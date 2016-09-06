Садоводы крупным планом

На выставках-ярмарках «Огород. Сад. Загородный дом», что проходят ежегодно в иркутском Сибэкспоцентре, всегда многолюдно. Иркутяне любят их посещать. Здесь столько представлено овощей и фруктов, выращенных в Сибири, что глаза разбегаются от их разнообразия и величины. Восторгу просто нет предела. Это и томаты с перцами, и капуста с дынями и арбузами, и абрикосы с виноградом, и море яблок и груш размером от пятака до хорошего мужского кулака.

Но больше всего поражают сами садоводы. Это удивительные люди, самые настоящие академики от земли.

Каждый год они радуют своими необыкновенными новинками. Вглядитесь в эти лица. Да-да, это наши земляки, люди разных профессий: врачи, педагоги, геологи, инженеры, учёные, сельчане. Но всех их объединяет земля и любовь к тому, что можно на ней вырастить. Сегодня мы показываем их крупным планом. И мы горды их достижениями.