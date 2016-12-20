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Конкурент: 20 декабря 2016

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О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «РСУ-3» (665805, Иркутская обл., г. Ангарск, первый промышленный массив, кв-л 13, стр.1, ИНН 3801063505, ОГРН  1023800519038, СНИЛС 048-007-014-821) Козлов Игорь Владиславович (ИНН 381201396642, СНИЛС 126-519-225 52, 664022, г. Иркутск, а/я 55, тел. 8(3952)209-708, likvidat@yandex.ru), являющийся членом САУ «СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544,  ОГРН 1035002205919,   105082,   г. Москва,  а/я   85),  действующий   на основании  решения   Арбитражного  суда Иркутской области от 30.12.2015 по делу № А 19-7913/2015, сообщает о результатах торгов, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 77032022393 от 29.10.16. Торги по продаже имущества, указанного в лотах 1-4, признаны несостоявшимися. По лотам 1-3 – ввиду отсутствия заявок, по лоту 4 заключён договор с единственным участником торгов – Зыковым Александром Валерьевичем (ИНН 380101593476) по цене 100 000 р. Имеется заинтересованность по отношению к должнику, конкурсному управляющему и конкурсному кредитору ООО «Полимеризоляция». Наличие заинтересованности обусловлено следующим: в делах № А19-19270/2015 и № А19-9085/2014 он является представителем должника на основании доверенности, а в ООО «Полимеризоляция» – генеральным директором и единственным участником. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, не участвуют в его капитале.

В связи с чем организатор торгов объявляет о проведении повторных торгов по продаже имущества должника в форме аукциона с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества:

Лот № 1. Автопогрузчик 40810, 2007 г.в. Начальная цена продажи – 189 000 р.

Лот № 2. Автопогрузчик 40810, 1989 г.в. Начальная цена продажи – 151 200 р.

Лот №3. Автопогрузчик 40810, 2005 г.в. Начальная цена продажи – 193 500 р.

Торги будут проводиться в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по месту нахождения арбитражного управляющего по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 204.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие организатору торгов заявку на участие в торгах и документы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и в п. 5.3 и 5.4 Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения о проведении торгов в издательстве «КоммерсантЪ» и осуществляется в течение 25 рабочих дней с 4:00 (время мск). Торги проводятся на 30 рабочий день, по окончании объявляются итоги торгов.

Для участия в торгах заявитель перечисляет задаток в размере 10% от начальной цены продажи имущества, задаток должен быть перечислен за 3 дня до подачи заявки на участие в торгах и вносится на спецсчёт 40702810918350009398, к/с 30101810900000000607, Байкальский банк ПАО Сбербанк России, г. Иркутск, БИК 042520607, ИНН 7707083893, а также может заключить договор задатка. Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи. Победителем открытых торгов признаётся участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи с победителем торгов подлежит заключению не позднее 15 дней после оформления протокола о результатах торгов.

Ознакомление с условиями проводимых торгов, порядком продажи, подведением итогов торгов, проектом договора купли-продажи и договором задатка в сети Интернет по адресу: https://bankrot.fedresurs.ru. Ознакомление с характеристиками продаваемого имущества осуществляется по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 204, с 4:00 до 12:00 (время мск), по предварительной договорённости и по тел. 8(3952)209-708.

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