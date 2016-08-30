Город утепляется на зиму

Автор: Ирина ПЕТРОВА

4019 элеваторных узлов в домах Иркутска уже приняли ресурсоснабжающие организации. Готовность жилого фонда к отопительному сезону в областном центре составляет более 70%. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Евгений Дроков по итогам прошедшего в администрации очередного штаба по отопительному сезону. Кроме подготовки индивидуальных тепловых пунктов управляющими организациями ведутся работы по ремонту инженерных сетей и строительных конструкций (фасадов, кровель), утеплению зданий.

Как сообщили представители ресурсоснабжающих предприятий, из 36 котельных уже полностью готовы к зиме 29, запасы топлива составляют 99%. Ново-Иркутская ТЭЦ также идёт с опережением графика работ – 89% центральных тепловых пунктов готовы к подаче тепла. Общая протяжённость тепловых сетей в Иркутске составляет 685 километров. Все они проверены и отремонтированы к предстоящему отопительному сезону.

Полностью готовы к началу холодного периода водозаборы, очистные сооружения, водопроводные и канализационные сети. Продолжаются профилактические ремонтные работы на водопроводных и канализационных насосных станциях. Их общая готовность составляет 83%.

Заканчиваются работы по замене сетей энергоснабжения – этим летом перекладывают 68 километров кабеля. На 95% приведены в надлежащее состояние трансформаторные подстанции. Как отметили на совещании, все социальные учреждения – детские сады и школы – полностью готовы к подключению тепла.