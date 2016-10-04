+ добавить комментарий

«Вернуть безлимитный проездной»

Иркутяне возмущены ограничением количества бесплатных поездок для льготников

Автор: Ольга МУТОВИНА

Более трёх тысяч подписей собрали пенсионеры и инвалиды Иркутска. Люди требуют от губернатора области Сергея Левченко отменить ограничение на количество бесплатных поездок в общественном транспорте. В ближайшие дни активисты планируют направить обращение вместе с подписями главе области. На прошлой неделе с просьбой увеличить число бесплатных поездок для льготников к губернатору обратились мэр Иркутска Дмитрий Бердников и депутаты городской Думы.

Дополнительно к стоимости проездного за октябрь льготники областного центра должны заплатить несколькими часами своего времени Автор фото: Николай БРИЛЬ

Битва за талоны

Пенсионерам и инвалидам Иркутска и других городов области пришлось вспомнить о временах дефицита. На этот раз длинные очереди выстроились к киоскам, которые торгуют проездными билетами. Дополнительно к стоимости льготного документа на октябрь люди должны заплатить несколькими часами стояния в очереди. К заветному окошечку у трамвайных путей на Центральном рынке Иркутска пенсионеры теснятся в три ряда. Смотреть на такое зрелище больно и стыдно. Чтобы не потерять свою очередь, немолодые уже люди, превозмогая усталость и боль, стоят, опираясь на палочки. «Вчера люди простояли здесь по семь часов, да так и не смогли купить проездные, ушли по домам со слезами на глазах», – рассказывает одна из уличных продавщиц, её рабочее место как раз упирается в очередь.

У женщины, которая стоит ближе к окошку, в руках листок с номерами и фамилиями. Чтобы в очередь не «просочились лишние», допуск к киоскёру происходит строго по списку. «Помню, как мы раньше записывались на ковры, так и сейчас за проездными, – вспоминает пенсионерка Татьяна Захарова. – Я стояла три часа, в какое-то время отошла буквально на 10 минут, откопировать документ. Вернулась – меня из очереди уже вычеркнули. Со скандалом, но я смогла доказать, что я действительно стояла. Если бы знала, сколько нервов и времени придётся потратить, вообще бы не стала покупать билет на месяц». Татьяна Иннокентьевна билет уже получила.

«Какое безобразие! Мы стоим уже 3,5 часа, – заволновалась толпа. – Вон женщина, она вчера пять часов простояла и не получила билет. И сегодня нет гарантии, что люди не уйдут ни с чем».

У самого киоска столпилась только видимая часть айсберга, то есть очереди. За углом павильона под крышей трамвайной остановки выстроились люди, которые знают, что сегодня точно не смогут купить проездные. Одна из женщин ведёт запись на завтра. «Посчитайте сами. Очередь движется со скоростью четыре человека в час. Три часа осталось работать киоску. Билеты получат ещё 12 человек. Здесь людей гораздо больше. Остальные уйдут ни с чем», – объясняет расклад «куратор очереди на завтра».

Четыре человека в час. Почему так медленно продвигается людской поток? 28 сентября, когда начали выдавать билеты, этот вопрос задавал каждый пенсионер, который вставал в очередь. Сегодня любой из них не хуже консультанта может разъяснить причину: вместе с самим проездным билетом человек получает 30 отрывных талонов, на каждом продавец должен подписать фамилию, имя и отчество. «Скажите, пожалуйста, не­ужели нельзя нам просто дать билет? Кому нужны эти талоны?..» – вопрошают люди из очереди.

Вся причина злоключений льготников в новом порядке учёта льготных перевозок. Постановление, ограничивающее число оплаченных поездок, областное правительство выпустило 16 сентября. В это время многие льготники уже успели приобрести проездные на октябрь. 23 сентября муниципальные транспортные предприятия Иркутска получили из регионального министерства социального развития, опеки и попечительства письмо с рекомендациями, как нужно правильно оформлять льготные проездные билеты. В документе говорится о том, что единый социальный проездной билет с отрывными талонами должен иметь уникальный номер. На каждом талоне должны быть записаны фамилия, имя и отчество владельца, а также наименование организации.

Муниципалитетам не осталось ничего другого, кроме как в пожарном порядке, без всяких подготовительных периодов, печатать и выдавать именные талоны, которыми перевозчики будут отчитываться за каждую льготную поездку.

«Не надо доводить до греха»

Внезапные изменения правительство объяснило желанием строго контролировать расход бюджетных денег. Проблема лишь в том, что, стремясь к оптимизации финансов, региональные власти забыли о живых людях, пенсионерах и инвалидах, которые должны, что называется, «на своей шкуре» прочувствовать все прелести перехода на новую схему.

