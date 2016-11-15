«По росту поступлений в бюджет мы входим в двадцатку лучших»

Записала : Елена Лисовская

Глава УФНС России по Иркутской области Константин Зайцев о налоговых итогах года и злободневной «межбюджетке».

Александр Гимельштейн, главный редактор: Сегодня у нас в гостях человек, которого мы знаем давно, несмотря на его возраст. Но его политический, административный и профессиональный опыт впечатляет. Константин Борисович Зайцев. Мы его помним как руководителя одного из крупных промышленных предприятий Иркутской области, депутата Государственной Думы, главного федерального инспектора по Иркутской области. С 2012 года он руководит Государственной налоговой службой по Иркутской области. Материал выйдет в преддверии Дня налоговой инспекции, который отмечается 21 ноября. Константин Борисович, вам слово.

– Начну с того, что сегодня налоговая служба активно внедряет бесконтактные формы общения как с гражданами, так и с бизнесом: мы развиваем интерактивные приложения. Сейчас налогоплательщики в большей степени работают с нами через личный кабинет на сайте ФНС России. Им пользуются 370 тысяч жителей Иркутской области – физических лиц, что составляет 13,2% от общего числа налогоплательщиков. Популярен сервис и среди организаций, к нему подключились 2234 компании, что составляет 3,7% от состоящих на учёте, и 6948 индивидуальных предпринимателей (11,3%).

Граждане теперь вообще могут не посещать инспекцию. Через личный кабинет они получают всю информацию о принадлежащих им объектах имущества, узнают о начисленных и уплаченных налогах, сдают декларацию о доходах, в том числе для получения социальных и имущественных вычетов. Это очень удобно для тех, кто живёт и работает не по месту прописки. Раньше для общения с инспекцией нужно было приезжать лично, писать письма или присылать родственникам доверенность. Теперь всё просто и удобно, и люди оценили это. Только за третий квартал нынешнего года к сервису подключились 52 тысячи налогоплательщиков. В общем, мы стараемся сделать всё(если говорить совсем уже пафосно), чтобы платить налоги было престижно. Напомню, что в нынешнем году срок уплаты всех налогов физлицами наступает 1 декабря.

Елена Лисовская, обозреватель: Как вы оцениваете собираемость налогов в Иркутской области? Насколько активны юридические и физические лица?

– Нынешний год для Иркутской области очень удачный, мы входим в двадцатку субъектов РФ, у которых идёт большой рост поступлений в бюджет. Несмотря на сдержанные темпы развития экономики, мы прилагаем максимум усилий для укрепления финансовой стабильности региона и сохраняем положительную динамику налоговых поступлений. По данным Иркутскстата, в 2015 году валовой региональный продукт вырос в реальном выражении на 0,7%, в текущем году рост оценивается в 2,6%. Темпы промышленного производства составляют 104%. При этом в целом по региону в консолидированный бюджет страны в прошлом году было направлено 197,7 миллиарда рублей, что на 5,5% выше уровня 2014 года.

По итогам 10 месяцев нынешнего года мобилизовано 200 миллиардов рублей, темп к аналогичному периоду предыдущего года – 119%. Из этих средств чуть меньше половины направлено в федеральный бюджет – 95,6 миллиарда, 93,6 миллиарда перечислено в консолидированный бюджет области, включая местные бюджеты. Кроме того, в межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено 10,8 миллиарда рублей акцизов на нефтепродукты.

Рост обеспечен по всем основным доходным источникам бюджета: НДС – практически в два раза (всего 37,9 миллиарда рублей), налогу на прибыль – на 35% (всего 37,7 миллиарда), НДФЛ – на 8% (32,8 миллиарда), имущественным налогам – на 2% (12,5 миллиарда). Исключение составляет налог на добычу нефти: падение на 8% обусловлено объективным фактором – снижением цены на нефть, особенно в начале года (всего мобилизовано 53 миллиарда рублей).

Отмечу, что 99% налоговых платежей в бюджет приходится на долю юридических лиц. Превышение темпов налоговых поступлений над экономическими показателями достигается в том числе благодаря улучшению администрирования: внедрению электронных сервисов, более плотному информационному взаимодействию с бизнесом и риск-ориентированному подходу к проверкам, досудебному урегулированию спорных ситуаций, высоким стандартам обслуживания. Мы стали прозрачнее, технологичнее. И бизнес это видит.

Мы довольны итогами трёх кварталов нынешнего года: поступления в абсолютном выражении растут хорошими темпами, собираемость налогов составила 98%, со стороны власти звучат хорошие оценки. Однако вызывает обеспокоенность, что, по прогнозам, в 2017 году ожидается снижение налоговых доходов области. Буквально вчера я выступал перед депутатами Законодательного Собрания в ходе чтения бюджета на 2017-2018 годы. В следующем году прогнозируется минус 6 миллиардов рублей поступлений. Иначе говоря, минус 6%. Это связано в первую очередь с планируемыми изменениями в налоговом законодательстве. В Государственной Думе рассматривается проект закона о том, чтобы в федеральный бюджет поступало не 2, а 3% от налога на прибыль. Соответственно, поступления в региональные бюджеты также снижаются на 1% – до 17%. При этом мы пока не видим перспектив экономического роста, которые могли бы дать положительную динамику поступлений.

