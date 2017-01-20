Новые котлы закупили для Вихоревки

Автор: Мария Пороева

Демонтаж и замена старых водогрейных котлов начнётся в городе Вихоревка Братского района в середине марта. Из-за аварии на теплоисточнике в ноябре был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Новое оборудование должно поступить с Бийского котельного завода в конце февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящее время ситуацию с теплоснабжением в городе удалось стабилизировать. До конца февраля в город доставят два новых твердотопливных водогрейных котла, приобретённые на Бийском котельном заводе, а в середине марта планируется начать демонтаж одного из старых котлов. В настоящее время муниципальные власти Вихоревки и ЗАО «Байкалэнерго» формируют план-график подготовительных работ по замене оборудования.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что обслуживание котельной в Вихоревке перейдёт к компании «Байкалэнерго».

– Окончательные выводы будем делать после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ, – сказал во вторник, отвечая на вопросы журналистов, председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. – На мой взгляд, нанесён ущерб бюджету Иркутской области. С 2010 года в тепловые сети, котельную Вихоревки было вложено 125 миллионов рублей. Даже если половину этой суммы в котельную вложить, она должна работать как часы, а мы латаем все четыре котла по очереди – где-то кто-то очень «качественно освоил» эти деньги.