|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
14 декабря отмечает 55-летие Игорь Владимирович Гарулин, который 23 года трудится на центральном участке ТЭЦ-6
Сегодня прекрасный день – Ваш день рождения. Хочется много всего пожелать. Но, пожалуй, самое лучшее пожелание – пожелание счастья. У каждого оно разное, и у Вас пусть будет своё. Кто-то скажет, что прошло уже больше, чем полвека. А Вы знайте, что 55 – это не возраст. Это всего лишь две цифры, которым рад любой ученик. Вашу прошлую жизнь мы оцениваем на «пятёрку»! Так пусть же дальнейшая жизнь тоже будет только на «5»!
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Новости компаний
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий