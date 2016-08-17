+ добавить комментарий

Просчитались по-капитальному

Пенсионерам Приангарья не стоит надеяться на щедрость правительства Сергея Левченко

Автор: Дарья Овчинникова

Больше полугода ушло у регионального правительства на подготовку нового областного закона о льготах на капремонт пенсионерам. Когда старики старше 70 и 80 лет в других регионах уже получали компенсацию, в Иркутской области чиновники всё обсуждали её размеры и порядок. Не все иркутские пенсионеры дожили до появления льгот. А те, кто дождался, вряд ли смогут ими воспользоваться. Стопроцентную компенсацию получают лишь одинокие пенсионеры старше 80 лет, проживающие в «однушках» площадью не более 33 кв. метров. Все остальные их ровесники на такую щедрость от регионального правительства рассчитывать не могут.

В Иркутской области работа над законом затянулась на полгода. Всё это время иркутские пенсионеры, если они не являлись инвалидами, тружениками или ветеранами ВОВ, оплачивали взносы Автор фото: Николай БРИЛЬ

Капремонт как трамплин

Новый закон о капремонте с первых дней своего существования вы­звал недовольство у жителей Иркутской области. Сложная система накопления взносов, не всегда справедливый график ремонта домов, непонятная градация тарифов породили массу вопросов, многие из которых так и остались без ответов. Больше всего возмущений появилось у пожилых людей, которые оплачивают взносы из своих небольших пенсий, а капремонт дома при жизни могут и не застать.

Неудивительно, что на благодарной теме изменения подхода к проведению капремонта или вовсе его отмены периодически спекулируют различные политики. Апофеоз наступил во время предвыборной кампании губернаторов в прошлом году. Долгожданное изменение регионального закона о капремонте домов стало одной из ключевых позиций предвыборной программы Сергея Левченко.

В числе первых пунктов программных тезисов (сразу после «остановить ценовой и тарифный беспредел») кандидата в губернаторы Сергея Левченко шёл вопрос о реорганизации подхода к проведению капитального ремонта домов.

Декларировалось, что после принятия закона о капремонте в редакции КПРФ все излишне выплаченные суммы либо будут возвращены гражданам, либо, по их заявлению, будут зачислены в счёт будущих платежей по данному закону. Вторым пунктом шло предложение ввести систему областных гарантий, подтверждающих, что ремонт будет проведён в обозначенные сроки. Пояснялось: это в первую очередь касается пожилых людей, которые «часто задают справедливый вопрос: зачем мне платить за капитальный ремонт, если нет никакой гарантии, что закон не поменяется, губернатор не сменится и в результате ничего не произойдёт?».

И самое главное: Левченко и его команда предлагали внести в закон норму о софинансировании платежа за капитальный ремонт из областного бюджета. Справедливо было бы сократить сумму взносов в Фонд капитального ремонта с 300–600 рублей (в зависимости от площади квартиры) до 100–200 рублей, говорилось в агитационных материалах.

После победных выборов от Левченко ждали в первую очередь выполнения программных тезисов, которые всегда были на слуху, – среди них и об изменении закона о капремонте. Но решительных и незамедлительных мер не последовало.

Не обещаем, но постараемся

Впервые после выборов публично к теме льгот на капремонт Сергей Левченко вернулся лишь в декабре. И тогда его позиция – как губернатора, а не кандидата – претерпела существенные изменения. Например, губернатор умолчал о возможности софинансирования капремонта из областного бюджета, чтобы облегчить финансовую нагрузку на самих граждан.

«Проблема по капремонту назревала с момента основания фонда. Решения, заложенные в его работу, нежизнеспособны. (...) К самому закону есть претензии, мы их передали в правительство, и они воплотились в поправки, которые недавно были приняты Госдумой. Сейчас мы эти поправки будем стараться воплотить в региональном законодательстве, потому что там всё дано на откуп регионам – есть ли деньги в бюджете. Мы деньги постараемся найти», – заявил тогда Левченко.

Деньги действительно пришлось найти, потому что 29 декабря президент подписал закон о компенсации капремонта для пенсионеров. Федеральный документ предполагает частичное или полное освобождение от уплаты взноса на капитальный ремонт одиноких граждан в возрасте 80 лет и старше. Что касается частичного освобождения, то оно распространяется на граждан в возрасте от 70 лет и составляет показатель до 50% взноса.

Исполнение закона было отдано на откуп регионам: каждый субъект должен был принять соответствующие нормативные акты, чтобы старики смогли воспользоваться льготами. Нашим соседям, красноярцам, на это понадобилось меньше трёх месяцев. В Иркутской области работа над законом затянулась на полгода. Всё это время иркутские пенсионеры, если они не являлись инвалидами, тружениками или ветеранами ВОВ, оплачивали взносы. В Фонде капремонта неоднократно подчёркивали, что самые дисциплинированные плательщики – пожилые люди. Тем временем красноярские пенсионеры ещё в марте получили право на компенсацию взносов.

