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Сибирский энергетик: 16 сентября 2016

Общество

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Новая философия производства

Автор: Наталья Иванова

В последних числах августа в Братске состоялся операционный совет ПАО «Иркутскэнерго». Мероприятие проходило в новом формате дискуссионной площадки, что позволило сделать его более насыщенным как информационно, так и практически. Участие в нём наряду с руководством компании, директорами филиалов, дочерних и зависимых обществ приняли представители En+ Менеджмент: директор по персоналу Екатерина Никитина, директора по направлениям Андрей Борисычев и Алексей Захаров, руководитель направления Владимир Катышев. Целью мероприятия стало обсуждение производственной системы (ПС) с точки зрения подтверждения эффектов по проектам развития ПС, мотивации, кадрового резерва, наставничества.

Искать внутренние резервы

Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер компании Евгений Новиков задал вектор дискуссионой площадки, выступив с основным докладом. «На сегодняшний день мы вошли в фазу активного бюджетирования и планирования 2017 года, – отметил Евгений Анатольевич. – Управление переменными затратами и получение дополнительного дохода должны стать основой деятельности всего коллектива».

Генеральный директов ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко отметил: «Задача каждого руководителя – работать в рамках существующего бюджета, искать внутренние резервы». 

Итоги 2015 года в своём докладе подвёл Алексей Захаров. Основное внимание Алексей Анатольевич обратил на необходимость соблюдения всех требований и критериев положения по операционному развитию En+ и корректности расчётов экономического эффекта. «Очень важно сегодня направить всё внимание и усилия на проекты операционного уровня. Это позволит нам вовлечь в производственную систему весь персонал и создаст проч­ный фундамент для дальнейшего развития», – резюмировал Алексей Захаров. Отдельно Захаров затронул тему подтверждения эффектов от проектов операционного развития службой внутреннего аудита. С момента, когда эффекты от проектов операционного развития (ОР) стали источником индексации заработной платы и дополнительной мотивации сотрудников, к этой теме приковано пристальное внимание всех руководителей. «Очень важно заранее согласовать с аудиторами методику расчёта экономического эффекта ещё на этапе проработки проектов. Это позволит нам снять многие вопросы при окончательной проверке проектов», – отметил Алексей Захаров. Он также отметил, что в 2015 году внимание ауди­та было сосредоточено в основном на экономике проектов. По его оценкам, аудиторы внесли достаточно улучшений и многое поправили. Эта работа пошла на пользу всем. 

«Мы хотим видеть результат, выраженный в конкретных экономических показателях. Именно качественная работа над проектами ОР в сегодняшних экономических условиях является основным источником мотивации сотрудников», – резюмировал генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго».

Об адресности проектов ОР, указании в паспортах к ним кураторов проекта и всей рабочей группы, опять же с точки зрения мотивации, говорила Екатерина Никитина: «Как можно больше людей на участках должно быть вовлечено в работу над проектами. Тем самым мы поднимаем уровень работников. Отбор специалистов такого уровня необходимо проводить на входе в профессию. В дальнейшем поддерживать работников в стремлении заниматься развитием производственной системы». 

Не профессия, а состояние натуры

Подробный разгвор о подготовке специалистов в области производственной системы, то есть людей, природой деятельности которых являются эксперимент, ежедневное переосмыс­ление своей производственной деятельности, состоялся в ходе выступления Андрея Борисычева. Участники операционного совета рассуждали о том, как его разглядеть, какие инструменты мотивации использовать. 

«Такой человек для компании – на вес золота, – комментирует своё видение Андрей Борисычев. – Ими, скорее, рождаются. По внутреннему устройству это человек, который не боится изменений, то есть не боится меняться сам и менять среду вокруг себя, вовлекая других. Самое главное, чтобы человек ревностно относился к любой проблеме и не боялся её решать. А с этим надо родиться. Всё остальное – это уже приобретённые знания производственной системы. Мы должны выстроить систему, которая позволила бы нам высвечивать таких «звёздочек» и вовлекать их в процесс трансформации компании». В ходе операционного совета ПАО «Иркутскэнерго» прозвучало предложение учить основам ПС персонал начиная с начальников цехов. «Но если мы говорим о корпоративной культуре, то надо начинать с рабочих, потому что через 5-6 лет это уже руководители. Сегодня профессионализм сотрудника – это обязательное, но недостаточное условие работы в компании, своего рода плата за вход. К этому нужно добавить желание совершенствоваться самому, получать новые знания и навыки. А для этого нам необходимо дальше совершенствовать программы обучения ПС, создавать эталонные участки и обучать на них прежде всего рабочих и линейных руководителей. У японцев есть примеры роста сотрудников за восемь лет с начального уровня до генерального директора корпорации. Хорошую возможность открытия лидеров производственной системы дают корпоративные конкурсы. Мы очень надеемся на молодёжь. Опыт – это прекрасно, но если мы говорим, что компания должна двигаться вперёд, одного опыта недостаточно: нужна новая философия производства», – подчеркнул Борисычев.