Чтобы снять напряжённость, власти Иркутска продлили время работы киосков по продаже проездных билетов. Дополнительные пункты открыты в зданиях административных округов. В Правобережном округе льготников ждут по адресу: улица Марата, 14, в Ленинском округе – на Маршала Говорова, 3, в Октябрьском округе – на Декабрьских событий, 27, в Свердловском округе – на Терешковой, 24. Все пункты работают в будние и выходные дни с 9.00 до 20.00.

Кроме того, льготные билеты, которые иркутяне успели приобрести до введения нового образца, будут действительны до конца октября. Об этом заявил начальник управления транспорта комитета городского обустройства Евгений Владимирский. Благодаря оперативной реакции городских властей к началу нынешней недели проездные вместе с талонами получили 14 тысяч пенсионеров и инвалидов. Всего в городе проживает 20 тысяч льготников.

На прошлой неделе мэр Иркутска Дмитрий Бердников и депутаты городской Думы направили губернатору региона Сергею Левченко обращение с просьбой увеличить количество льготных поездок по городским и пригородным маршрутам. Глава города и депутаты попросили у губернатора разрешить льготникам совершать бесплатно 50 поездок по Иркутску и 30 на пригородных маршрутах, а также предусмотреть финансирование перевозок из средств регионального бюджета.

«Решение о лимите бесплатных поездок для льготных категорий граждан в Иркутске вызвало многочисленные жалобы ветеранов и пенсионеров, – отметил глава города. – Горожане говорят, что 30 поездок по городу и 20 на пригородных маршрутах недостаточно, учитывая большую территорию Иркутска. Ведь нередко, чтобы добраться из одного района в другой, человеку надо проехать не только на автобусе, но и на трамвае и троллейбусе».

Депутаты также намерены добиваться того, чтобы люди не были ущемлены в поездках по городу. «У нас в Думе практически не смолкает телефон, иркутяне спрашивают: «На каком основании вводятся лимиты?» Например, жители с улицы Декабрьских событий, 85, собираются коллективно выступать против принятия этого решения», – говорит спикер городской Думы Ирина Ежова.

К сожалению, областная соцзащита не даёт людям разъяснений, каким образом были рассчитаны бесплатные поездки: 30 по городу и 20 на пригородных маршрутах. У иркутян свои расчёты. «У меня сын-инвалид, каждый день приходится куда-то ездить: по делам, выписать лекарства, потом забрать их, сына отвезти в больницу. Мы живём в Рабочем. Чтобы доехать из дома до больницы в Юбилейном, мне нужно потратить три талончика в одну сторону и три в другую. Всего шесть за один раз. Конечно, получается больше 30 по­ездок в месяц», – рассуждает иркутянка Татьяна Владимировна Черемных.

В очереди за талончиками мы встретили и Тамару Андреевну Иванову. Она практически каждый день должна ездить на лечение в ревматологический центр на Волжской. «Я живу в районе аэропорта. Сначала доезжаю на троллейбусе до «Завода «Эталон», пересаживаюсь на трамвай, доезжаю до «Баргузина». Два талончика туда, столько же обратно. За один день трачу четыре талона. А мне туда надо ездить каждый день: у меня артроз обоих коленей, видите, хожу хромаю. Вот и посчитайте, какую нам благость сделали», – устало возмущается Тамара Андреевна.

Лишь с третьей попытки На­дежда Михайловна Костромина смогла приобрести заветный билет. «Очередь была очень большая. Ни 29, ни 30 сентября проездной не купила, только первого октября добралась до кассы, – рассказывает пенсионерка. – Можно я выскажу то, что накипело у меня и у моих знакомых? Я считаю, ввести лимиты на число бесплатных поездок – это антисоциальное решение. Стыдно, что наше областное правительство наживается на людях, которые отдали государству годы жизни, здоровье. Я ветеран труда, мы старались, работали всю жизнь и теперь должны сидеть в четырёх стенах. 30 бесплатных проездов – это 15 поездок в две стороны. Мне этого недостаточно. У меня трое детей, я занимаюсь общественной работой. Неужели я, ветеран труда, не заслужила права проехать в транспорте бесплатно по проездному. Эти 30 поездок нам кинули, как собаке кость. Эта подачка нас просто добила! В благодарность за все наши труды нас унизили, втоптали в грязь. Нельзя так с людьми. Нас это не устраивает. Мы просим губернатора… нет, мы требуем вернуть безлимитный проездной. Мы это заслужили. Если реакции на наше обращение не будет, люди готовы выйти на площади. Не надо доводить до греха».