В итоге в Иркутской области закон был принят лишь 30 июня – в последний день срока, рекомендованного Минстроем. Было предложено установить компенсацию для одиноко проживающих неработающих собственников, достигших возраста 70 лет, и для собственников, также достигших возраста 70 лет, семья которых состоит только из совместно проживающих неработающих пенсионеров. Для них размер компенсации составит 50%. Для тех собственников, кто одиноко проживает или проживает в составе семьи неработающих пенсионеров и чей возраст превышает 80 лет, размер компенсации составит 100%.

Введение льгот не потребовало от бюджета колоссальных затрат: на компенсацию 9353 пенсионерам области необходимо 13 млн рублей, посчитали в Фонде капремонта. При этом Москва обещала федеральные субсидии на оплату компенсаций пожилым людям. Но главное условие получение федеральных денег – наличие регионального закона о льготах. Глава Минстроя России, комментируя запоздалое принятие региональных законов о льготах, отметил: «Эта ситуация показывает, что далеко не всегда проблемы в регионах связаны с отсутствием финансирования. Здесь явно трудности административного характера».

Льгота-пустышка

Сумма в 13 млн рублей – абсолютная. Власти умолчали, что далеко не все пенсионеры из этих девяти тысяч могут рассчитывать на поддержку.

Социальная льгота стариков по оплате капремонта носит компенсационный характер. Это значит, что пожилой человек должен исправно оплачивать взнос и только в следующем месяце получать на счёт обратно свои деньги. Льгота подразумевает перерасчёт с начала года. Но если пенсионер накопил за эти полгода долг (рассчитывая, что вот-вот отменят для него обязанность оплачивать счёт за капремонт), компенсацию он не получит, задолженность продолжит увеличиваться. Придётся сначала погасить её, а затем ждать от минсоцразвития компенсации.

Но даже с соблюдением этих условий не все одинокие старики 80 лет могут рассчитывать на 100-процентную скидку. Как по­яснила начальник отдела организации предоставления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ минсоцразвития Елена Ульзутуева, компенсация предоставляется исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения. Согласно этой соцнорме, одинокому пенсионеру положена квартира площадью 33 кв. метра. Только за эти квадраты он и получит компенсацию, даже если проживает один в двушке. На семью из двух пенсионеров положено 42 кв. метра (по 21 квадрату на каждого). Соответственно, семидесятилетние пенсионеры, проживающие вместе, например, в трёшке, получат 50% скидки только на 42 квадрата.

Если же в квартире будет прописан молодой человек, пенсионеру откажут в 100% скидке. Даже ветерану войны, проживающему в однокомнатной квартире площадью 33 квадрата. То же самое касается стариков, которые владеют не всей квартирой, а лишь долей в ней.

Вероятно, таким образом региональные власти понимают политику «адресности социальной поддержки». Дополнительные условия в законе помогают «плавно сбалансировать бюджет области».

«На меры социальной поддержки, финансируемые из регионального бюджета, мы направляем более 8 миллиардов рублей. Помощь должна оказываться тем, кто в ней действительно нуждается. Это не означает снижения уровня социальной поддержки. Это говорит о рачительном подходе и более глубокой работе по выявлению людей, которым нужна помощь», – заявил Сергей Левченко во время послания к Зак­собранию.

Опоздали на год

Другие пункты предвыборной программы, касающиеся проведения капремонта, новому руководству области почти за год работы также не удалось выполнить. Коммунисты даже при поддержке губернатора не смогли протолкнуть закон о капремонте в редакции КПРФ. Так что о компенсации «излишне выплаченных» платежей говорить не приходится.

Не введена и система областных гарантий, подтверждающих, что ремонт будет проведён в обозначенные сроки. Более того, в Службе государственного жилищного надзора Иркутской области бьют тревогу: капремонт домов отстаёт от графика почти на год.

Новый директор Фонда капремонта Денис Быков заверил нас, что «в 2016 году реализация [региональной программы капремонта] идёт по 145 многоквартирным домам в Иркутской области. 80% работ уже выполнено, идёт стадия приёмки работ. 10 домов принято в эксплуатацию – подписан итоговый акт по работам. Сроки в ближайших муниципалитетах – Иркутске, Ангарске, Шелехове – идут по графику. До 31 декабря все контракты должны быть завершены».

Однако руководитель областного жилнадзора Денис Воронов озвучил другие данные. «В программе этого года есть переходящие дома с прошлого года. Они отторговались (были отыграны конкурсы на выбор подрядчиков. – Авт.) в прошлом году. В Иркутске такие дома есть на улицах Красных Мадьяр, Карла Маркса, 5-й Армии, Горького. Это всё дома, которые тянутся с прошлого года», – рассказал Воронов.

Так что у пожилых людей действительно всё меньше шансов увидеть капитальный ремонт своих домов.