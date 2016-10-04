Столичный Белореченский

Автор: Анна Павлова

«В Иркутской области случился прецедент», – говорят сведущие люди и не ошибаются. Факт действительно необычный. Жители Усольского района проголосовали за перенос своей столицы из Усолья-Сибирского в рабочий посёлок Белореченский. К переезду туда высоких районных чиновников почти всё готово: в новом административном здании досыхает краска, «усаживается» линолеум. Да и белореченцы преисполнены ожиданий: «Наконец-то заживём по-столичному, перестанем кормить Усолье». Но в администрации посёлка немного переживают. Вдруг на большую гвардию чиновников не хватит горячих обедов и свободных мест на автостоянке? О надеждах и чаяньях стольного посёлка узнавал «Конкурент».

Небольшой опрятный посёлок с крепкими сельскохозяйственными предприятиями – такова репутация Белореченского в масштабах области. Есть здесь, как и везде, свои проблемы. Среди них ветхие теплосети и очень большое наследие Мин­обороны РФ. От него посёлку досталось многомиллионное имущество – заброшенные склады, здания, которые нужно как-то содержать. Сюда, в Белореченский, в ближайшее время переберётся районная администрация, покинув Усолье с его репутацией моногорода. Такое решение приняли жители всего района. Точнее, те из них, кто принял участие в областном народном обсуждении (с 28 марта по 7 апреля). Таких набралось, как гласят официальные источники, всего 1459 человек (общее количество жителей района – около 52 тысяч). 84% опрошенных согласились с переносом столицы района, и лишь 16% такое предложение не одобрили.

Сам закон о переносе столицы в Белореченский на минувшей неделе был принят областными депутатами в первом чтении без поправок. Таким образом, до окончательного решения осталось полшага.

Опережая это событие, «Конкурент» решил побывать в будущей столице Усольского района. Тем более что само событие для Иркутской области достаточно нетипичное. Как и процедура – народное обсуждение.

Преодолеваем около 80 км между Иркутском и будущей экс-столицей Усольского района. Но город оставляем позади, сворачиваем налево, к Белореченскому – подъездные пути к нему уже приведены в отличное состояние. Через две-три минуты оказываемся на месте – в центре райцентра. Это – очень маленькая, но зато достаточно ухоженная главная площадь посёлка. Окружена она сплошь важными для местных жителей учреждениями: Дом культуры, администрация посёлка и фирменный магазин сельхозпродуктов «Белореченское». Раньше картину эту портил лишь советский недострой – трёхэтажное здание без окон, крыши и дверей. Привлекательный объект собирал на этом «Бродвее» не самую фешенебельную публику, признавали местные.

Но с недавних пор всё изменилось: больше года назад недострой начал «оживать» и обновляться. А все местные жители уже тогда, ещё до голосования, знали – сюда переедет районная администрация. И хотя официально закон о переносе административного центра из Усолья был принят только на минувшей неделе, 28 сентября (пока в первом чтении), в здании в Белореченском уже подсыхали к этому времени краска, обои на стенах, проведён был Интернет и телефонная связь. Готов был даже пандус у крыльца.

Местные жители вспоминают: «Второй год, как ведётся работа. В прошлом году делали крышу».

– Вид совсем другой, – рассказывала «Конкуренту» вахтёрша, принимая гостей в минувшую пятницу в новеньком здании.

Вид был действительно другой, но видимость оказалась затруднённой. Пыльная завеса пока ещё напоминала о ремонте. Недоделки оставались, и их активно устраняли подрядчики: туда-сюда сновали по этажам работники в шлёпанцах, перчатках, косынках. Других начальников не оказалось.

– Мы делаем этаж под ключ. А там посмотрим, как заплатят за работу, – делились они своими планами.

В планах администрации Усольского района главное событие намечалось на 19 ноября.

– Ко дню района, – пояснил по телефону «Конкуренту» мэр Усольского района Виталий Матюха.

