+ добавить комментарий

Помогли всем миром

Обычные люди оказались отзывчивее, чем чиновники

Автор: Ольга МУТОВИНА

Более 150 тысяч рублей перечислили читатели «Восточки», пользователи сети Facebook и посетители портала Irk.ru и других региональных ресурсов семье Копыловых из села Манзурка Качугского района. Земляки откликнулись на просьбу о помощи многодетной матери, которой чудом удалось спасти в огне своих родных и приёмных детей. В ночь пожара в доме находилось 11 человек, в том числе восемь детей. О трагедии этой семьи «Восточка» написала две недели назад («Испытание огнём» в номере от 30 августа нынешнего года). Все эти дни на карточку мамы, Ольги Афанасьевны, шли переводы от незнакомых людей. Она не может поблагодарить каждого лично, но говорит «спасибо» всем, кто не прошёл мимо её беды.

Ольга Копылова в жизни привыкла рассчитывать на себя, никогда ни у кого ничего не просила. Тем удивительнее для неё принимать помощь от людей, которые узнали о ней из газетного материала и перечислили деньги по номеру банковской карточки. Кажется, она до сих пор не верит, что на её счёте лежат настоящие деньги. «Когда вчера рассчитывалась за стройматериалы, немного переживала, что всё-таки денег на карточке не окажется», – рассказывает Ольга Копылова.

Переводы начали приходить со вторника, 30 августа, когда в нашей газете вышел материал с призывом о помощи.

Читатели нашей газеты и интернет-пользователи не остались равнодушными к чужому горю. Тонкими струйками на счёт Копыловых стали стекаться переводы от земляков. Со времени публикации в «Восточке» прошло две недели, а люди продолжают отправлять деньги – посильными для себя суммами. Кто-то перечислил 100 рублей, кто-то – 500, кто-то – 1000. Большинство переводов анонимны и не сопровождаются никакими дополнительными сообщениями. Хотя, отмечает Ольга Афанасьевна, есть пара денежных поступлений с пожеланиями удачи. Один из благотворителей добавил, почему он решил помочь погорельцам: его мама родом из Манзурки.

В последнее время на карточку приходит по три-четыре поступления в день, чаще всего через приложение «мобильный банк». Но самые крупные переводы были отправлены в первых числах сентября. Второго числа анонимный благотворитель перевёл на счёт Копыловых 50 тысяч рублей, были также перечисления по 25 и по 10 тысяч рублей. Собранные деньги хозяйка решила приберечь на обустройство дома.

Сейчас строители закончили мастерить сруб и перешли на крышу. От прежнего двухэтажного красавца остался лишь один фундамент. Новое строение решили возводить на прежнем основании. Только теперь дом будет одноэтажным – для экономии. В пожаре погибло всё – документы, личные вещи всех членов семьи. Фактически Ольге Афанасьевне пришлось начинать жизнь «с чистого листа». Если бы только ей одной. На воспитании у многодетной матери находятся семь приёмных ребят, шестерым из них нет 18 лет. Пепелище – не лучшее место для жизни детей.

«В первые же дни после пожара односельчане, люди из соседних деревень стали собирать для нас одежду, продукты, деньги. Пенсионеры со всего околотка несли мне по тысяче рублей. Я не хотела брать деньги у стариков. Но мне давали так, что не взять было невозможно. Люди близко к сердцу восприняли наше горе, поддержали нас», – вспоминает Ольга Копылова.

Мало-помалу становятся видны контуры нового дома. Брус и доски для него выделил местный лесозаготовитель. Плюс Ольга Афанасьевна взяла кредит. Крышу, утеплитель для стен и окна обещает оплатить спикер областного парламента Сергей Брилка. Он был одним из немногих людей, которых Ольга Копылова попросила о помощи.

Но в первую очередь, сразу после пожара, она написала письмо губернатору Сергею Левченко. Эмоции после случившегося ещё не улеглись, поэтому крик о помощи, обращённый к главе области, получился проникновенным. Мать просила губернатора помочь детям, которые и без этого обижены судьбой.

В отведённые законом сроки от регионального руководства пришёл ответ. В письме, подписанном заместителем председателя правительства Валентиной Вобликовой, Ольге Копыловой напомнили, какие меры поддержки от государства она получает. Шесть тысяч рублей в месяц положено каждому ребёнку на питание и одежду. 4,2 тысячи рублей составляет так называемое «вознаграждение» приёмному родителю. Другие выплаты и пособия человеку, взявшему на воспитание сирот, не положены, следовало из письма чиновницы. Ответ на вопрос, что делать с государственными детьми, которые остались без крыши над головой, областное руководство отдало на усмотрение хрупкой женщины, которая взвалила на себя ношу опеки.

Ольга Афанасьевна – человек, не склонный к конфликтам. Ничего ни у кого не требует, не держит обид. Не считает, что кто-либо в этой жизни ей что-то должен, включая государство. Исходит из принципа: попросила помощи – отказали, вытерла слёзы и пошла дальше к своей цели. Вряд ли найдётся хоть один человек, который смог бы осудить эту женщину, если бы она не стала восстанавливать условия, которые необходимы такому количеству детей, а просто вернула их в детский дом. Но такой вариант развития событий семья отвергла сразу после пожара.

Большое участие в судьбе Копыловых проявили муниципальные власти. Из детского лагеря администрация Качугского района привезла кровати и постель, чтобы детям было на чём спать во времянке. Районная соцзащита ходатайствовала перед областным министерством социального развития, опеки и попечительства, и на условиях софинансирования из областного и районного бюджетов погорельцам выделили 100 тысяч рублей.

Обычные люди оказались отзывчивее государственных чиновников, которые обязаны помогать людям по долгу службы. Сумма, отведённая государством, выглядит унизительно маленькой. Унизительной для самих чиновников, которые не нашли способов помочь сиротам. Но Ольга Копылова пресекает любые разговоры на эти темы. «Давайте лучше благодарить, и никого не надо винить», – великодушно заявляет наша героиня.

Помощь пришла, дом строится, и это главное для семьи. Фанера для потолков и металл для кровли закуплены, на днях рабочие приедут снимать мерки для изготовления окон. Впереди – монтаж электрики и отопления. Ещё нужны мебель и техника (самое необходимое – стиральную машину и морозилку – Ольга Афанасьевна на днях приобрела). Через год, как только дом осядет, можно будет подумать об отделке снаружи и внутри. Ольга Афанасьевна мечтает, чтобы новый дом был таким же красивым и удобным для детей, как и старый.