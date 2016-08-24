+ добавить комментарий

«Областная власть нас не слышит»

Мэры отказались встречаться с губернатором

Автор: Андрей Михайлов

Такое увидишь нечасто. Мэры областных территорий почти в полном составе отказались встречаться с губернатором. Демарш, как утверждают очевидцы, созрел вполне себе спонтанно. Во время заседания ассоциации мэров один из руководителей территории просто публично высказался о наболевшем. После чего, что называется, «прорвало».

В такую версию событий наотрез отказываются верить в Сером доме. Там глубоко убеждены, что за поступком мэров стоят «тёмные силы». И, конечно, зоркие придворные аналитики от КПРФ рассмотрели, что тень отца Гамлета не что иное, как партия «Единая Россия», экс-губернатор Ерощенко, мэры Иркутска и Черемхова Бердников и Семёнов.

При этом ожидаемо посетовали на десант неких москвичей, которые катапультировались в Иркутске по зову сердца, чтобы испортить жизнь всенародно избранному иркутскому губернатору.

Подобные версии рассчитаны на доверчивого местного обывателя, который должен испытать чувство местнического патриотизма и сплотить ряды вокруг Сергея Георгиевича Левченко и его партии. При этом совсем не задаваясь вопросом об истоках такого поступка мэров городов и районов.

Прозрачная чистота бюджета

А следовало бы помнить, что избранным населением в Иркутской области является не только губернатор, но и все его сегодняшние оппоненты. Причём абсолютное большинство – не один раз. При этом часто мотивацией голосования за кандидатуру конкретного мэра у населения является его умение договариваться с областными руководителями. Давайте говорить прямо: благополучие той или иной территории напрямую связано с мастерством работы в иркутских кабинетах.

И вот эти люди, которые априори должны быть максимально корректными к руководителю области, предпринимают такой шаг. Данный поступок как минимум достоин анализа, в котором эскападам вида «сам дурак» и «наших бьют» не должно быть место в принципе.

Мэры сегодня, что называется, работают на земле. Они значительно ближе к простому избирателю, чем тот, кто пытается «услышать голос каждого» не выходя из кабинета третьего этажа на сквере Кирова. И, что наиболее информативно, за редчайшим исключением руководителям территорий есть с чем сравнивать.

Среди сегодняшних мэров районов и городов почти все работали с администрацией Ерощенко, большинство – с правительством Мезенцева и Тишанина. Есть те, кто начал свою муниципальную деятельность при Говорине и (в это трудно поверить, но факт) даже те, кто приходил в кабинет губернатора, который занимал ещё Юрий Ножиков!

История политических противостояний в Иркутской области помнит многие моменты, но чтобы первыми подняли голос мэры, такое точно происходит впервые.

Можно пытаться рассуждать о деталях. Оценивать выбранный повод. Но отрицать факт, что данный демарш беспрецедентный, не получится. Как не получится уклониться от ответов на прямой вопрос: чего такого сегодня не видят в работе областных властей мэры, что они видели ранее и к чему привыкли?

И бравурными процентами роста промышленного производства, экономией на обслуживании государственного долга, многочисленными ревизиями и проверками достижений предшественников невозможно замылить прямой ответ на вопрос – почему всего лишь за один год работы команды Левченко на территории области практически прекратилось движение половины федеральных программ? Почему по утверждённым планам и защищённым проектам только в одном районе должны были построить и отремонтировать пять фельдшерских пунктов, а в результате построят только один… на всю область?

Почему красивый лозунг избирательной кампании Левченко «Бюджету – чистоту и прозрачность Байкала» для местного самоуправления на поверку обернулся девственной чистотой и пустотой в графе «расходы» на какие-либо серьёзные проекты в территориях?

За три года работы губернатор Мезенцев разработал и воплотил в жизнь 130-й квартал – гордость сегодняшнего Иркутска. Через год работы губернатора Ерощенко в Култуке появилась одна из самых современных школ в стране. А сегодня все идущие на выборы мэры отчитываются перед избирателями фактически совместными с Ерощенко достижениями.

Любовь Лис, мэр г. Усолья-Сибирского: «Мы готовы к диалогу с региональной властью, но она нас не слышит»

Заканчивается год работы губернатора Левченко. Но в публичном пространстве руководители территорий вынуждены констатировать:

Сергей Серебренников, мэр г. Братска:

«На сегодня муниципальное образование исчерпало свой ресурс полномочий. Мы весь год обращались в правительство Иркутской области с просьбой оказать организационную и финансовую помощь, провести рабочие совещания, на которых можно было бы решить конкретные вопросы. Нас не услышали. Я готов отчитаться о проделанной работе, готов к диалогу, у нас есть собственное видение решения проблем, но нам нужна помощь. Однако сегодня правительство региона взяло на себя только контрольные функции, а должно засучив рукава помогать решать насущные проблемы муниципалитетов».

