+ добавить комментарий

Прокуратура запустила программу

Суд обязал региональное минприроды следить за сбросами в Байкал

Автор: Виктория Комарова

Решение Кировского районного суда Иркутска обязало министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области разработать региональную программу обращения с отходами, включая строительство пунктов приёма судовых отходов на озере Байкал, и в срок до 1 мая 2018 года обеспечить её выполнение. С иском в суд обратилась Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

Прокуратура проверила соблюдение требований природоохранного законодательства о сдаче отходов, образовавшихся в результате эксплуатации судов на озере Байкал.

Установлено, что в акватории озера отсутствует инфраструктура, предназначенная для сбора хозяйственно-бытовых и нефтесодержащих вод.

При этом количество судов всех классов, эксплуатируемых на Байкале, ежегодно увеличивается. Так, в навигацию 2015 года по озеру курсировало более 2 тысяч судов, включая маломерный флот.

Только на пассажирских кораблях класса «Ярославец» ежемесячно вырабатывается более 300 кубометров нефтесодержащих вод. Однако за навигацию 2015 года на единственное в Иркутской области несамоходное судно комплексной очистки «Самотлор» было сдано всего 11 кубометров нефтесодержащих вод, и с каждым годом их количество уменьшается.

Проверка показала, что большая часть отходов сбрасывается в озеро напрямую и представляет значительную опасность для экосистемы Байкала, сообщает пресс-служба ведомства.

После вступления решения суда в законную силу природоохранная прокуратура проконтролирует его исполнение.