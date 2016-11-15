Разные бывают миллиарды

…В Иркутске поднялась новая волна интереса к истории династии Сибиряковых, и это закономерно. Купеческий род дал России не только купцов и золотопромышленников, но ещё исследователей, меценатов, тративших огромные деньги на благотворительность, и монашествующих. В память об Александре Михайловиче, представителе последнего дореволюционного поколения Сибиряковых, много сделавшем для освоения севера, названы остров и корабли. В жилом районе Свиблово в Москве одна из улиц носит его имя. Не менее известен его младший брат Иннокентий Михайлович, закончивший жизненный путь на Афоне.

Фильмография о Сибиряковых уже существует, но Иркутск долгое время оставался в стороне от процесса её создания. Как правило, авторов фильмов интересовали какой-то один представитель рода Сибиряковых и его конкретная история.

«Сибирская история» – это новый документальный фильм о династии иркутских купцов и золотопромышленников Сибиряковых, который недавно вышел на ГТРК «Иркутск» при поддержке Братства во имя святителя Иннокентия и Губернского собрания общественности Иркутской области. Фильм-путешествие и фильм-исследование Марии Аристовой и Ольги Ринчиновой стал долгожданным для многих...

Материал ЕЛЕНЫ ТРИФОНОВОЙ «Эра милосердия» в разделе «Губерния» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

…Репутация нового здания библиотеки «Молчановки» в Иркутске, «подмоченная» нынешним летом после того, как книгохранилище было залито ливневой водой, снова пошатнулась.

На этот раз подвела подпорная стена – она начала отклоняться на автопарковку. Но это не единственная беда: сотрудники областного учреждения сейчас замерзают на рабочих местах, так как в здании с нарушениями установлены окна.Не приживаются даже деревья, высаженные возле «Молчановки».

Заказчик строительства областной УКС судится с подрядчиком ООО «Волго-Вятская строительная компания», чтобы добиться компенсации. Правда, пока речь идёт лишь о 12 млн рублей, тогда как весь объект обошёлся бюджету более чем в миллиард.

Печальные детали в материале АННЫ ПАВЛОВОЙ «Слабое место «Молчановки» в разделе «Иркутский репортёр» … Мастерскую дизайнера Владимира Соколова можно сравнить с антикварной лавочкой, средой обитания коллекционера или даже жилищем Плюшкина. И ни одно из этих сравнений не будет неправильным. Да, Плюшкин! Но Плюшкин, несущий в дом хлам строго прямого назначения. Да, в какой-то степени Соколов – коллекционер. Потому что несколько десятков печных заслонок, а также утюги, керосиновые лампы, стеклянные бутылочки производства ушедшего под воду Тальцинского стекольного завода – это всё коллекции, это всё иркутская история.

И, конечно, мастерская живо напоминает хороший антикварный магазин, только без ценников. Есть за что зацепиться взгляду даже не искушённого в антиквариате человека. Но ни одно из этих сравнений не будет до конца верным и истинным. Потому что в первую очередь это мастерская дизайнера. И любая вещь в ней может стать частью большой композиции или до мелочей продуманного интерьера.

Подробности в материале АЛЁНЫ КОРК «Где Володя? В детской» в разделе «Конкурент».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН