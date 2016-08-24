+ добавить комментарий

Сергей Левченко тоже забыл, что обладает недвижимостью

Губернатор Иркутской области представил в Центризбирком недостоверные сведения

Автор: Виктория Комарова

Центральная избирательная комиссия начала публиковать первую информацию о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Государственной Думы.

Неаккуратно составлены были сведения у Георгия Любенкова, представляющего ЛДПР. По данным Росреестра, у него оказался неучтённым участок в 501 кв. м, также находящийся в Иркутской области. Кандидат от «Гражданской платформы» Юлия Солдатова указала, что получила доход за прошлый год в ИРО «ГП» в 45 тыс. рублей, а вот Федеральная налоговая служба считает, что Юлия заработала в два раза больше – 90 тыс. рублей. У «Партии Роста» «забывчивым» оказался Михаил Коллекер, идущий в региональной группе от Иркутской области и Якутии. Он не указал в сведениях об имуществе 11 объектов в Иркутской области, включая нежилые помещения и квартиры площадью от 36,2 до 130,6 кв. м. Ещё один кандидат от «Партии Роста», Евгений Барышев, не указал, что у него 50% акций ООО «Иркутск-Строй-Контроль». А вот налоговики этого не забыли.

У ПАРНАСа тоже не всё гладко. Ольга Жакова, выдвинувшаяся в Ангарском округе, посчитала, что не нужно напоминать о владении долей в квартире 35,8 кв. м. Росреестр выявил, что представитель «Гражданской силы» Ольга Досова также попыталась скрыть владение квартирой в Иркутской области площадью 35,1 кв. м. Представитель «Коммунистов России» Егор Ковалев не указал, что владеет одной третью квартиры в 58,3 кв. м. «Российская партия пенсионеров За справедливость» тоже не избежала досадных проколов. Валерий Курочкин, составляя список, не включил в него сведения о своём долевом участии во владении земельным участком в 59 кв. м и то, что он является собственником нежилого помещения 57,4 кв. м и гаражного бокса в 28,8 кв. м. Анна Мухтарова, представляющая эту же партию, скрыла владение квартирой в 69,2 кв. м. Сергей Харабаджаков также «забыл» про свою долю в квартире площадью 58,1 кв. м.

В этом списке «забывчивых» оказался коммунист, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который предоставил в ЦИК сведения о том, что никакой недвижимостью, включая дома, квартиры, земельные участки, не владеет. Но, по сведениям Росреестра, он забыл указать земельный участок в 1283 квадратных метра, который находится в Иркутской области. Остальные коммунисты в региональном списке таких нарушений не имеют. Нет ни одного нарушения при составлении списков недвижимости и имущества у кандидатов «Яблока», «Родины» и «Единой России».