+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 31 января 2017

Общество

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«Бамовское братство существует!»

Ударная стройка глазами журналиста и прозаика Арнольда Харитонова

25 января исполнилось 80 лет известному иркутскому журналисту, публицисту, прозаику Арнольду Харитонову. Свой нынешний юбилей, как и предыдущие, он отмечает выходом книги. На этот раз она называется «БАМ: люди, которых я знаю» и включает в себя 16 очерков о строителях Байкало-Амурской магистрали, а также о коллегах автора по цеху, которые много писали об этой стройке. О том, какие люди ехали на ударную стройку, в чём проявляется настоящее бамовское братство и может ли такой проект повториться сейчас, юбиляр рассказал корреспонденту «ВСП» Елене Лисовской.

Трижды герой БАМа

Деньги на очередную книгу Арнольда Харитонова «БАМ: люди, которых я знаю» собирали буквально всем миром. После поста в одной из социальных сетей откликнулись 27 человек из Иркутска, Москвы, Красноярска, Северомуйска, Тайшета, Воронежа, Королёва, Сочи и других городов. Всех этих людей автор теперь называет своими друзьями, хотя с некоторыми даже не знаком. 

25 января зал Музея истории Иркутска, где проходила презентация книги, был полон, гости смеялись, шутили и с удовольствием брали автографы у виновника торжества. Ожидалось, что приедут несколько бамовцев, но по разным причинам это не получилось. Команду строителей Байкало-Амурской магистрали представлял комиссар Ставропольского отряда Владимир Онищенко, приехавший из Улькана. В качестве ведущих вечера выступили актёр Игорь Бялоус и дочь Арнольда Иннокенть­евича Анна Грицевич, известная иркутянам по программе «Вести-Иркутск». «Мне повезло с самого рождения, потому что мой папа – самый лучший, самый любимый. Всё, что у меня есть, в том числе и моя профессия, появилось благодаря папе», – призналась Анна.

«Я трижды герой БАМа, – пошутил Арнольд Харитонов. – У меня есть правительственная медаль «За строительство БАМа». Вторую – не знаю где, но по всем канонам Монетного двора – сделал мой покойный ныне друг Михаил Калашников. Третья была вручена в год 40-летия БАМа. Так получилось, что третье пятилетие подряд я встречаю книгой. Я не люблю говорить «творчество», «повести». То, что я пишу, называю «опусами». 

«Цензора уволили, нас очень ругали» 

В свою первую командировку на Байкало-Амурскую магистраль автор книги отправился в 1974 году – на восток, до Комсомольска, в компании с фотокорреспондентом Николаем Брилем и Борисом Ротенфельдом, ставшим одним из самых известных журналистов, работавших на БАМе. «Когда приезжаешь в те края и называешь фамилии Ротенфельд, Харитонов, твои акции начинают стремительно расти», – отметил на презентации генеральный директор агентства «Комсомольская Правда – Байкал» Станислав Гольдфарб, по инициативе которого и начался сбор средств на книгу. 

«1 декабря 1974 года я первый раз приехал в Звёздный. А значительно раньше, в январе, со станции Половина ушёл первый десант на Таюру, где потом появился Звёздный. Первая бригада состояла из 18 человек, у них было несколько бульдозеров, вагончики. Возглавлял эту команду легендарный Пётр Петрович Сахно, – вспоминает юбиляр. – С ними как-то смог отправиться наш корреспондент Николай Кривомазов. Почему «смог»? Тогда мы не знали, что строительство БАМа и этот первый десант – тайна за семью печатями. Коля написал так называемый «шпигель» в 40 строк. Начался скандал, цензора уволили, нас сильно ругали, но, слава богу, этим и обошлось. Официально о начале ударной стройки объявили только в марте, это сделал Брежнев на общесоюзном совещании. А уже в мае с XVII съезда комсомола на БАМ, в Усть-Кут и Тынду, отправился первый отряд  во главе с Виктором Лакомовым». 

Отвечая на вопрос, как книга по­явилась на свет, Арнольд Харитонов отметил, что в год 40-летия начала строительства БАМа по просьбе редактора одной из региональных газет нашёл свои старые очерки, набрал на компь­ютере, доработал их. Очерков было 11. «А в 2012 и 2014 годах я ездил в посёлок Магистральный на фестиваль «Театральная весна на БАМе», который учредил Анатолий Байков, монтёр пути из бригады Бондаря, профессиональный режиссёр, создатель театра «Молодая гвардия» и фестиваля «Театральная весна на БАМе», он ныне носит имя своего создателя», – воспоминает автор. 

– Во время этих поездок я понял, что новое поколение ничего не знает об истории стройки, не знает даже её героев. Александр Бондарь в те годы, наверное, был популярен, как Иосиф Кобзон или Вячеслав Тихонов. Чуть ли не каждый день про него говорили или писали. Теперь даже это имя забыто, как и многие другие. Потому я решил собрать все очерки в одну книгу. Но понял, что чего-то не хватает. Так появились главы о моих коллегах – о Любе Сухаревской, которая начинала в Усть-Кутской газете на БАМе, о Борисе Ротенфельде, главном бамовском журналисте… Мне приятно, что книгой начинают интересоваться именно люди, живущие в посёлках на магистрали.

Мэр Казачинско-Ленского района приехал ко мне и увёз 100 книг. Звонили из Усть-Кута, Северобайкальска...

Есть в книге очерк, материал для которого в своё время подготовил всё тот же Миша Калашников. Он составил анкету для бывших крымчан, работавших на БАМе. Эти анкеты с ответами достались мне, когда Миши не стало. Так увидел свет очерк «Крымчане вернулись в Россию». Ещё один очерк о начальнике строительно-монтажного поезда № 571 Герое Социалистического Труда Анатолии Петровиче Машурове написал мой друг, поэт Анатолий Кобенков. Полосу газеты «Советская молодёжь» с ним прислал мне по почте Володя Онищенко. Я долго раздумывал: «Ведь это не мой очерк, а книга выходит под моей фамилией». Но потом принял решение всё объяснить читателю. Уверен, Толя Кобенков одобрил бы это решение. 

Что хотела цензура?

 № 2 из 3
Сначала строительство БАМа и первый десант были тайной за семью печатями
Автор фото: Из архива Николая Бриля

Один очерк не очень характерен для бамовской журналистики, он о маме одного из героев – Леонида Давидовича Казакова, Марии Михеевне, которая жила в Брянской области. До этой книги очерк «Сад в деревне Дубрава» нигде не публиковался, его в своё время не пропустила цензура. Цензор сухо констатировал: «Нельзя писать про деревни, которых уже нет, тем более что там родился Герой Социалистического Труда». «Я ответил: «Не в моих силах восстановить эту деревню», – вспоминает Арнольд Харитонов. – Теперь этот очерк нашёл своё место – в книге».

– Мы с Марией Михеевной побывали в тех краях. Недалеко оттуда находится деревня Ясеновка, где они жили до войны и где она с тремя мальчишками пережила всю войну под немцем. Там же находится и колодец, с которым связана совершенно удивительная история. Во время войны два полицая везли женщину-партизанку Марию Коршун. Когда они ехали по Ясеновке, она увидела колодец, в отчаянии соскочила с телеги и бросилась в колодец. На улице холодно. Полицаи стрелять побоялись: рядом брянские леса, а там партизаны. Решили: «Сама сдохнет, гадина!» Наутро бабы пришли за водой и услышали стоны. Вытащили Марию, которая не очень пострадала. Её привели в клуб, переодели, обогрели. Староста приставил полицаев для её охраны. А к вечеру сказал: «Просись в ту­алет, я там две доски оторвал, они держатся на одном гвоздике, а полицай глухой. Беги в лес». Она спаслась, а старосту «наши» расстреляли первым делом, когда освободили деревню. Позже Мария писала письмо в село, благодарила за спасение своей жизни, но было уже поздно. Это ещё один факт, который не понравился цензорам.

«Откуда возьмутся такие люди?»

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Сейчас смеются над словом «энтузиазм». Но тогда был настоящий подъём
Автор фото: Из архива Николая Бриля

В конце нашей беседы я спросила у Арнольда Иннокентьевича, может ли БАМ повториться в наше время? Может ли у молодёжи быть такой же порыв? «Вряд ли, – ответил он. – Сейчас стройка реанимируется: возводят вторые пути, тоннели, ведётся электрификация… Делается врезка на Даванском тоннеле, что на границе Иркутской области и Бурятии. Но я узнал об этом почти случайно, а раньше это событие звучало бы на весь Союз. Да и откуда возьмутся эти люди? Я как-то разговорился с молодым таксистом, он спросил: «Скажите, а зачем молодёжь вообще ехала на БАМ?» Сейчас смеются над словом «энтузиазм». Но тогда был настоящий подъём. Конечно, было всякое, не могу сказать, что все героями туда приехали и такими же героями уеха­ли. Многие бежали – от милиции, алиментов, но все они отсеялись. 

– Многие надеялись получить квартиру, как им обещали. В итоге квартиры получили только некоторые, да и то где? В Северобайкальске. Жить приходилось часто в экстремальных условиях. Помню, как-то ночевал в бараке, а утром обнаружил, что зубная щётка примёрзла к помазку. В Магистральном видел, как в одной комнате общежития четыре семьи ютились на четырёх койках. В это время начальство строило себе деревянные терема с банями, а простые люди жили как попало. Но всё же бамовское братство существует, именно здесь я обрёл настоящих друзей. 

Такие случаи, что друзья едут друг к другу, преодолевая большие рассто­яния, не редкость. К Мише Калашникову на 60-летие из Улькана в Северобайкальск приехало восемь человек. Люди из бригады Бондаря разъехались кто куда: на Ставрополье, в Орёл, Харьков. Когда Александр Рапопорт отмечал 70-летие, в дверь позвонили: на пороге стоял Бондарь. Приехал из Химок, где сейчас живёт с семьей. Когда Лёне Казакову нужно было строить дачу, он обзвонил ребят, они съехались и чуть ли не за месяц всё построили. У нас был случай: мы с женой были на даче, в это время приехал Миша Калашников, девочки ему дверь открыли, потому что он – свой. Мы приезжаем домой, а он у нас полы моет и рассказывает: «Сидел-сидел, надоело. Посмотрел, что полы не очень свежие. Подумал: «Светлана, наверное, с дачи уставшая приедет, а мне трудно что ли всё помыть?»

Несмотря на то что Арнольд Харитонов на днях отметил своё 80-летие, он признаётся, что сидеть без дела не привык. Вот и сейчас он полон творчес­ких планов и уже начал работать над новым проектом. Над книгой о БАМе, но на этот раз она будет художественной. Что из этого выйдет? Скоро увидим.

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