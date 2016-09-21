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Восточно-Сибирская правда: 21 сентября 2016

Общество

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Андрей Чернышёв: «Северяне давно научились отделять зёрна от плевел»

 № 1 из 1

Накануне мы определяли не только новый состав депутатов Государственной Думы на ближайшие 5 лет, но и будущее нашего 96-го избирательного округа, в который входят все северные районы Иркутской области – Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Бодайбо…

Позади месяцы кропотливого и упорного труда. Для меня лично предвыборная кампания началась ещё в октябре прошлого года. Отправной точкой в моей работе стало соглашение о сотрудничестве, которое поддержали в декабре прошлого года мэры 16 муниципальных образований. Именно тогда и появилась идея о том, что северу Иркутской области нужна своя программа развития. Нам со­вместно с мэрами северных городов и районов, депутатами местных дум, общественниками удалось подготовить фундаментальный программный документ. В нём нашли отражение основные болевые точки территорий.

Модернизация промышленности, улучшение инфраструктуры (особенно транспортной), возвращение на достойный уровень северных надбавок – таковы основные тезисы этой программы. А также десятки точечных проблем по каждому посёлку, городу и району. Мы постарались услышать каждого жителя. 

Ни для кого не секрет, что реализация данной программы возможна только при поддержке федерального центра. Это принципиально. Только когда данная программа будет утверждена федеральным правительством, наш север перестанет быть «крайним» и «забытым». 

Я уже встречался с представителями федеральных ведомств – министерств экономического развития, финансов, строительства и транспорта. К программе развития северных территорий Иркутской области, которую мы сформировали, сегодня есть реальный интерес. Я и дальше намерен ходить по кабинетам чиновников, доказывать и убеждать, что у Братска, Усть-Илимска, Железногорска, других городов и районов есть потенциал, есть будущее. Уверен, с утверждением программы развития севера на федеральном уровне в нашем округе будут начаты качественные улучшения, в первую очередь – улучшения условий жизни людей, будь это Братск, Ербогачён  или Киренск.

Только так и не иначе: вместе, объединив усилия (поддержку населения и возможности, которые есть у местных властей и депутата Госдумы), возможно отстаивать наши интересы на федеральном уровне. Только так мы сможем переломить негативные тенденции в социально-экономическом положении, вернуть нашей земле статус центра Сибири.

Сама же избирательная кампания, конечно, была непростой. Наш Братский одномандатный округ, увы, заслужил в этот раз звания «столицы чёрного пиара». Но мы, северяне, как известно, народ крепкий, с настоящим сибирским характером, уже давно научились отделять зёрна от плевел. 

И сегодня, когда почти все бюллетени подсчитаны, позвольте выразить слова огромной благодарности и признательности всем жителям северных районов Иркутской области. Всем тем, кто на протяжении всего этого непростого периода помогал словом и делом, всем, кто поверил в меня и пришёл на выборы 18 сентября.

На протяжении всего этого времени я чувствовал вашу поддержку. А то доверие, которое вы мне оказали, безусловно, обязывает меня и дальше продолжать работу по продвижению нашей программы развития северных территорий на федеральном уровне, но уже в новом статусе депутата Государственной Думы РФ. 

Говорил ранее и повторяю вновь – я вас не подведу.

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