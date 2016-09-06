Садоводы крупным планом
Наталья Леонидовна Кострица из ангарского клуба «Надежда» вот уже несколько лет пропагандирует свои овощи индивидуально
Наталья Леонидовна Кострица из ангарского клуба «Надежда» вот уже несколько лет пропагандирует свои овощи индивидуально
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Руководитель клуба «Садовод и огородник» Валентина Алексеевна Ивашева
не устаёт рекламировать великолепные экспонаты своего клуба
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Надежда Германовна Марценюк из Куйтуна особенно любит выращивать арбузы и дыни
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Немало забот у Нины Ивановны Новиковой – председателя куйтунского клуба «Любимый сад-огород»
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Людмила Владимировна Черных возглавляет
ангарский клуб «Надежда»
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Председателя клуба «Академия на грядках» Елену Сергеевну Целютину хорошо знают не только в Иркутске и родном Ангарске, но и в целом
по области, в России, и даже за рубежом
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Профессор из СИФИБРа Юрий Фёдорович Палкин с кандидатом сельскохозяйственных наук Ириной Матвеевной Мокшоновой и Верой Максимовной Белошапкиной
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Здесь столько представлено овощей и фруктов, выращенных в Сибири,
что глаза разбегаются от их разнообразия и величины
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Ирина Моисеевна Бакштановская – одна из активисток иркутского клуба «Садовод и огородник».
Она не только выращивает много овощей и ягод, но и создаёт немало удивительных поделок из дерева
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На выставках-ярмарках «Огород. Сад. Загородный дом», что проходят ежегодно в иркутском Сибэкспоцентре, всегда многолюдно. Иркутяне любят их посещать. Здесь столько представлено овощей и фруктов, выращенных в Сибири, что глаза разбегаются от их разнообразия и величины. Восторгу просто нет предела. Это и томаты с перцами, и капуста с дынями и арбузами, и абрикосы с виноградом, и море яблок и груш размером от пятака до хорошего мужского кулака.
Но больше всего поражают сами садоводы. Это удивительные люди, самые настоящие академики от земли.
Каждый год они радуют своими необыкновенными новинками. Вглядитесь в эти лица. Да-да, это наши земляки, люди разных профессий: врачи, педагоги, геологи, инженеры, учёные, сельчане. Но всех их объединяет земля и любовь к тому, что можно на ней вырастить. Сегодня мы показываем их крупным планом. И мы горды их достижениями.
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Руководитель клуба «Садовод и огородник» Валентина Алексеевна Ивашева
не устаёт рекламировать великолепные экспонаты своего клуба
5652351565216
Надежда Германовна Марценюк из Куйтуна особенно любит выращивать арбузы и дыни
5652341565216
Немало забот у Нины Ивановны Новиковой – председателя куйтунского клуба «Любимый сад-огород»
5652331565216
5652321565216
Людмила Владимировна Черных возглавляет
ангарский клуб «Надежда»
5652311565216
Председателя клуба «Академия на грядках» Елену Сергеевну Целютину хорошо знают не только в Иркутске и родном Ангарске, но и в целом
по области, в России, и даже за рубежом
5652301565216
Профессор из СИФИБРа Юрий Фёдорович Палкин с кандидатом сельскохозяйственных наук Ириной Матвеевной Мокшоновой и Верой Максимовной Белошапкиной
5652291565216
Здесь столько представлено овощей и фруктов, выращенных в Сибири,
что глаза разбегаются от их разнообразия и величины
5652281565216
Наталья Леонидовна Кострица из ангарского клуба «Надежда» вот уже несколько лет пропагандирует свои овощи индивидуально
5652271565216
Ирина Моисеевна Бакштановская – одна из активисток иркутского клуба «Садовод и огородник».
Она не только выращивает много овощей и ягод, но и создаёт немало удивительных поделок из дерева
5652261565216
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