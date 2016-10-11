+ добавить комментарий

Пока не отнимут

Суд оставил землю за преподавателями иняза

Автор: Ольга МУТОВИНА

За пять лет судебных разбирательств бывшие преподаватели иркутского иняза, владельцы участков на 21-м километре Байкальского тракта, порядком устали от непостоянства Фемиды. Люди выслушали около десятка разнообразных судебных решений – начиная от полного признания права занимать участки, которые лучшие педагоги получили от вуза 20 лет назад, и заканчивая требованием освободить землю и за собственный счёт снести дома. Очередное решение, которое вынес областной суд, отменяет предыдущее определение той же инстанции. Судьи снова решили, что земля должна остаться за преподавателями. Но это ещё не конец истории. У истца есть полгода, чтобы обжаловать решение. Если территориальное управление Росимущества решит довести ситуацию до абсурда и всё-таки подаст жалобу, дело отправится по третьему кругу судебной машины.

Суд Иркутского района буквально завален земельными делами. Рос­имущество предъявило тысячи исков владельцам садоводческих и дачных участков, оказавшихся на землях лесного фонда. Претензии возникают по большей части к новым товариществам, созданным в последние годы. Ветераны же бывшего иняза получили свои участки в 1997 году. В награду за хорошую работу лучшим педагогам вуз передал часть земель бывшего спортивно-оздоровительного лагеря «Чайка», который к тому времени перестал существовать. С каждым владельцем был заключён договор аренды – люди были уверены, что пользуются землёй на законных основаниях. Наша газета не один раз подробно рассказывала о сложившейся ситуации.

В 2011 году территориальное управление Росимущества провело проверку и объявило, что земля педагогам была предоставлена незаконно. Руководство федерального ведомства потребовало от бывшего ИГЛУ расторгнуть договоры с арендаторами. В 2013 году университет обратился в суд, от которого получил отказ в удовлетворении иска.

Новая судебная тяжба началась в июне 2015 года и длится до сего времени. Служители Фемиды уже несколько раз меняли своё мнение. Судьи первой инстанции сочли, что педагоги по праву занимают выделенные им участки. Областная коллегия, рассмотрев апелляционную жалобу истца, отменила решение нижестоящей инстанции. Областной суд признал усадьбы преподавателей самовольными постройками и потребовал снести строения в срок шесть месяцев. Следующая инстанция, президиум областного суда, в свою очередь, отменила решение областной коллегии и вернула дело на новое рассмотрение. И тогда уже коллегия оставила в силе первоначальное решение районного суда – сохранить землю за педагогами.

«Преподаватели действовали вместе, слаженно, как единый коллектив. Участвовали в процессах, подавали жалобы. Я считаю, именно это помогло, и решение было вынесено в их пользу, – высказывает своё мнение один из представителей ответчиков Владимир Луньков. – Возможно, этот процесс будет закончен, но ситуация в целом, по большому счёту, не решается. Педагоги остаются на своей земле на птичьих правах. Они по-прежнему арендуют участки. Приватизировать свои земли не могут. Росимущество тоже пока не в силах добиться цели – суд дважды отказал ведомству в иске». Юрист считает, что время, пока действительно решение районного суда и участки находятся во владении преподавателей, нужно использовать для приватизации земель. По крайней мере, им стоит сделать попытку оформить участки в собственность.

Продолжения «судебной карусели» может потребовать территориальное управление Росимущества. В этом случае областной коллегии придётся в третий раз взяться за рассмотрение дела. Будем надеяться, что специалисты федерального ведомства найдут своему упорству лучшее применение.