Ключевыми решениями первого дня стали: организация согласования проектов РПС службой внутреннего аудита на этапе формирования паспорта проекта, отмена корректировки фактического экономического эффекта по проектам на сумму фактического изменения статей бюджета, разработка совместно с Корпоративным университетом АО «ЕвроСибЭнерго» обучающего курса по оформлению паспортов, формированию целей, стратегий проектов РПС, а также корпоративной программы для выявления и развития высокопотенциальных сотрудников.

Эффект за счёт сжигания КДО 

Второй день операционного совета ПАО «Иркутскэнерго» начался на производственной площадке ТЭЦ-6. Перед угольным складом директор филиала Сергей Коноплёв представил собравшимся проект «Сокращение затрат на приобретение топлива на теплоисточниках ТЭЦ-6, выявленных посредством производственного анализа за счёт замещения доли сжигаемого угля кородревесными отходами (КДО)». 

Идею проекта подсказала беда. 

В сентябре 2011 года Братск накрыл пожар, ликвидировать который пришлось силами федеральных подразделений МЧС. Степень возгораний внутри города тогда усилили свалки отходов лесопиления. Пожар в итоге потушили, но проблема ликвидации отходов лесопиления осталась. На ТЭЦ-6, соседствующей с лесопромышленным комплексом, производство которого подразумевает такие отходы, решено было их использовать в дело. Самому ЛПК сжигать отходы затратно, так как процесс требует много мазута. А передав часть отходов энергопредприятию, можно от этого получить пользу в виде пара. 

На входе в проект, в 2015 году, объём замещения угля кородревесными отходами составил 6152 тонны условного топлива. Эффект был равен 8,6 млн рублей. В текущем году эффект уже выходит на 12,8 млн руб. А в планах на 2017-й – достичь эффекта уже почти в 16 млн руб. При этом объём замещения угля КДО составит 9552 тонны условного топлива. КДО используется тремя теплоисточниками ТЭЦ. Причём в ходу как мелкая фракция (опилки), так и щепа. 

Директор рассказал, какие технические и технологические процессы претерпели изменения в ходе реализации проекта. В частности, своими силами были кардинально модернизированы горелки.

Второй проект ТЭЦ-6 «Сокращение потерь воды в цикле работы станции и оптимизация водоиспользования за счёт стандартизации технологичес­ких процессов» также привлёк внимание коллег. Проблемы, связанные с водой, обострились на ТЭЦ в 1990-х, когда вода в условиях рынка стала товаром. Собственной установки по химводоочистке у предприятия нет. Все мероприятия по экономии этого процесса не давали должного эффекта. Потери воды с дренированием золоотвала продолжались. Решено было посмотреть на проблему со стороны стандартизации техпроцессов. Так родился проект.

Уже по итогам реализации в текущем году проект выходит на экономический эффект в 2 млн рублей. По 2017 году посчитано, что на три миллиона снизятся затраты на Na-катионированную воду, на 900 тыс. рублей меньше будут затраты по технической воде и более чем на 3 млн снизятся затраты на услуги по очистке хозяйственных стоков. Суммарное снижение составит чуть больше 6 млн рублей. 

По итогам второго дня были приняты решения о рассмотрении возможности включения в бюджет филиалов и ДЗО ПАО «Иркутскэнерго» затрат на выезд персонала на ведущие предприятия En+ для обучения и обмена опытом по РПС, а также о необходимости внесения изменений в положение о премировании по РПС для возможности использования денежных средств от экономии на проведение обучения персонала, тренингов, нематериальную мотивацию, наглядную агитацию по ПС. Участники мероприятия отметили необходимость проведения ежеквартальных встреч в схожем формате, направленных в первую очередь на обмен опытом и получение возможности взглянуть на собственные проблемы глазами директоров других филиалов ПАО «Иркутскэнерго». 

По решению генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» следующий операционный совет по производственной системе пройдёт на производственной площадке ТЭЦ-11 в 4 квартале 2016 года и будет направлен на решение вопросов организации эталонных участков с точки зрения отработки подходов и инструментов производственной системы, организации обучающих площадок и обучения инженерно-технических работников.

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