Небольшой опрятный посёлок с крепкими сельскохозяйственными предприятиями – такова репутация Белореченского в масштабах области Автор фото: Егор Щербаков

В какую сумму обошлось такое удовольствие – восстановить простоявшее 20 лет здание в Белореченском, мэр пока сказать не готов, но подсчитывает примерные затраты:

– Больше 10 миллионов было собрано от спонсоров, они сделали проект. Тратили и бюджетные деньги, но налоговых отчислений – ни рубля. Вот каким путём пошли: выявили много бесхозных объектов. Например, нашли в Белореченском железнодорожный тупик, признали за собой право собственности, реализовали на аукционе за 15 миллионов. Деньги тоже вложили в здание. Потом реализовали земли, пустовавшие 20 лет, – 5,7 миллиона рублей. Поэтому так долго и строим здание, собираем по копейке.

На главный вопрос «Конкурента» – как же до итогов голосования чиновники уже знали о его положительном исходе, Виталий Матюха по­яснил: не знали, но надеялись. В противном случае администрация всё равно бы переехала, а столица так и осталась бы в Усолье-Сибирском.

– Здание наше в Усолье уже аварийное, есть документы. Восстанавливать его невозможно. Плюс наш архив там не помещался, приходилось платить за аренду для него – около миллиона в год. И, если честно, соседствовать с моргом и судмедэкс­пертизой было уже невозможно. Судите сами. Люди к нам приходят на приём, а летом включаешь вытяжку, и такой запах формалина в кабинетах! Хорошо, хоть музыку ритуальная служба «Память» у себя отменила. Раньше несколько раз в день включали. В общем, нерадостно. А в Белореченском нас давно уже ждут, – уверен мэр.

Проверить это решил «Конкурент». Первыми, кто почувствует на себе перемены в Белореченском, рассудили корреспонденты, станут местные чиновники. Ведь здание их теперь соседствует с районной администрацией. Однако поселковые чиновники живут куда скромнее районных – даже при имеющейся вывеске отыскать их смогли не сразу. Вывески магазинов «Хлеб-соль, еже­дневно низкие цены», «Белореченское» были более броскими и манящими.

– В этом же здании, но вход у торца, – объяснили прохожие.

Гостей поселковые чиновники не ждали и уже готовились уйти на обед, но пообщаться на животрепещущую тему всё же согласились.

– Здание районной администрации – просто контраст с вашим, – не мог не заметить «Конкурент».

– Раньше было наоборот.

– Но ведь будут и плюсы?

Белореченские чиновники признались – общаться будет легче:

– Теперь у нас так будет: вышли из своего здания и зашли в другое. А раньше по рабочим вопросам хотя бы два раза в день приходилось ездить в райцентр – в Усолье.

Но тут же они добавили для балласта и на противоположную чашу весов: вырастет нагрузка на транспортные коммуникации, чиновникам двух администраций будет не хватать мест на одной парковке…

– Думаете, в Белореченском пробки появятся? – шутит «Конкурент».

– Пробок не будет, но машин станет больше, однозначно, – делятся сотрудники администрации. – Если серьёзно, это – животрепещущий вопрос. В районной администрации около 200 человек работает, плюс районная Дума сюда же переезжает. Многие будут ездить на машинах. А ведь при этом Белореченский по­стоянно принимает жителей из соседних деревень и посёлков, проводятся тут и спортивные мероприятия районного масштаба. Как решать вопрос с парковкой в центре посёлка? Это ведь наши полномочия, поселенческие.

– Ну, может, в новом здании районной администрации откроется своя столовая? Будете ходить на обед, – подбодрил «Конкурент».

– Да, наши районные коллеги уже изучают, где в Белореченском можно пообедать. А тут одно кафе рядом, – посмеялись собеседники. Но тут же опять прибавили на чашу весов со знаком плюс: в любом случае, в посёлке станет больше людей, они чаще будут ходить по магазинам, делать покупки. А это уже какой-то, да вклад в экономику посёлка. Оценить его, правда, пока сложно. Надеются белореченцы и на то, что в новом райцентре построят ФОК. А как иначе столице без такого комплекса? Проектно-сметная документация для него подготовлена была три года назад – финансово помогли местные предприятия. Выделен был и подходящий участок. Дать деньги на стройку должен был областной бюджет, но стройка не заладилась…

В районной администрации надвигающуюся на белореченских чиновников беду в виде дефицита парковочных мест и нехватки горячих обедов развеяли.

– В новом здании у себя мы предусмотрели кафе. Так что пусть коллеги из Белореченского не переживают. Парковка на следующий год запланирована, тогда и заасфальтируем. Коллапса не будет, сделаем парковку для сотрудников администраций отдельно, для гостей посёлка – отдельно, – комментирует «Конкуренту» во время телефонного разговора Виталий Матюха.

Между тем, отпустив своих собеседников на заслуженный обед, «Конкурент» решил прокатиться по столичным улицам. А когда ещё придётся побывать в этом райцентре? Ведь до Усолья иркутянам всё равно ближе, чем до Белореченского…

Бодрые от своей окраски многоэтажные домики, новенькие детские площадки, фирменные продуктовые магазины сменяли друг друга – уютный тихий маленький посёлок в ожидании больших перемен. Погода выдалась по-настоящему осенней – холодный дождь с намёками на снег спугнул белореченцев. Но у «шиномонтажки» «Конкурент» всё же заметил пусть ещё не столичное, но оживление: водитель подогнал своё авто, чтобы своевременно заменить «резину» на зимнюю.

Заглянули в мастерские и мы. Водитель с видом вояки в лихо заломленной шапке уже втянулся в беседу с мастером. Военный представляться «Конкуренту» не стал, но до разговоров на злободневные темы оказался большим охотником:

Больше года назад недострой начал «оживать» и обновляться Автор фото: Егор Щербаков

– Голосовать-то?! Конечно, ходил!

– Да мы не про выборы в Госдуму спрашиваем, а про решение о переносе столицы вашей в Белореченский… – говорит «Конкурент».

– Туда не сходил. Но администрация говорит, большинство высказалось «за». И это – хорошо! Пенсионерам из посёлка в Усолье – не на­ездишься.

– А жители Усолья не обидятся на вас? Конфликта интересов не боитесь?

– Да там никакого производства – химпром, химфарм, ничего не осталось. Всех кормит Белореченский. Так что пусть в район теперь деньги идут, а не в город, – со знанием дела отмечает военный.

– Статус будет выше у нас, и деньги потянутся, – мечтает и работник шиномонтажной мастерской Алексей Пичугин.

На народное голосование он, как и его клиент, не сходил – было некогда. Но судьба Белореченского, признаёт Алексей, небезразлична. Как-никак, родился здесь и живёт уже 33 года. Помнит те времена, когда всего два дома многоквартирных в посёлке стояло. Теперь – столица. «Может, получше будет жить. Дороги сделают…» – надеется он.

Ещё одну неравнодушную собеседницу мы встречаем уже на въезде в Сосновское МО – это продавец очередного магазина «Белореченское». Увы, у неё, как и у предыдущих наших героев, на общественные слушания сходили только знакомые. Между тем в наш разговор с ней вмешался покупатель.

– Всем будет удобнее в Белореченский ездить. Сюда можно и на автобусе, и на электричке. И мэр здесь будет ближе к людям… – убеждал высокий мужчина в очках.

– А вы к нему будете лично ходить, вопросы задавать? – почти не ожидая подвоха, поинтересовался корреспондент.

– Да он мой сосед. Я могу домой к нему зайти, спросить, – признался покупатель. Как выяснилось далее, главный агроном СХП Белореченское Андрей Шупрецов.

Путешествие по новой столице Усольского района оказалось ненапрасным. «Конкурент» пришёл к выводу, что главная сила людей – в их оптимизме. Они по-прежнему ждут перемен, хотя и показывают «низкую явку». Перемены произошли. Будет ли от них практический эффект и сохранят ли местные жители свой оптимизм – вопрос пока остаётся открытым.