+ добавить комментарий

Дорогое будущее энергетики

обсудили учёные и предприниматели

Автор: Мария ПОРОЕВА

Вопросы повышения энергоэффективности российской экономики, использования новых видов топлива, возобновляемые источники энергии и проблемы экологии обсуждали участники форума «Инновационная энергетика», проходившего в Новосибирском технопарке. Мероприятие собрало представителей власти, науки и промышленности не только из российских городов – Москвы, Севастополя, Екатеринбурга, Томска, Кемерова и Иркутска, но и экспертов из Гонконга и Казахстана.

На форуме были представлены технологии, которые уже сейчас можно внедрить в городское хозяйство. Но академик РАН, директор Института теплофизики имени Кутателадзе СО РАН Сергей Алексеенко отметил и другую особенность форума, которую назвал неоднозначной. «Мы рассматриваем перспективу использования возобновляемых источников энергии – ветра, солнца, биомассы и геотермальной энергии. Неоднозначной она может показаться потому, что в Сибири расположена грандиозная масса относительно дешёвого органического сырья, а мы рассматриваем «дорогие» возобновляемые источники», – пояснил академик. Этого требует Парижское соглашение, направленное на сокращение выбросов углекислого газа. «Решение принято, и поэтому, хотим мы или не хотим, необходимо заниматься развитием возобновляемых источников. Если мы сейчас заниматься этим не будем, потом придётся покупать технологии за рубежом», – уверен академик.

Среди основных перспективных направлений развития возобновляемых источников Сергей Алексеенко называет солнечную и геотермальную энергетику. «И если к первой вопросов не возникает, то со второй не все знакомы. Геотермальная энергетика состоит из двух частей, первую все точно знают – это подземная горячая вода. Но этой воды, к сожалению, не так много. А вот глубинное тепло имеет гигантские запасы. Их человечеству хватит навсегда – настолько они велики. Это тепло сухих пород, которые расположены на глубине от 3 до 10 километров», – пояснил Сергей Алексеенко. Как заверил академик, технически начать использование данных возобновляемых источников энергии сегодня вполне реально. Первая коммерческая станция на основе геотермальной энергетики уже работает в Америке. При этом выработка энергии на ней по стоимости сопоставима с энергией, которую на текущий момент получают от самых экономичных источников.

Участники форума обсудили вопросы малой распределённой энергетики, экологические проблемы в сфере энергетики, низкопотенциальные и возобновляемые источники энергии, проблемы развития энергодефицитных территорий, использование новых видов топлива, а также проблемы практической подготовки квалифицированных кадров для работы с системами и оборудованием «новой» энергетики.

«В Сибири наблюдаются тенденции к расширению рынка распределённой энергетики, потому что те мощности, которые были введены ещё в советское время, на текущий момент устаревают и выходят из строя. И их чем-то необходимо заменять», – объяснил заведующий кафедрой тепловых электростанций НГТУ Сергей Елистратов. По его мнению, существующие источники маломобильны и не способствуют развитию малого и среднего бизнеса. «Особенно это проявляется в сельской местности, где слабые сети», – подчеркнул Сергей Елистратов.

Член-корреспондент РАН, замдиректора Института систем энергетики имени Мелентьева СО РАН из Иркутска Валерий Стенников рассказал в своём докладе об интегрированных интеллектуальных энергетических системах. «Тема моего доклада касается системных инновационных вопросов. Два определяющих слова – интегрированные и интеллектуальные. Современная энергетика представлена инфраструктурными системами тепло-, газо-, электро- и хладоснабжения. Это всё сочетается в целом в городской системе. Однако современная ситуация такова, что возникает обострение противоречий организационного и технологического характера. В результате получилось, что системы у нас работают сами на себя и забыли о потребителе, – отметил эксперт. – С помощью комплексов, разработанных нашими учёными, многие проблемы удастся решить. Они направлены на поиск компромиссов, интеллектуальное управление и интеграцию систем».

В Иркутской области реализуется несколько проектов по возобновляемым источникам энергии. Это умные дома в Ангарске, ветро-солнечная станция в Онгурёне, уже на стадии завершения проектных работ солнечные станции в Тофаларии и посёлке Порт Байкал, где активно развивается туристско-рекреационная зона. Стоимость проекта – 200 млн рублей. Также строится завод по производству пеллет из древесных отходов в Усть-Куте. Кроме того, успешно реализуются проекты по развитию интеллектуальной системы, выполняемые Иркутской электросетевой компанией, тепло- и гидростанциями, «Иркутскводоканалом».