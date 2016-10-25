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Конкурент: 25 октября 2016

Общество

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Водитель фуры предложил 300 тысяч

В Тайшете полицейские совместно со следователями Следственного Комитета России по Иркутской области установили подозреваемого в даче взятки должностному лицу в крупном размере, сообщила вчера пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

20 октября на контрольно-пропускном пункте в Тайшетском районе инспекторы ГИБДД остановили грузовой автомобиль, следовавший из Новосибирска в посёлок Забайкальск Республики Бурятия. При проверке содержания перевозимого груза, водитель фуры представил документы, свидетельствующие о транспортировке жидкости для мытья посуды, стирального порошка и кондиционера для белья. Однако при осмотре фуры вместо заявленных товаров, была обнаружена спиртосодержащая жидкость весом 20 тонн.

В ходе проводимой проверки 45-летний водитель, житель Новочеркасска Ростовской области, передал одному из оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД взятку в размере 300 тысяч рублей, чтобы избежать  применения мер к изъятию груза и получить возможность продолжить путь к конечному пункту назначения. Сразу после передачи денег подозреваемый был доставлен в отдел полиции.

Следственными органами Следственного Комитета России по Иркутской области указанные действия дальнобойщика квалифицированы в соответствии с ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки должностному лицу в крупном размере», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового. Возбуждено уголовное дело. 

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Водитель фуры предложил 300 тысяч

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