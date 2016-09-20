+ добавить комментарий

«Наука пошла в пабы»

Первый научный слэм осеннего сезона состоялся в Иркутске

Автор: Ольга МУТОВИНА

На лицах завсегдатаев одного из пивных пабов иркутского студенческого городка в прошедшую пятницу явно читалась растерянность. Любители отдохнуть вечером за кружкой холодного пива рассредоточились по дальним углам небольшого зала. Основную часть помещения заняли люди, жаждущие новых знаний. Аудитория собралась вокруг учёных, которые пришли сюда, чтобы этими знаниями поделиться.

Среди гостей слэма был мэр Иркутска Дмитрий Бердников Автор фото: Александр Новиков

Осенняя сессия Байкальских научных слэмов в Иркутске открылась в прошедшую пятницу. На этот раз интересно и доступно о своих научных интересах рассказали корифеи региональной науки – и.о. ректора ИрНИТУ Александр Афанасьев и директор Института динамики систем и теории управления, академик Игорь Бычков. Свои доклады они представили в форме мастер-классов. Среди гостей были замечены мэр Иркутска Дмитрий Бердников вместе с супругой Майей.

Организаторами Байкальского научного слэма выступили администрация Иркутска и Объединенный совет научной молодёжи Иркутского научного центра СО РАН. Устроители решили отойти от привычного формата поединка, когда три докладчика по очереди в занимательной форме презентуют свои иссле­дования. Каждому даётся по десять минут, а победителя определяют по силе аплодисментов в зале.

Проводить такие поединки начали в Германии. Явление быстро распространилось в Европе, в 2012 году научные слэмы стали устраивать в России. В Иркутске в первый раз поединки состоялись в феврале прошлого года. «Существуют стерео­типы, что учёные – люди старшего возраста. Что в своих лабораториях они занимаются вещами, далёкими от жизни. Не прибавляет привлекательности профессии и история с образованием ФАНО. Судя по новостям из СМИ, основная деятельность научных сотрудников заключается в дележе имущества. Мы хотим рассказать людям, что наукой занимаются молодые люди, они работают над нужными и полезными для каждого человека вещами, которые мы используем в жизни. И о своих исследованиях учёные могут рассказать весело и понятно. Не в аудитории или лекционном классе людям, которые разбираются в теме. А, например, в пабе, куда человек вечером пришёл отдохнуть после напряжённого рабочего дня», – объясняет идею мероприятия заместитель председателя комитета экономики администрации Иркутска Евгений Семёнов. За полтора года участниками научных слэмов стали два десятка молодых исследователей: математики, физики, биологи, географы, инженеры и другие. Девиз мероприятия: «Наука может быть очень увлекательной и веселой!» Под грохот кофе-машины и стук пивных бокалов перед слушателями выступили состоявшиеся учёные. Для людей, которые не смогли побывать на встрече, расскажем, о чём шла речь.

Как связаны квантовая механика и божье провидение, на примере своей судьбы поведал Александр Афанасьев. Он убеждён, что если человек чем-то всерьёз увлечён, жизнь сама помогает ему, выстраивая события особым образом. Но и для тех людей, которые не смогли найти дело, которое захватило их целиком, у корифея есть дельный совет. Для этого занятие, которое кажется неинтересным, можно целенаправленно превратить для себя в увлекательное дело. И жизнь пойдёт по-другому.

«Ко времени подготовки проекта диплома мой интерес был нацелен на резонансное взаимодействие, интересовало взаимодействие света с веществом. Как лазер «пробивает» материю? Это всё мне было очень интересно. Я заметил одну закономерность – когда чувствуешь увлечённость своим делом, жизнь выстраивает события так, чтобы помочь добиться того, к чему ты стремишься. Например, после окончания университета я должен был поступить на работу в институт химии академии наук, там для меня было забронировано место. Но когда я получил диплом, место оказалось занято. Меня ожидала работа школьного учителя в одном из отдалённых районов области. Но жизнь моя сложилась таким образом, что я получил возможность заниматься своим любимым предметом. Меня вызвали в деканат и предложили продолжить обучение в любом университете Советского Союза – сначала стажировка, потом три года аспирантуры. Я выбрал Ленинград, потому что там была мощная школа квантовой механики. Мне фантастически хотелось там поработать с людьми, которые понимают, как происходят эти процессы, почему поглощаются кванты света», – рассказал о своей целеустремлённости Александр Афанасьев.

В Иркутске, после возвращения из Ленинграда, он продолжил заниматься вопросами резонансного взаимодействия между молекулами. Чтобы проводить серьёзные исследования, учёному требовалась высокоточная техника. Ведь в квантовой механике, в отличие от классической, предметом изучения является взаимодействие молекул, атомов, электронов и фотонов. Подходящее оборудование нашлось. Правда, не слишком близко – в городе Солт-Лейк-Сити, США. Для советского физика в 1970-е годы поехать работать в США было практически несбыточной мечтой. Но судьба вновь улыбнулась смельчаку. «У меня был интерес. Я хорошо понимал, чего хочу. Когда я смог поехать в США, вновь поверил в божественную силу, которая помогает людям интересующимся, увлечённым. Это было настоящее счастье – работать на современной аппаратуре», – вспоминает учёный.

