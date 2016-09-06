Rambler's Top100
rss       
 

Губерния: 06 сентября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Дневник недели

6 сентября, вторник

В Иркутске пройдёт публичная лекция об истории предместья Рабочего, которая начнётся в 18 часов от стадиона «Динамо» на улице Баррикад, 42. Экскурсию проведёт доктор исторических наук, профессор кафедры истории России ИГУ Вадим Шахеров. Среди пригородов Иркутска особое место занимало предместье Рабочее, когда-то вместе со Знаменским составлявшее третью заушаковскую часть города. Ещё в конце XVII века здесь, в устье реки Иды, были построены две мукомольные мельницы торговых людей Ушаковых. С тех пор река стала называться Ушаковкой. Рост предместья начался в конце XVIII века, здесь был открыт Рабочий дом для ссыльных, знающих различные ремёсла. С тех пор этот удалённый от города район стал промышленным центром Иркутска. 

В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея в 13 часов откроется выставка «Последний букет лета». Участие в ней примут более 20 цветоводов-любителей из Иркутска, Ангарска, Шелехова. Садоводы покажут посетителям выставки георгины, гладиолусы, флоксы. На выставке также будет представлен посадочный материал пионов. Кроме того, цветоводы проведут консультации по выращиванию цветов и уходу за ними.

7 сентября, среда

Персональная выставка художника-конструктора Анжелики Алсаткиной «Мифы и символы» откроется в Усадьбе В.П.Сукачёва в Иркутске. Автор представит произведения декоративно-прикладного искусства, посвящённые многочисленным духам в бурятских верованиях. Работы выполнены из природных материалов, в частности из войлока и конского волоса. Всего на выставке будет представлено более 40 работ Анжелики Алсаткиной. Многие из них публика увидит впервые.

Монументальная скульптура «Мистерия» всемирно известного мастера Даши Намдакова будет представлена на постоянной основе в одном из выставочных залов «Галереи В. Бронштейна» в Иркутске. Увидеть новую работу бурятского скульптора зрители смогут 7 сентября в 17.30 в рамках экскурсии по обновлённой экспозиции, а затем – ежедневно с 11 до 20 часов. Скульптура выполнена по мотивам бронзовой пластики буддийских божеств: полиморфное существо с головой быка, руками и согнутыми в напряжённом движении ногами, с мощным хвостом, который напоминает оружие-плеть. Характер персонажа подчёркнут наличием боевого топорика и щита в руках. Обращение к образам зверей, перенос их свойств на людей и наоборот – характерная черта самобытного стиля бурятского автора.

9 сентября, пятница

Иркутск присоединится к масштабной всероссийской акции, которая пройдёт в 68 регионах страны под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации. Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» стартует во Владивостоке во время Восточного экономического форума и завершится в Москве. В Иркутске праздник для всей семьи, который призван познакомить россиян с современными технологиями ресурсосбережения, пройдёт с 13 до 18 часов на площади возле стадиона «Труд». Иркутяне смогут увидеть современные энергоэффективные технологии, которые уже сегодня применяются в реальной жизни: бытовые устройства (холодильники, электрические плиты, чайники) и профессиональную технику: автоматизированные системы диспетчерского управления, узлы учёта и другие. События праздника будут транслироваться на самый большой экран Иркутска.

10 сентября, суббота

На станции «Огоньки» под Иркутском в 12 часов стартует «Большой альпинистский марафон – веловерсия». Участники могут выбрать одну из трёх дистанций в соответствии со своим уровнем подготовки: марафон – 63,9 км, лайт-марафон – 42,6 км и мини-марафон – 21,3 км. Трасса является кольцевой с суммарным набором высоты на одном круге 500 метров. Регистрация участников начинается в 9.30 и заканчивается в 11.30 на месте старта. 

Иркутский торгово-развлекательный центр «Модный квартал» отметит три года со дня открытия. Гостей мероприятия ждёт насыщенная развлекательная программа с кубинским карнавалом. Также запланированы выступления артистов и конкурсы с призами, в том числе с главным – вручением путёвки на Кубу. Завершится вечер праздничным салютом. Начало мероприятия в 15 часов.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Дневник недели

Дневник недели

6 сентября, вторникВ Иркутске пройдёт публичная лекция об истории предместья Рабочего, которая начнётся в 18 часов от стадиона «Динамо» на улице Баррикад, 42. Экскурсию проведёт доктор исторических наук, профессор кафедры истории России ИГУ Вадим Шахеров. Среди пригородов Иркутска особое место занимало предместье Рабочее...

06.09.2016, Губерния
Дневник недели

Дневник недели

30 августа, вторникКлуб молодых учёных «Альянс» в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску» проведёт экскурсию, на которой краевед-любитель Лариса Савельева расскажет участникам о жизни иркутского гласного, управляющего государственным имуществом Иркутской губернии Алексея Пятницкого...

30.08.2016, Губерния
Дневник недели

Дневник недели

23 августа, вторникВ конференц-зале отеля «Кортьярд Мариотт Иркутск» откроется семинар-совещание Федеральной таможенной службы, в котором примут участие  службы организации таможенного контроля региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчинённых ФТС России (в том числе Севастопольской и Крымской...

23.08.2016, Губерния
Дневник недели

Дневник недели

16 августа, вторникНакануне выборов депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва организаторы проекта «Прогулки по старому Иркутску» познакомят иркутян с историей выборов в городе. «Городского голову имели право избирать только домовладельцы. Отсутствующие в городе и женщины не имели права голоса...

16.08.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны ресторанов на портале

http://www.moto.electric-wheels.ru/catalog/motosamokat-revo-x3/

"АПвПу2г 3х70/25-10"

Матрасы для взрослых
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний