+ добавить комментарий

Разведчик Сибиряков

Потомок иркутского купеческого рода потерял ногу при освобождении Будапешта

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

Два ордена Отечественной войны второй степени, один – первой степени, контузия, тяжёлое ранение с ампутацией левой ноги. Так прошёл Великую Отечественную войну командир миномётного дивизиона Игорь Сибиряков, потомок рода иркутских купцов Сибиряковых. На прошлой неделе в Иркутске прошла пятая Всероссийская научно-практическая конференция «Сибиряковские чтения – 2016», организованная Музеем истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова и кафедрой истории России ИГУ. Наша газета тоже решила внести посильный вклад в популяризацию истории рода Сибиряковых. Наши находки основаны на информации из открытых баз данных.

Фамилия Сибиряковых прославилась в боях Великой Отечественной войны Автор фото: Фото из архива базы данных «Подвиг народа»

«Сибиряковские чтения» в этом году были посвящены 355-летию столицы Приангарья и 20-летию Музея истории города Иркутска, который носит имя Александра Михайловича Сибирякова. «Представьте себе, что ещё 20 лет назад в Иркутске не было городского музея, были замечательные художественный, краеведческий музеи, музей декабристов, но музея, посвящённого именно Иркутску, не было, – сказал на открытии конференции заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников. – Буквально за 20 лет он был создан и сейчас имеет пять филиалов и более 25 тысяч экспонатов, это в большинстве своём пожертвования иркутян. В каком-то смысле это народный музей». Как отметил директор музея Сергей Дубровин, ему особенно приятно, что кроме сотрудников старой школы на конференции присутствовали студенты ИГУ. «Я надеюсь, что это событие останется у них в памяти не только как учебное занятие, но самое главное – будет толчком к научной работе в дальнейшем», – сказал он.

В Иркутске работали исследователи из Москвы, Улан-Удэ, Усть-Ордынского, были заняты специалисты вузов и научных учреждений города. В рамках конференции гостями из Москвы была презентована выставка «Российские предприниматели, благотворители и меценаты» московского общества купцов и промышленников «Коммерсантъ». На стендах была представлена информация о купеческих родах, связанных с Иркутском. Сергей Дубровин выразил надежду, что в дальнейшем сотрудничество будет расширено и в Иркутске пройдёт несколько отдельных выставок, посвящённых самым известным купеческим родам. «Надо делать такие выставки как можно чаще, может быть, по каждой купеческой семье», – сказал он.

Представители церкви святителя Николая Чудотворца в Листвянке преподнесли в дар музею декор деревянного креста церкви. При ремонте церкви он был заменён на новый, тот же, что попал в музей, был установлен при открытии храма в 1846 году. Церковь была построена в своё время по завещанию одного из представителей династии Сибиряковых – Ксенофонта Сибирякова.

«Каждая такая конференция вносит особый вклад в изучение истории Иркутска, – считает Сергей Дубровин. – Благодаря этим встречам мы установили контакты со многими городами – Москвой, Электросталью, Туапсе, Смоленском и другими». Наша газета самостоятельно нашла несколько любопытных фактов из биографии одного из потомков рода Сибиряковых – Игоря Константиновича Сибирякова. Известно, что у иркутского купца Михаила Александровича Сибирякова было шестеро детей: Ольга, Антонина, Анна, Александр, Константин, Иннокентий. По имеющимся на сегодняшний день открытым данным, ветвь Константина Сибирякова оказалась единственной, по которой официально продолжился род Сибиряковых.

В открытых источниках заявлено, что у Константина Сибирякова были дочь Варвара и сын Игорь. Ещё в 2011 году на портале «Сочинский краевед» о себе заявила одна из родственниц Сибиряковых, вот прямая цитата: «Здраствуйте! Я есть пра­внучка Сибирякова Константина Михайловича, зовут меня Елена, город Львов, из западной Украины. Мой дед Игорь Константинович Сибиряков (1914–1995) рассказывал, что прадед переехал в Грузию, а именно в Батуми, местность называется Мехинджаури, где купил дачу и обосновался там, прожив всю свою жизнь».

Известно, что Варвара рано умерла. Судьба Игоря была неизвестна. Обращение к общедоступной базе данных «Подвиг народа» позволило узнать, что Игорь Сибиряков стал достойным сыном своих родителей. Рождённый в 1915 году (так зафикисровано в официальных военных документах), он прошёл Великую Отечественную, был контужен, дважды ранен, не один раз награждён.

Игорь Сибиряков удостоен двух орденов Отечественной войны второй степени, одного – первой степени. В Красной Армии Сибиряков находился с 26 июня 1940 года, был призван Ворошиловским РВК города Баку. В одном из наградных листов сохранился домашний адрес этой семьи. Это ценно, поскольку обычно в базе «Подвиг народа» такие данные в наградных листах скрыты. Так удалось установить, что его семья жила в Баку на улице Арсена Амерьяна (дом мы не указываем, так как это личные данные, орфография написания улицы такая, как в документе. – Авт.). Сибирякову довелось служить в легендарном 4-м Кубанском казачьем кавалерийском корпусе. В 1942 году за бои у Кущевской корпус был преобразован в гвардейский. Кавалеристы молниеносной атакой смели свыше тысячи фашистов, а потом вели успешные оборонительные бои на Северном Кавказе. Ново-Бугская операция принесла корпусу Красное знамя. Орден Суворова 2-й степени был вручён корпусу за тяжелейшую операцию лета 1944 года в Белоруссии, когда солдаты и офицеры с боями преодолели 1120 км по болотистой местности, овладев рядом крупных населённых пунктов. Вместе со всеми сражался Игорь Сибиряков, потомок купеческого рода.