Из краткого рассказа аудитория узнала, что благодаря знаниям, полученным из квантовой механики, сотрудники лабораторий могут вычислить давление и состав атмосферы дальних планет. Известно и применение в военных целях: особыми смесями газов учёные могут «затенять» от спутников секретные объекты.

Актуальная задача учёных на ближайшее время: как знания о вза­имодействии микросистем применить на макроуровне. Исследователи на теоретическом уровне подошли к заключению, что плоскости можно сдвигать. Это предпосылка к конструированию принципиально новых материалов. Опираясь на вновь выявленные принципы, американские учёные создали самую прочную нить в мире. Она создана на основе нанотрубок, растворённых в кислоте.

Соотношение веса и прочности нового материала получилось в 170 раз выше, чем у самого прочного металлического троса. Имея такое вещество, учёные ищут возможности для конструирования космического лифта. К примеру, сотрудники НАСА активно работают над этим способом транспортировки грузов и людей. Тем более что он не потребует больших затрат энергии при условии, что в противовес поднимаемому объекту с орбиты будет двигаться встречный кейс. Именно эта технология, по мнению учёных, может сделать путешествия и даже длительное пребывание на орбите доступными для жителей Земли. Уже сейчас Александр Афанасьев предложил аудитории поразмыслить, как мог бы выглядеть космический коттедж, посёлок. Возможно, в будущем кто-то захочет создать космический кооператив. В таком контексте идея не показалась слушателям нево­образимой.

Так совпало, что в этот вечер имя Бога упоминал и второй участник слэма – самый молодой академик региона Игорь Бычков. Свой доклад он назвал «В начале было…», а закончить фразу попросил аудиторию. «Слово», – дружно подхватили слушатели. Однако не все смогли ответить на вопрос, книга из какой части библии так называется. Спикер не стал долго мучить собравшихся и сам рассказал о совпадениях, которые он для себя открыл. «В начале было слово» – так называется четвёртая книга Нового завета. Четвёртая книга Ветхого завета имеет название «Книга чисел». Что же было в начале – слова или числа – Игорь Бычков для себя давно уже решил. «Можно долго спорить, что было в начале. Но сегодня мы знаем, что всё – буквы, цифры и слова – представляются в виде всего двух цифр – 0 и 1. Вся моя работа, начиная с 1981 года, посвящена этому, я работаю с двумя цифрами», – скромно представил предмет своего научного интереса учёный.

И от простого тут же перешёл к сложному. Он сообщил, что к 2020 году человечество накопит объём информации, равный 40 зеттабайтам. Чтобы осознать порядок этой величины, учёный предложил число 70005000000000000000000 (примерно столько песчинок находится на всех пляжах мира) умножить на 57. Вот такой объём информации накоплено в мире, и её нужно обрабатывать и передавать.

Пропорционально объёму потока информации возрастает и скорость её транспортировки. В 1980-м году можно было передать 10 мегабит в секунду, 2016 год объём вырос до 100 терабайт в секунду. Многим, особенно молодым людям, кажется, что Интернет был всегда. Между тем не так давно, в 1994 году, впервые за Уралом была создана сеть передачи данных Иркутского научного образовательного комплекса. Игорь Бычков был одним из разработчиков системы, за что и получил Государственную премию РФ.

Ещё одной идеей академика каждый из нас пользуется практически каждый день. В 1995-м году в журнале «География и природные ресурсы» впервые в мире была опубликована статья о возможности организации доступа через Интернет к картографической информации. Это было предложение академика Владимира Воробьёва вместе с группой авторов. Игорь Бычков тогда имел звание кандидата наук. Теперь приложения с картами местности есть во всех смартфонах.

Как и требует регламент, доклады учёных оказались лаконичными. Но слушатели могли задать вопрос, если хотели получить более подробную информацию. Тут же, за столиками, люди смогли обсудить событие. «Для меня было интерес­но, как корифеи науки рассказывают о своих проектах, сама подача материала. Понять, о чём шла речь, мне было достаточно сложно, так как я гуманитарий. По профессии я библиотекарь. Сюда пришёл со своей девушкой, потому что это круто. Думаю, благодаря таким встречам интерес к науке будет расти. По сути, наука идёт в люди, в пабы. В пабах сосредоточена своеобразная аудитория, далёкая от науки. А так можно и отдохнуть, и что-то интересное для себя узнать», – делится впечатлениями один из слушателей, Павел.

Так сложилось, что чаще всего заявки на участие в слэме подают молодые математики, физики, химики. Хотя тематика встреч не ограничивается естественнонаучными дисциплинами. Организаторы приглашают также филологов, историков, психологов, искусствоведов, которым есть что рассказать миру. Приём заявок на следующий слэм уже начался. Он состоится в конце ноября.