Мария Панарина, корреспондент: Как наш регион выглядит на фоне других субъектов в СФО и в России в целом по собираемости налогов?

– По объёму налоговых платежей наш регион стабильно занимает второе место в Сибирском федеральном округе, объективно уступая лишь Красноярскому краю. За восемь месяцев нынешнего года в целом по округу мобилизовано 833 миллиарда рублей, в Красноярском крае – 230 миллиардов, в Иркутской области – более 152 миллиардов.

Доля платежей Иркутской области в целом по России чуть более 1,5%. По нашей внутрисистемной градации, которая произведена исходя из показателей поступлений налогов и количества налогоплательщиков, мы относимся ко второй группе регионов. Всего таких групп семь. Для сравнения, в первую группу входят такие промышленные и финансовые гиганты, как Москва и Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и наш сосед по СФО – Красноярский край.

Юлия Ли, корреспондент: Отразились ли кризисные явления на собираемости налогов?

– Как вы видите по темпам поступлений, и в кризисное время можно успешно собирать налоги. Хотя по определённым видам налогов на данный момент мы констатируем снижение поступлений, например, по имущественным налогам, уплачиваемым физическими лицами. Это связано исключительно с переносом срока их уплаты: в прошлом году мы платили земельный, транспортный налоги и налог на имущество до 1 октября, в этом году его продлили до 1 декабря.

Если говорить о компаниях, то рост собираемости в данном случае связан с увеличением поступлений от налога на прибыль и НДС. Ведь незаконное применение НДС – вычетов или возмещения – отражается на налоге на прибыль. Когда мы возмещаем НДС, то соглашаемся с затратами, произведёнными налогоплательщиком, если мы ему отказываем в возмещении или вычете, то не соглашаемся с затратами, в результате чего растёт налог на прибыль. НДС – федеральный налог, а налог на прибыль делится между федеральным и региональным бюджетами. В нынешнем году возмещения или вычет НДС снизились, в частности, из-за отсутствия инвестиций.

Хотелось бы отметить экономическую устойчивость нашего региона, которая обеспечивается разнообразием крупного бизнеса. У нас есть производители алюминия, нефтяники, предприятия по добыче золота. Когда у нефтяников цена упала, то у золотодобытчиков, наоборот, поднялась, они друг друга дополняют. На данный момент львиную долю поступлений формируют золотодобывающая и нефтяная отрасли.

Наталья Мичурина, шеф-редактор: На долю каких налогов приходится наибольший объём собираемости отчислений?

– На структуру поступлений, безусловно, влияет ряд факторов, как экономических, так и законодательных. Если говорить о федеральном бюджете, то это традиционно налог на добавленную стоимость, им обеспечивается порядка 40% поступлений. Вместе с тем с развитием нефтедобычи на месторождениях Иркутской области и отменой льгот в соответствии с федеральным законодательством более половины доходов федерального бюджета пополняется за счёт налога на добычу нефти (56%).

В структуре доходов территориального бюджета основными источниками формирования являются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Они практически в равных долях обеспечивают около 75% поступлений. Ещё около 15% в казну приносят налоги на имущество.

Георгий Кузнецов, обозреватель: Хотелось бы затронуть вопрос о лесной отрасли, в частности о возврате НДС в лесной сфере.

– В целом объём поступления в территориальный бюджет от лес­ной отрасли составляет около 3 милли-ардов рублей. В Красноярском крае – 1 миллиард. Даже в Карелии – порядка 2 миллиардов рублей. По прибыли мы опережаем Красноярский край в четыре раза, хотя там рубят в два раза меньше: у нас налога на прибыль – в четыре раза больше, а НДФЛ – в 2,6 раза больше.

С 2012 года мы активно начали работать над администрированием в лесной отрасли, так как понимали: там много нерешённых вопросов, и не только в части сбора налогов, но и в других сферах. В итоге сегодня поступления налога на прибыль увеличились в два с половиной раза. Мы первые в Сибирском федеральном округе по поступлениям в бюджет от лесной отрасли. Кстати, на нашу долю приходится 50% НДФЛ, собираемого с лесников на территории СФО.

Если говорить о возврате НДС, то с 2015 года декларации, представляемые в электронном виде, проверяются нами с помощью нового программного комплекса во взаимоувязке налогоплательщика со всеми контрагентами. Это позволило значительно повысить эффективность администрирования НДС и сократить возмещение налога из бюджета.

Юлия Сергеева, обозреватель: Какова ваша позиция по предложению Дмитрия Бердникова по межбюджетными отношениям? (В конце октября мэр областного центра внёс на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области два законопроекта, позволяющие увеличить доходную базу городских округов и улучшить их финансовое состояние, снизить несбалансированность местных бюджетов. – прим. «ВСП».)