К 1944 году Игорь Сибиряков имел звание гвардии лейтенанта, был начальником разведки 68 Отдельного гвардейского миномётного Одесского краснознамённого дивизиона имени Александра Невского. Дивизион принадлежал 4-му гвардейскому Кубанскому казачьему кавалерийскому Краснознамённому ордена Суворова корпусу. В 1941 году потомок славного рода Сибиряковых участвовал в боях на Северо-Западном фронте. В 1942 году его имя значилось в числе воинов, сражавшихся с гитлеровцами на Северном фронте, в 1943 году Игорь Константинович вместе с боевыми товарищами воевал на 3-м Украинском фронте, а в 1944-м – на 1-м Белорусском.

В 1943 году Сибиряков был контужен. Но фронт не покинул. В ноябре 1944 года его родной корпус получил ещё одну награду – орден Ленина – за овладение крупнейшим венгерским центром Дебрецен. 25 декабря 1944 года приказом по 4-му гвардейскому казачьему кавалерийскому Кубанскому корпусу, который уже заслуженно именовался «ордена Ленина», Сибиряков в числе прочих был представлен к ордену Отечественной войны II степени. Тогда в его гвардейском корпусе эту награду получили только 37 человек.

В наградном лиcте Сибирякова сказано: «В боях за Советскую родину с немецкими оккупантами про­явил мужество и отвагу. Инициативный и смелый в своих действиях. В результате его правильного руководства разведка дивизиона на протяжении всей операции работала чётко и организованно. Делая правильный выбор наблюдательных пунктов и организуя на них наблюдение, давал возможность быстро и легко выискивать цели и вести эффективный огонь». В результате операции, которой потомок Сибиряковых руководил лично, с 5 по 27 октября 1944 года разведчиками были обнаружены 3 миномётные батареи фашистов. Одну из них советские бойцы уничтожили, две подавили. Даты, обозначенные как даты личной операции Игоря Сибирякова, практически совпадают с датами Дебреценской операции корпуса: 6–28 октября. Таким образом, можно точно сказать – Сибиряков участвовал во взятии Дебрецена, за что и получил первый орден Отечественной войны II степени.

В этом наградном листе у Игоря Сибирякова значилась только одна контузия, он пока счастливо избегал ранений. Однако война, катившаяся к концу, не пощадила и его. Второй наградной лист, без даты, но с датой «входящей документации» – 24.11.45, содержит сухие строчки: «Два ранения. 1 тяж. 1 лёг.» Короткое «1тяж.» – это нога. Игорь Сибиряков потерял ногу, после ранения её пришлось ампутировать. «Будучи командиром 68 гв. Миндивизиона, тов. Сибиряков со своим подразделением участвовал в боях при взятии столицы Венгрии г. Будапешта, – значится в наградном листе. – В последних боях за г. Будапешт Сибиряков получил тяжёлое ранение, после которого ампутирована левая нижняя конечность, выше колена. Тов. Сибиряков частично потерял трудоспособность». Будапештская операция оказалась одной из самых тяжёлых, продолжалась она с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945-го. Видимо, Игорю Сибирякову, как и его товарищам, пришлось вынести на себе весь ужас этих трёх с половиной месяцев, поскольку покинул он фронт, как и сказано в наградном листе, только во время последних сражений. За Будапешт он был представлен к ордену Красной звезды, находясь уже в эвакуационном госпитале № 3215 (располагался предположительно в городе призыва – Баку). Во втором наградном листе ничего не сказано о первой награде в декабре 1944-го. По-видимому, лист составлялся госпитальным начальством со слов самого бойца, а Игорь Сибиряков, находившийся в самом пекле сражений, просто не знал о своём первом ордене.

Однако высшее войсковое командование посчитало «Красную звезду» слишком малой наградой для Сибирякова и повысило ранг. Так у Игоря Сибирякова оказался второй орден Отечественной войны II степени. Правда, указ Президиума Верховного совета запоздал – он был издан только 6 ноября 1947 года, в числе награждённых орденом Отечественной войны II степени Игорь Сибиряков значится под номером 266. Вероятно, оба ордена он увидел на своей груди уже после того, как было объявлено о Победе. Да и Победу, судя по наградному листу, пришедшему из эвакгоспиталя, он встречал на излечении, среди раненых товарищей. В юбилейном 1985 году, как и все ветераны Великой Отечественной, имевшие боевые ордена, Сибиряков получил орден Отечественной войны I cтепени. И сейчас можно с уверенностью сказать, что Сибиряков не посрамил своих предков, а его судьба – это ещё один повод гордиться славным иркутским купеческим родом.

Безусловно, эта статья не могла бы состояться, если бы не было открытых источников, поэтому особая благодарность авторам портала «Сочинский краевед», авторам проектов «Подвиг народа», «Иркипедия», «Хроники Приангарья» и бескорыстным исследователям.