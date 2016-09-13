+ добавить комментарий

Когда купюра пальцы жжёт

Каждый наркоман, решившийся на продажу зелья, знает, что серьёзно рискует

Автор: Татьяна Шульгина

Можно в одночасье потерять свободу. Все продавцы наркотиков носят в себе этот страх, но жажда наживы его пересиливает. Наталья Новикова (фамилия изменена) в этом преступном бизнесе новичком не была: однажды уже попадалась в руки правосудия. Но выводов для себя не сделала. При неснятой и непогашенной предыдущей судимости вновь решила «сыграть в рулетку». Наркоманке со стажем каждый день требовались деньги для новых доз.

Только очередной покупатель оказался подставным. Ничего не подозревая, Новикова стала участником операции «проверочная закупка». Героин общей массой 0,3 грамма был расфасован в четыре пакетика. Товар потянул на тысячу рублей. Наркоманку взяли с поличным, она даже не успела положить вожделенную купюру в карман. Кировский районный суд Иркутска приговорил её к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Детей нерадивой матери растит государство: сын вот-вот станет совершеннолетним, а дочери всего год. Наркотики перечеркнули всё, что женщина должна ценить в жизни.