатного пользования парковкой не должно превышать 2,5 часа, в менее загруженных районах – 4,5 часа. 

Москвичи предложили «шарниры», с помощью которых можно связать мини-города Иркутска:

Напомним, предложенная институтом концепция – часть работы по подготовке нового генерального плана Иркутска. Работа над проектами началась по инициативе иркутской мэрии в конце прошлого года. На установочной сессии три группы архитекторов получили техническое задание на разработку концепций. Требовалось проанализировать нынешнюю ситуацию в городе, выявить болевые точки и наметить пути выхода из создавшегося положения. 

На первой проектной сессии по разработке концепции комплексного развития Иркутска (обсуждение прошло в феврале нынешнего года) коллективы представили оценку приоритетов социально-экономического развития города, подготовили предложения по пространственной организации Иркутска и прилегающих территорий, а также по развитию транспортной сети, коммунальной инфраструктуры, природно-рекреационного каркаса и общественных пространств. 

В июне состоялась ещё одна встреча в администрации, на которой разработчики представили свои же проекты в более глубокой проработке. Готовые презентации опубликованы в Интернете. После того как жители Иркутска выскажут свои замечания и предложения к документам, будет сформировано техническое задание к новому генеральному плану города.

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