Rambler's Top100
rss       
 

Губерния: 11 октября 2016

Выбор редактора

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Не всякий судит по праву, иной и по нраву

 № 1 из 1

…Журналиста нашей газеты не пустили на слушание дела о Ледовом дворце в Арбитражном суде Иркутской области.

В минувший четверг, 6 октября, судья Олег Гурьянов встретил корреспондента «ВСП» Марию Панарину вопросом: «Кто вы?» Та ответила, что представляет газету «Восточно-Сибирская правда». Тогда судья взял со своего рабочего стола текст «Ледовое побоище», который вышел в прошлом номере нашей газеты, и поинтересовался: «Это вы написали?» Получив утвердительный ответ, судья велел журналисту покинуть зал. Олег Гурьянов заявил, что присутствие нашего корреспондента в зале заседаний нежелательно. «Нежелательно, но возможно?» – уточнила Мария Панарина. И в ответ получила замечание, что пререкаться с судьёй не стоит. 

У федерального судьи Олега Павловича Гурьянова 15 лет судейского стажа, и ему не нужно разъяснять, что такое Постановление Пленума ВС РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов». 

Но если вы, Ваша честь, всё-таки это постановление упустили из виду, обращаем ваше внимание: «Не допускается проведение открытых судебных заседаний в помещениях, исключающих возможность присутствия в них представителей редакций СМИ (журналистов), а профессиональная принадлежность журналиста или отсутствие аккредитации не могут являться основанием для отказа в доступе в зал судебного заседания».

Прошу считать эту публикацию официальным обращением газеты к уважаемому медийным сообществом председателю Арбитражного суда Иркутской области Батразу Константиновичу Алдатову с настоятельной просьбой инициировать привлечение федерального судьи Гурьянова к дисциплинарной ответственности.

Материал Марии ПАНАРИНОЙ «Закрытое заседание» в разделе «Конкурент» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

…За пять лет судебных разбирательств бывшие преподаватели иркутского иняза, владельцы участков на 21-м километре Байкальского тракта, порядком устали от непостоянства Фемиды. Люди выслушали около десятка разнообразных судебных решений – начиная от полного признания права занимать участки, которые лучшие педагоги получили от вуза 20 лет назад, и заканчивая требованием освободить землю и за собственный счёт снести дома. Очередное решение, которое вынес областной суд, отменяет предыдущее определение той же инстанции. Судьи снова решили, что земля должна остаться за преподавателями. Но это ещё не конец истории. У истца есть полгода, чтобы обжаловать решение. Если территориальное управление Росимущества решит довести ситуацию до абсурда и всё-таки подаст жалобу, дело отправится по третьему кругу судебной машины.

Подробности в материале Ольги МУТОВИНОЙ «Пока не отнимут» в разделе «Губерния».

…В стане иркутских зоозащитников вышел из стадии тихого тления и начал разгораться некрасивый и шумный скандал. Местные общественники начали полномасштабное наступление на одного из своих вчерашних единомышленников.  Владелицу частного приюта-передержки «Лучик надежды» Ирину Синенкову активисты обвиняют в систематическом мошенничестве, выражающемся в сборе добровольных пожертвований через Интернет. Грех небольшой – все зоозащитники занимаются сбором средств на поддержку приютов и лечение собак. Вот только инициативная группа настаивает – Синенкова собирает деньги с использованием схем, которые порочат светлые идеалы зоозащитного движения и в конечном итоге вызывают у простых людей недоверие к ним всем.

Материал Берта КОРКА  «Бизнес на хвостиках» в разделе «Иркутский репортёр».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Выбор редактора

Не всякий судит по праву, иной и по нраву

…Журналиста нашей газеты не пустили на слушание дела о Ледовом дворце в Арбитражном суде Иркутской области.В минувший четверг, 6 октября, судья Олег Гурьянов встретил корреспондента «ВСП» Марию Панарину вопросом: «Кто вы?» Та ответила...

11.10.2016, Губерния
Выбор редактора

День простоять

…Пенсионерам и инвалидам Иркутска и других городов области пришлось вспомнить о временах дефицита. На этот раз длинные очереди выстроились к киоскам, которые торгуют проездными билетами. Дополнительно к стоимости льготного документа на октябрь люди должны заплатить несколькими...

04.10.2016, Губерния
Выбор редактора

Бес сомнения

…По бумагам всё складывается благополучно. Судя по отчётам, регион вполне справляется с указом президента, который касается предоставления жилья сиротам. Региональные чиновники бодро рапортуют, что в Иркутской области квартиры уже предоставлены более чем трём тысячам сирот...

27.09.2016, Губерния
Выбор редактора

Страница перевёрнута

…Эйфории компартии, продолжавшейся чуть меньше года после избрания партийного секретаря Сергея Левченко губернатором Иркутской области, приходит конец. ...

20.09.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo
Рекомендуем: водитель на автобус на дальние расстояния, смотреть здесь.
Бытовой ремонт: бортовая тонн перевезти груз, подробное описание тут.
Смотрите тут - перевозчики из россии на украину, подробности...

Недвижимость

Новости компаний
Адреса и телефоны ЖЭУ на интернет портале

дешевые электро колесо на велик виркутске

"ВВГ-LS 1х1,5-1"

Матрас Promtex-Orient Soft Middle Memory недорого

профессиональный уход восстановление для сухих волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний