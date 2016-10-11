+ добавить комментарий

Закрытое заседание

Корреспондента «ВСП» не пустили на слушание дела о Ледовом дворце в Арбитражном суде Иркутской области

Автор: Мария ПАНАРИНА

В деле по иску о признании права собственности на иркутский Ледовый дворец минимущества Приангарья к городской администрации и концессионеру – ООО «ФСО «Алекс» – вновь объявлен перерыв. Ответчик не предъявил региональному стройнадзору заключение о независимой оценке пожарного риска. Проблема «всплыла» только сейчас, хотя заключение было готово ещё 24 августа. Об этом мы узнали 6 октября после очередного судебного заседания. В зал суда корреспондента нашей газеты не пустили.

Председатель суда Батраз Алдатов заверил нашу газету, что примет меры и разберётся в случившемся Автор фото: Николай БРИЛЬ

Отказать представителю СМИ присутствовать на заседании суд может лишь в исключительном случае: статья 123 Конституции РФ, статья 9 Гражданского процессуального кодекса РФ, статья 18 Уголовно-процессуального кодекса и статья 9 Арбитражного процессуального кодекса устанавливают, что заседания во всех судах России открытые. Право любого человека, в том числе и журналиста, не только наблюдать за ходом заседания, но и записывать его.

В минувший четверг, 6 октября, судья Олег Гурьянов встретил корреспондента «ВСП» Марию Панарину вопросом: «Кто вы?» Та ответила, что представляет газету «Восточно-Сибирская правда». Тогда судья взял со своего рабочего стола текст «Ледовое побоище», который вышел в прошлом номере нашей газеты, и поинтересовался: «Это вы написали?» И получил утвердительный ответ.

Напомним, публикация основывалась на интервью с замдиректора ООО «ФСО «Алекс» – концессионера Ледового дворца. В беседе наш собеседник Александр Быков сообщил, что готов расторгнуть концессионное соглашение, если судебный процесс затянется на длительное время.

Познакомившись с автором материала «Ледовое побоище», судья велел журналисту покинуть зал. Олег Гурьянов заявил, что присутствие нашего корреспондента в зале заседаний нежелательно. «Нежелательно, но возможно?» – уточнила журналистка. И в ответ получила замечание, что пререкаться с судьёй не стоит – тем более в зале достаточно журналистов, которые могут осветить дело. Впервые за долгое время на заседании появились представители разных СМИ.

Решения об удалении журналистов из зала в открытом процессе для Арбитражного суда Иркутской области нетипичны. Председатель суда Батраз Алдатов заверил нашу газету, что примет меры и разберётся в случившемся. Он также отметил, что дело о введении в эксплуатацию Ледового дворца общественно значимое. Важно, чтобы иркутяне получали информацию о судебном процессе из СМИ.

В пресс-службе Арбитражного суда Иркутской области нам сообщили, что судебное заседание вновь отложено. По данным, взятым из картотеки арбитражных дел, на этот раз причиной объявленного перерыва является то, что на заключение о независимой оценке пожарного риска нет пояснений от одного из ответчиков – администрации города Иркутска и третьего лица – Службы государственного строительного надзора Иркутской области. Организация «Алекс» представила суду доказательства того, что вручила заключение участникам процесса, но не предъявила документов, подтверждающих, что третье лицо тоже ознакомилось с делом. Это недоразумение стало препятствием для вынесения решения только сейчас, хотя заключение о независимой оценке пожарного риска было готово ещё 24 августа.

Юристы ООО «Алекс» на следующий день после заседания отнесли документы в Службу строительного надзора. Хотя в деле вновь объявлен перерыв, ответчик доволен, что следующее заседание состоится скоро – 13 октября. К этому времени администрация Иркутска и региональный стройнадзор должны подготовить пояснения на заключение об оценке пожарного риска.