«Байкальский луч»

Цикл публикаций о том, каким три творческих коллектива проектировщиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска видят наш город в ближайшие десятилетия, наша газета заканчивает концепцией разработчиков из северной столицы. Они решили воздержаться от мега-проектов, посчитав важным использовать те наработки, которые уже есть. По их мнению, в первую очередь городу не хватает благоустроенных общественных пространств, подходящих для отдыха горожан и гостей Иркутска.

Основная точка приложения усилий – исторический центр, приоритет отдаётся также «байкальскому лучу» – пути на Священное озеро. В историческом центре города, как рекомендуют проектировщики, должны остаться только действительно ценные здания. Сохранить все деревянные постройки невозможно по экономическим причинам. Чтобы привести в порядок обветшавшие здания, реконструировать «хрущёвки» в зоне плотной жилой застройки, разработчики считают необходимым возводить дома для манёвренного фонда, в которых на время реконструкции будут жить иркутяне. Оптимальным местом для такого размещения может стать село Мамоны. Петербургские идеи в деталях в материале Ольге Мутовиной «Прагматичные амбиции» во вкладке «Губерния».

Платная охраняемая парковка может появиться в посёлке Сахюрта вблизи паромной переправы на остров Ольхон уже в 2017 году. У проекта есть потенциальные инвесторы. Этой осенью планируется провести переговоры с муниципальными и региональными властями, затем определить площадку под строительство. Воспользоваться услугами парковки готовы 36% жителей Иркут­ска и Иркутской области, приводит данные Центр независимых социальных исследований. Однако в случае решения проблем транспортной инфраструктуры их доля может быть увеличена до 60–80%. Эксперты отмечают актуальность данной инициативы как с экологической, так и с экономической точки зрения. Речь идёт о занятости местного населения и увеличении поступлений в бюджеты всех уровней. Подробности в материале Елены Лисовской «Экологично. Экономично. Без очереди» во вкладке «Конкурент».

«Смотрящий», сидевший два с половиной года, получил 17 лет особого режима «без отрыва от отсидки». В начале августа Иркутский областной суд приговорил к новым срокам заключения троих молодых людей, которые, уже находясь в ангарской исправительной колонии № 14, совершили двойное убийство. Приговором остались недовольны обе стороны. Матери погибших были возмущены мягкостью приговора, а сами подсудимые считали, что, наоборот, они не совершили ничего такого страшного, чтобы суд «накинул им по десяточке»… Пока суд готовится разбирать апелляционную жалобу, наш корреспондент Берт Корк решил восстановить произошедшие события и понять, что же случилось в ИК-14 в предпраздничный день 30 апреля прошлого года. Материал «Новый срок Вани Иркутского» читайте во вкладке «Иркутский репортёр».

С вами читал газету Альберт Батутис