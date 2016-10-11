Не всякий судит по праву, иной и по нраву

…Журналиста нашей газеты не пустили на слушание дела о Ледовом дворце в Арбитражном суде Иркутской области.

В минувший четверг, 6 октября, судья Олег Гурьянов встретил корреспондента «ВСП» Марию Панарину вопросом: «Кто вы?» Та ответила, что представляет газету «Восточно-Сибирская правда». Тогда судья взял со своего рабочего стола текст «Ледовое побоище», который вышел в прошлом номере нашей газеты, и поинтересовался: «Это вы написали?» Получив утвердительный ответ, судья велел журналисту покинуть зал. Олег Гурьянов заявил, что присутствие нашего корреспондента в зале заседаний нежелательно. «Нежелательно, но возможно?» – уточнила Мария Панарина. И в ответ получила замечание, что пререкаться с судьёй не стоит.

У федерального судьи Олега Павловича Гурьянова 15 лет судейского стажа, и ему не нужно разъяснять, что такое Постановление Пленума ВС РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».

Но если вы, Ваша честь, всё-таки это постановление упустили из виду, обращаем ваше внимание: «Не допускается проведение открытых судебных заседаний в помещениях, исключающих возможность присутствия в них представителей редакций СМИ (журналистов), а профессиональная принадлежность журналиста или отсутствие аккредитации не могут являться основанием для отказа в доступе в зал судебного заседания».

Прошу считать эту публикацию официальным обращением газеты к уважаемому медийным сообществом председателю Арбитражного суда Иркутской области Батразу Константиновичу Алдатову с настоятельной просьбой инициировать привлечение федерального судьи Гурьянова к дисциплинарной ответственности.

Материал Марии ПАНАРИНОЙ «Закрытое заседание» в разделе «Конкурент» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

…За пять лет судебных разбирательств бывшие преподаватели иркутского иняза, владельцы участков на 21-м километре Байкальского тракта, порядком устали от непостоянства Фемиды. Люди выслушали около десятка разнообразных судебных решений – начиная от полного признания права занимать участки, которые лучшие педагоги получили от вуза 20 лет назад, и заканчивая требованием освободить землю и за собственный счёт снести дома. Очередное решение, которое вынес областной суд, отменяет предыдущее определение той же инстанции. Судьи снова решили, что земля должна остаться за преподавателями. Но это ещё не конец истории. У истца есть полгода, чтобы обжаловать решение. Если территориальное управление Росимущества решит довести ситуацию до абсурда и всё-таки подаст жалобу, дело отправится по третьему кругу судебной машины.

Подробности в материале Ольги МУТОВИНОЙ «Пока не отнимут» в разделе «Губерния».

…В стане иркутских зоозащитников вышел из стадии тихого тления и начал разгораться некрасивый и шумный скандал. Местные общественники начали полномасштабное наступление на одного из своих вчерашних единомышленников. Владелицу частного приюта-передержки «Лучик надежды» Ирину Синенкову активисты обвиняют в систематическом мошенничестве, выражающемся в сборе добровольных пожертвований через Интернет. Грех небольшой – все зоозащитники занимаются сбором средств на поддержку приютов и лечение собак. Вот только инициативная группа настаивает – Синенкова собирает деньги с использованием схем, которые порочат светлые идеалы зоозащитного движения и в конечном итоге вызывают у простых людей недоверие к ним всем.

Материал Берта КОРКА «Бизнес на хвостиках» в разделе «Иркутский репортёр».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН