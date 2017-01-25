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Сибирский энергетик: 25 января 2017

Общество

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Безотходный формат

Автор: Юлия ЛИ

Новую систему управления твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) планируется ввести в филиалах ПАО «Иркутскэнерго» уже весной наступившего года. Помимо внедрения правил сортировки бытового пластика, бумаги, картона и материалов офисной полиграфии в компании надеются снизить затраты на вывоз и захоронение мусора, а также увеличить объёмы отходов для вторичной переработки. Испытательный этап экологического проекта, направленного на сокращение ущерба окружающей среде, стартует на базе Исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго» с января 2017 года. После четырёх месяцев «обкатки» новую систему работы с ТКО планируется запустить во всех филиалах компании. Это позволит не только сэкономить корпоративные деньги за счёт снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду и затрат на вывоз ТКО, но и добиться дополнительного дохода – за счёт передачи на утилизацию отходов.

Новые принципы 

С нового года сотрудникам исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго» придётся работать по новым правилам. Выбрасывать пластиковые бутылки и упаковку они смогут только в специальные контейнеры. Число мусорных корзин в одном кабинете сократится до минимума. «Индивидуальные корзины под рабочим столом исчезнут, – рассказывает начальник отдела документационного обеспечения управления ПАО «Иркутскэнерго» Светлана Стрельцова, один из авторов проекта новой системы управления ТКО. – В каждом кабинете будет только одна корзина: туда пойдут бытовые отходы, например чайные пакетики или отходы от яблок, остатки обеда». Для исписанных листов бумаги появятся специальные коробки. Их, скорее, понадобится больше всего – именно бумажные отходы составляют большую часть офис­ного мусора. «У нас огромный документооборот, – говорят в исполнительной дирекции. – Коробки с пятью пачками бумаги хватает на месяц». 

При этом именно макулатура чуть не стала одним из самых «слабых мест» в проекте оптимизации работы с ТКО. «Сложность в том, что для бумажных документов нет понятия «черновик», – поясняет Стрельцова. – Любой листок – даже ненужный – считается документом, пока на него не появится акт на уничтожение. Только после этого его можно считать макулатурой, которую следует инвентаризировать и поставить на учёт как материальную ценность». Лишь затем использованную  офисную бумагу  можно отправить на переработку. 

В 2016 году в главном офисе ПАО «Иркутскэнерго» после экспертизы статус макулатуры получили документы и черновики 2013 года. Те бумаги, которые появились позже, пока хранятся в архиве. «В своё время проект начался с того, что у нас всё копился и копился объём документов на бумажных носителях, – рассказывает  инспектор отдела документационного обеспечения управления ПАО «Иркутскэнерго» Галина Томичек. – Места под хранение нет, на самих листах стоят подписи и реквизиты – просто в корзину не выбросишь. Вот остро и встал вопрос: куда девать?»

Чтобы разобраться с проблемой накопленных и новых отходов, полтора года назад – летом 2015 года – ПАО «Иркутскэнерго» была создана рабочая группа по внедрению раздельного сбора ТКО. «Стандарты селективного сбора промотходов, например ртутьсодержащих ламп или металлолома, уже существовали, а вот обращение с отходами в офисных отделах не было так упорядочено, – рассказывает Светлана Стрельцова, руководитель проект­ной группы. – Мы занялись поиском материалов и изучением опыта, чтобы не изобретать велосипед, а воспользоваться разработками внедрения раздельного сбора, которые уже были апробированы, но никакого результата это не принесло, пришлось всё делать самим: изучать вопрос, рассматривать законодательную базу и её ключевые направления». 

Примерно в то же время были приняты очередные изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Благодаря им в России появилась новая формулировка – твёрдые коммунальные отходы (ТКО).  Изменения требований  законодательства диктуют ответственным структурам «Иркутскэнерго» необходимость разобраться, что считать бытовым мусором, и найти эффективные способы избавления от него. Впрочем, на этом поток законодательных инициатив в области обращения с отходами не иссяк. 

– Нам уже из федерального правительства прислали проект постановления о видах отходов с полезными составляющими, захоронение которых запрещается, – отмечает Светлана Стрельцова. – Так, например, с 2018 года остатки бумаги и картона вывозить на полигон будет запрещено. Всего в документе упоминается 9 категорий таких отходов, включая термопласты  в части упаковок и компьютерное оборудование. Они должны уходить на вторпереработку, рециклинг и рекуперацию.  

Базовое решение 

В рамках экологического проекта, который планируется запустить в «Иркутскэнерго», на вторпереработку предполагается передавать организациям-переработчикам  всю накопленную после использования  офисную бумагу, картон и пластик. «В компьютерной технике есть вредные элементы, – отмечает Светлана Стрельцова, – И, хотя мы изучали вопрос включения этого вида отходов в наш список, пока оставили это за скобками. У IT-службы процесс налажен: вся вышедшая из строя техника забирается специальной фирмой на утилизацию». 

В исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго», которая стала пилотной площадкой обкатки новой системы обращения ТКО, уже давно работает система утилизации бумажных отходов. «Её запустили ещё в 2000 году, – вспоминают в компании. – 

В среднем на утилизацию от нас ежегодно вывозится около 2 тонн макулатуры». Из этого сырья производится туалетная бумага. «В декабре этого года на переработку сдано  4,8 тонны макулатуры, – говорит Галина Томичек. – В конце года получили за неё дополнительный доход из расчёта 5 рублей за килограмм».  

Эти без малого 25 тыс. рублей (которые  получила исполнительная дирекция благодаря переработке бумаги) в масштабах «Иркутскэнерго» – сумма, конечно, микроскопическая. Впрочем, этим экономический эффект от сдачи бумаги в утиль не ограничивается.

– Раздельный сбор бумаги, картона и пластика на переработку сокращает затраты на вывоз и захоронение ТКО. Раньше для «Иркутскэнерго» объём размещения ТКО определялся без учёта утилизации отходов, которые компания отправила на вторпереработку, –  уточняет Светлана Стрельцова. – В этом году нам провели перерасчёт и по состоянию на июнь эффект по раздельному сбору, утилизации ТКО составил 61 тысячу рублей». Помимо этого утилизация отходов через переработку снижает плату за негативное воздействие на окружающую среду. Эта статья расходов в рамках четырёхмесячного проекта, запущенного в исполнительной дирекции, по предварительным расчётам, может сократиться на 180 тыс. рублей. В целом сокращение расходов на налоги и сборы оценивается авторами проекта в 218 тыс. рублей. Ожидаемый годовой эффект проекта – в 400 тыс. рублей. 

Поставить на поток

После завершения пилотного этапа проекта новой системы управления твёрдыми коммунальными отходами на базе исполнительной дирекции в апреле 2017 года его планируется запустить во всех филиалах ПАО «Иркутскэнерго». «К тому времени мы отладим процесс, соберём данные, ведь проект проводится в соответствии с принципами повышения эффективности Производственной Системы, – рассказывает Светлана Стрельцова. –  Суть проекта в том, что он должен вводиться без потрясений и дополнительных финансовых вливаний. Макси-

мальный экономический эффект достигается за счёт не только снижения затрат на вывоз и размещение ТКО, но и сокращения избыточных запасов. Так, в исполнительной дирекции мы на 20% сократили закупку офисной бумаги, внедрили систему электронного документооборота и даже урезали число принтеров».  

 № 2 из 2
C 2018 года вся макулатура дожна отправляться на переработку. В Приангарье речь идёт в основном о производстве туалетной бумаги

Добиться экономии в пользу защиты окружающей среды в компании пытаются и за счёт ответственного потреб­ления. «Внедряем принципы повторного использования и извлечения полезных компонентов: например, те же пластиковые обложки и скоросшиватели можно использовать многократно, экономя на закупке расходных материалов, – говорят собеседники «СЭ». – Этот процесс, как и утилизация бумаги, уже отлажен. А вот с сортировкой и переработкой пластика мы пойдём методом проб и ошибок».

Одна из самых больших трудностей, с которой столкнулись авторы проекта раздельного сбора, – поиск переработчиков пластика, способных организовать самовывоз полимерных отходов. «Мы, как предприятие, не можем взять и установить свой контейнер для пластика на городской площадке, – объяс­няет Светлана Стрельцова. – Давно пора инициировать этот вопрос, ведь проблема эта повсеместна: мы готовы сортировать, переработчики готовы принимать, а контейнеры – проблема». Как решить этот вопрос в других филиалах и городах, где также планируют запустить процесс раздельного сбора ТКО, пока обсуждается.  

«Возможные проблемы будут обсуждаться по мере внедрения проекта, – отмечает Светлана Стрельцова. – Рабочая группа будет взаимодействовать с директорами филиалов и ДЗО, и ни один вопрос не останется без ответа». Все процессы внедрения новой системы обращения с ТКО подробно прописаны участниками рабочей группы, куда вошли представители службы экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов, производственно-технической службы, отделов хозяйственного и документационного обеспечения, а также специалисты в области повышения эффективности производства, управления бизнес-процессами и стандартизации. 

Но, несмотря на все сложности,  проект повышения эффективности управления твёрдыми коммунальными отходами не только частично показал свою эффективность, но и уже оценён на всех уровнях. В 2016 году он участвовал в нескольких конкурсах на звание «Лучшего проекта Производственной Системы». На уровне исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго» он занял первое место, в конкурсе АО «ЕвроСибЭнерго», где было около 20 проектов, – получил третье место. Высокую оценку ему также дали на уровне En+ Group, ведь компания уделяет больше внимание защите экологии.

Авторы проекта уверены, что его реализация повысит ответственность работников компании по рациональному использованию природных ресурсов и сохранению окружающей среды и станет примером для других бизнесов группы компаний АО «ЕвроСибЭнерго».

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