Любовь Лис, мэр г. Усолья-Сибирского:

«На территории муниципалитета 8 электроподстанций находятся в аварийном состоянии. Мы не можем готовиться к зиме, так как нет возможности переключения. Многочисленные обращения в правительство Иркутской области ни к чему не привели. Был получен лишь ответ от зампредседателя правительства Руслана Болотова с рекомендацией создать запас необходимых материалов на случай природных стихий. При этом источником финансирования в телефонном разговоре рекомендовано «честное слово». Кому оно сегодня нужно?

Область не понимает наши проблемы и не хочет. Что можем, делаем сами. По ремонту дорог выделены средства только на садоводческие маршруты. В рамках народных инициатив при софинансировании из местного бюджета ремонтируем виадук. Мы готовы к диалогу с региональной властью, но она нас не слышит».

Вадим Семёнов, председатель Ассоциации муниципальных образований, мэр г. Черемхова:

«Да любого мэра ночью разбуди, он расскажет обо всех проблемах, которые существуют у него в муниципалитете. И говорить о том, что кто-то из нас не готов, категорически нельзя. Мы отказались от участия в заседании Регионального совета потому, что его повестка не соответствует текущему моменту и тем трудностям, с которыми сталкиваются муниципалитеты сегодня. Проблемы настолько серьёзные, что менять нужно саму повестку и состав отчитывающихся».

В подобном ключе высказываются сегодня большинство районных руководителей.

Согласитесь, это не тот повод, чтобы от него отмахнуться, как от назойливой мухи. Но создаётся стойкое впечатление, что губернатор и его окружение продолжают утверждать, что всё идёт нормально, с упорством не замечая очевидного. Или делают вид…

Злопыхатели действующего губернатора непременно напомнят, что ещё год назад предупреждали: голосование за кандидата от КПРФ может быть чревато для региона. Этому не поверили. Сегодня такие разговоры могут начаться вновь. Надо быть наивным, чтобы ожидать официальных подтверждений подобным слухам. И уж совсем из области научной фантастики, если вдруг Сергей Левченко сознается, что «так получилось, денег не будет, но вы держитесь». А ведь найдутся те, кто скажет, что нет дыма без огня…

Не пора ли писать письма?

Вадим Семёнов, председатель Ассоциации муниципальных образований, мэр г. Черемхова: «Мы отказались от участия в заседании Регионального совета потому, что его повестка не соответствует текущему моменту...»

Губернатор ожидаемо пошёл другим, ему одному понятным путём. Ответ мэрам последовал незамедлительно.

Вначале было слово. Конфликт с переносом Регионального совета он оценил как мелкий, предсказуемо добавив, что случившееся – это такой политический «всхлип», это больше эмоции, чем разумный подход.

Потом последовало дело. В Братск была направлена комиссия, которая должна ко всему прочему выявить вину градоначальника за срыв работ по программе переселения. Выявить и, не исключено, доложить в правоохранительные органы.

Это, что называется, был кнут. После чего попытались достать пряник.

Сергей Левченко экстренно собрал пресс-конференцию, где намекнул, что в индивидуальном порядке руководители территорий эффективнее могут решить свои вопросы и он никому, никогда во встрече не отказал. Справедливости ради скажем, что губернатор не стал уточнять, кому и чем при этом помог конкретно. Но если судить о демарше мэров с этой точки зрения, видимо, гостеприимность нынешнего губернатора их в целом не впечатляет.

Эксперты, следящие за политической жизнью области, ранее отмечали прогнозируемость поведения нового руководителя региона. То, что будет происходить, по их мнению, укладывалось в анекдот про три письма, когда уволенный тренер проигрывающей команды оставляет три конверта своему предшественнику с наставлением вскрыть, когда будет трудно.

Команда продолжала проигрывать, и новый коуч открыл первое письмо, увидев: «Вали всё на меня». Его риторика стала соответствующей и позволила какое-то время быть вне критики.

Но команда продолжала опускаться в турнирной таблице. И тогда он вскрыл второй конверт, прочёл: «Обещай». Этот совет также возымел действие, и тренера оставили в покое.

Но, увы, ничего не менялось, и пришло время открывать последний конверт. «Пиши письма», – гласила запись.

Но жизнь, как всегда, внесла коррективы. На сегодня, судя по реакции Левченко на позицию мэров, у губернатора лучше всего получается пребывать в состоянии «перманентного прочтения первого письма». Хотя, по логике, да и просто следуя ожиданиям жителей области, давно уже пора переходить ко второму конверту.

Никто не будет отрицать, что у любого главы области, вступившего в должность, начинается обратный отсчёт. Как бы этого не хотелось его окружению и самому Сергею Георгиевичу, его счётчик запущен. И даже не успев прочитать письма предшественника, пора начинать писать свои.