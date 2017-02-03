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Сибирский энергетик: 03 февраля 2017

Общество

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Посильная помощь

Автор: Анна Данилова

Помощь из аварийно-технического запаса региона получили 64 муниципальных образования Иркутской области в прошлом году.

Для устранения нештатных и аварийных ситуаций в сфере ЖКХ они получили от областных властей имущество на сумму более 174 млн рублей, передаёт региональное правительство с ссылкой на заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Сергея Малинкина.

В том числе речь идёт о  пяти дизельных электростанциях для удалённых населённых пунктов, сообщил замминистра. Кроме этого накануне новогодних праздников для областного аварийно-технического запаса было приобретено 14 дизельных электростанций общей мощностью 1,87 МВт, 100 км кабельно-проводниковой продукции, 199 тонн труб различного диаметра.

В этом году для передачи муниципалитетам, по планам регионального минЖКХ, предполагается приобретение ещё 16 дизельных электростанций для ликвидации возможных аварийных ситуации с угрозой нарушения электроснабжения и теплоснабжения в холодное время года.

 

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