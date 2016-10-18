Как говорится, дожили

….«Западно-Байкальским межрайонным прокурором в Кировский районный суд г. Иркутска направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия министерства лесного комплекса Иркутской области, выраженного в неисполнении обязанностей по организации проведения лесоустройства на территории 36 лесничеств Иркутской области, где срок проведения лесоустройства превышает 10 лет, и обязании провести лесоустройство на территории данных лесничеств в срок до 1 декабря 2017 года. Требования прокурора удовлетворены в полном объёме».

Как говорится, дожили… Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением не в отношении представителей частного и не очень честного бизнеса, а в отношении официального органа региональной исполнительной власти. И не потому, что он сделал что-то неправильно, а потому, что не делает того, что делать должен.

И суд с прокуратурой согласился, признав бездействие министерства лесного комплекса Иркутской области незаконным.

Подробности в материале ГЕОРГИЯ КУЗНЕЦОВА «Областное министерство – под судом» в разделе «Губерния» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

…Дмитрий Надымов намерен в суде оспорить решение Иркутской областной избирательной комиссии о передаче вакантного мандата депутата Заксобрания сыну губернатора Иркутской области Сергея Левченко – Андрею Левченко. На прошлой неделе кресло депутата Заксобрания, освобождённое Михаилом Щаповым в связи с уходом в Госдуму, было передано облизбиркомом Ангарской региональной группе. Первым номером в ней стоял Дмитрий Надымов, однако, поскольку он покинул партию и вступил в другую, мандат был автоматически передан второму в списке – Андрею Левченко. После Надымов заявил, что облизбирком не спросил его лично, является ли он членом другой политической партии: «Мой ответ «нет» их бы сильно удивил». Ведь по закону, и это признал облизбирком, беспартийный кандидат сохраняет право на мандат.

ЮЛИЯ ПЕРЕЛОМОВА об остром повороте событий в материале «В суд за мандатом» в разделе «Конкурент».

…Сколько стоило почистить самоварную трубу, зачем снимали шкурки с кошек, почему кухарка должна быть «совершенно трезвой», а шарманщик – обвешан бубенчиками. На эти вопросы невозможно ответить, не прикоснувшись к ушедшему миру – миру профессий, которые исчезли вместе со старым Иркутском. Какие-то из этих профессий конца XIX – начала XX века переродились сегодня во что-то другое, какие-то навсегда стали историей. Но каждая – удивительна.

Материал ЮЛИИ СЕРГЕЕВОЙ «Трезвый повар, трезвый кучер» в разделе «Иркутский репортёр».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН