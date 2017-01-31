Военный прокурор разъясняет

В военную прокуратуру Иркутского гарнизона обратился военнослужащий в/части 00000 капитан Андрей К. со следующим вопросом:

«Моя супруга прослужила в Вооружённых Силах Российской Федерации 14 лет и 5 месяцев в календарном исчислении, затем уволилась по подпунк­ту «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (т.е. по семейным обстоятельствам).

При расчёте вещевого имущества ей было отказано в денежной компенсации за последние 12 месяцев. Общая продолжительность военной службы в льготном исчислении составляет 21 год и 7 месяцев. Правомерен ли отказ командования в данной компенсации?»

Военный прокурор Иркутского гарнизона полковник юстиции Сериков А.Л. разъясняет:

«Разъясняю Вам, что в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих», подпунктом «г» пункта 1 Правил получения отдельными категориями военнослужащих денежной компенсации вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 390, право получения вышеуказанной денежной компенсации предоставлено военнослужащим, увольняемым с военной службы по пункту 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», имеющим общую продолжительность военной службы 20 лет и более (за вещевое имущество, право на получение которого возникло в течение последних 12 месяцев).

Поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» под «общей продолжительностью военной службы» понимается общая продолжительность военной службы в календарном исчислении, которая у Вашей супруги не превышает 20 лет (составляет 14 лет и 5 месяцев), отказ командования в получении названной денежной компенсации правомерен».