+ добавить комментарий

Сосед пришёл с чекушкой

Уголовная история о том, как люди губят свою единственную жизнь, отравив мозг спиртным

Автор: Валерий ГРИГОРЬЕВ

Как правило, в таких драмах всё начинается мирно. Сосед Иван Пешков (здесь и далее фамилии изменены) заехал к своим знакомым на дачу отдать долг – 500 рублей. А по дороге купил чекушку. С Анатолием Прудниковым и его женой он был знаком полтора года. Втроём они уже не раз проводили время за бутылкой.

Это называется «посидели весело»

В тот погожий июньский день прошлого года им даже разогреваться не пришлось. Какая там чекушка! К приходу Пешкова супруги уже были основательно пьяны. Да и он сам успел изрядно принять на грудь. Кровавая бойня произошла в тесном дачном вагончике, где сидела троица. Известное выражение «ищите женщину» оказалось кстати. Анатолий Прудников объяснил свою агрессию тем, что он приревновал Пешкова к жене. Якобы настырный сосед трогал её за плечи и колени. В какой-то момент женщина оттолкнула гостя, и тот ударил её кулаком по голове. Муж стерпеть этого не мог, схватил со стола нож (благо в вагончике всё рядом) и нанёс обидчику жены несколько сильных ударов. Подробности этого конфликта выяснялись скрупулёзно, с использованием манекена. При разбирательстве в Ангарском городском суде собутыльники путались в показаниях, и, как следовало ожидать, потерпевший начисто отрицал свой сексуальный интерес к чужой жене, а подсудимый пытался выставить себя обороняющейся стороной. В принципе, на этом была построена и линия защиты фигурантов дела. Но факт оставался фактом: в пылу пьяной ссоры один из них схватил нож…

Пешкову повезло, что с такими проникающими ранениями в жизненно важные области тела – лёгкие, сердце, печень, почки – его успели довезти живым до больницы. Задержись помощь хоть немного, он бы умер от кровопотери. Повезло и подсудимому, что его сосед остался жив, выйдя из больницы инвалидом. Действия Прудникова были квалифицированы как покушение на убийство. Ангарский городской суд приговорил его к достаточно щадящей мере наказания: он проведёт три года в колонии общего режима, где и встретит свой полувековой юбилей. А ещё в качестве компенсации морального вреда выплатит потерпевшему 50 тысяч рублей (сто тысяч за нанесённый вред здоровью соседа он уже отдал добровольно). Под стражу его взяли прямо в зале суда.

Это называется «посидели весело». И ещё одна деталь, которая много о чём говорит: два собутыльника осуществляли в частном порядке грузовые перевозки. Это значит – часто находились за рулём. Многие участники движения даже не подозревают, с какого глубокого «бодуна» некоторые водители выезжают на дорогу…