– Могу ответить на ваш вопрос как гражданин. Будучи депутатом Государственной Думы, я понял, что идеального распределения бюджета между муниципалитетами просто не существует. Есть два пути решения: первый – тот, что предложил мэр Иркутска, второй вариант касается действий администрации региона. На мой взгляд, она может отрегулировать поддержку Иркутска как муниципального образования, что и делалось в последнее время.

– Что могла бы предложить Иркутская область?

– Компромисс. Пусть не все средства, а какую-то часть могла бы предложить область через механизмы поддержки муниципалитетов. Могу сказать: Иркутск незаслуженно страдает, ведь по объёму налоговых отчислений (45%) он находится на первом месте в области, второе место у Катангского района с его нефтяными месторождениями (19,5%). Третье место в регионе занимает Ангарск (11,3%), на долю Братска приходится 7%. Не так давно я был на финансовом форуме в Москве, где выступали министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин. Последний сказал, что весь мир идёт по пути развития городов, все занимаются урбанизацией. Такой подход экономически выгоден, потому что позволяет быстро окупить вложенные деньги. В этой ситуации считаю, что область должна внимательнее относиться к Иркутску, Ангарску и Братску.

Как человек, вся жизнь которого связана со спортом, хотел бы отметить, что у Иркутска при его численности нет, например, достаточного количества спортивных сооружений. Помните, с каким боем брался Ледовый дворец, рассчитанный на 3 тысячи посадочных мест, хотя в Ангарске одновременно начала строиться ледовая арена на 7 тысяч мест. Таких стадионов с искусственным льдом в Иркутске должно быть минимум четыре. А их, как вы видите, нет. Откуда в данном случае взяться здоровому обществу, если поддержка только на словах? Сравните, сколько денег выделяется на спорт в Красноярском крае и сколько в Иркутской области. Вы убедитесь в том, что мы находимся не в равных условиях.

Константин Зайцев побывал в редакции «Восточно-Сибирской правды» накануне Дня налоговой инспекции, который отмечается 21 ноября Автор фото: Николай БРИЛЬ

Берт Корк, специальный корреспондент: Некоторое время назад была ликвидирована Федеральная служба налоговой полиции. По вашим ощущениям, это силовое плечо было полезно для работы? Насколько эффективно эти службы сейчас работают в структуре МВД?

– Мне не довелось поработать с налоговой полицией в качестве главы УФНС России по Иркутской области. В те годы работал в бизнесе, могу отметить, налоговая полиция отлично справлялась со своими обязанностями. Сейчас мы довольно конструктивно взаимодействуем с правоохранительными органами, выходим на совместные проверки. Большое количество уголовных дел возбуждается именно по налоговой тематике.

Если в 2012 году охват выездными налоговыми проверками составлял 0,75%, то за 9 месяцев нынешнего года он составил всего 0,14%. При этом качество налогового контроля не ухудшилось, а сумма доначислений не снизилась. Этого удалось достичь благодаря уточнённым декларациям. Их мы настоятельно рекомендуем сдать налогоплательщику, у которого видим риски налогообложения. В противном случае обещаем прийти на проверку. Но, как правило, этого делать не приходится.

Ольга Мутовина, обозреватель: Составляли ли вы портрет должника? Что это за человек, какого возраста? В каких муниципалитетах должников больше всего?

– Портрет должника мы не составляли, но могу сказать: 75–80% налогоплательщиков сосредоточено в Иркутске, здесь же больше всего и должников. Если говорить о физических лицах, то задолженность уменьшается в двух случаях: или люди её погашают, или объявляют себя банкротами. Закон сейчас даёт им такую возможность.

Алёна Корк, корреспондент: В некоторых случаях покупателям квартир в новостройках налог на имущество не начислялся годами. Я знаю историю, когда прямо перед Новым годом людям был выставлен счёт на довольно внушительную сумму – 15 тысяч рублей. По какой причине так происходит?

– Раз мы не выставили налоговое уведомление, значит, у нас этот объект не значится. Возможно, нам его и передали, но у квартиры нет ни инвентаризационной, ни кадастровой стоимости. Если данная информация поступит нам от соответствующих органов, то мы имеем право доначислить налог за три предшествующих года.

Наталья Мичурина: Какие отрасли вызывают у вас тревогу? Есть такое ощущение, что в строительной отрасли настоящий провал.

– Прежде всего опасения вызывает именно строительная отрасль, на сегодняшний день она является самой уязвимой. К нам с вопросами обращались представители ряда строительных компаний. У них в договорах прописано, что свои деньги от заказчиков они могут получить только через 6 – 9 месяцев, а налоговые обязательства наступают при подписании акта выполненных работ. Раньше у них была возможность для расчёта с бюджетом брать кредиты в банке, но сейчас её практически не стало. Де-факто они являются банкротами. И представители этого бизнеса просят об отсрочке уплаты налогов.

Елена Трифонова, обозреватель: По ощущениям малый бизнес чувствует себя плоховато, а по отчислениям?

– По малому и среднему бизнесу рост по отчислениям составил 6%, по НДФЛ – 8,4%. Единственное, что не растёт, – транспортный налог, но по нему срок уплаты заканчивается 1 декабря.