14 декабря отмечает 55-летие Игорь Владимирович Гарулин, который 23 года трудится на центральном участке ТЭЦ-6

Автор: Коллектив ЦОР ТЭЦ-6

Сегодня прекрасный день – Ваш день рождения. Хочется много всего пожелать. Но, пожалуй, самое лучшее пожелание – пожелание счастья. У каждого оно разное, и у Вас пусть будет своё. Кто-то скажет, что прошло уже больше, чем полвека. А Вы знайте, что 55 – это не возраст. Это всего лишь две цифры, которым рад любой ученик. Вашу прошлую жизнь мы оцениваем на «пятёрку»! Так пусть же дальнейшая жизнь тоже будет только на «5»!