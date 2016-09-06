Дневник недели

6 сентября, вторник

В Иркутске пройдёт публичная лекция об истории предместья Рабочего, которая начнётся в 18 часов от стадиона «Динамо» на улице Баррикад, 42. Экскурсию проведёт доктор исторических наук, профессор кафедры истории России ИГУ Вадим Шахеров. Среди пригородов Иркутска особое место занимало предместье Рабочее, когда-то вместе со Знаменским составлявшее третью заушаковскую часть города. Ещё в конце XVII века здесь, в устье реки Иды, были построены две мукомольные мельницы торговых людей Ушаковых. С тех пор река стала называться Ушаковкой. Рост предместья начался в конце XVIII века, здесь был открыт Рабочий дом для ссыльных, знающих различные ремёсла. С тех пор этот удалённый от города район стал промышленным центром Иркутска.

В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея в 13 часов откроется выставка «Последний букет лета». Участие в ней примут более 20 цветоводов-любителей из Иркутска, Ангарска, Шелехова. Садоводы покажут посетителям выставки георгины, гладиолусы, флоксы. На выставке также будет представлен посадочный материал пионов. Кроме того, цветоводы проведут консультации по выращиванию цветов и уходу за ними.

7 сентября, среда

Персональная выставка художника-конструктора Анжелики Алсаткиной «Мифы и символы» откроется в Усадьбе В.П.Сукачёва в Иркутске. Автор представит произведения декоративно-прикладного искусства, посвящённые многочисленным духам в бурятских верованиях. Работы выполнены из природных материалов, в частности из войлока и конского волоса. Всего на выставке будет представлено более 40 работ Анжелики Алсаткиной. Многие из них публика увидит впервые.

Монументальная скульптура «Мистерия» всемирно известного мастера Даши Намдакова будет представлена на постоянной основе в одном из выставочных залов «Галереи В. Бронштейна» в Иркутске. Увидеть новую работу бурятского скульптора зрители смогут 7 сентября в 17.30 в рамках экскурсии по обновлённой экспозиции, а затем – ежедневно с 11 до 20 часов. Скульптура выполнена по мотивам бронзовой пластики буддийских божеств: полиморфное существо с головой быка, руками и согнутыми в напряжённом движении ногами, с мощным хвостом, который напоминает оружие-плеть. Характер персонажа подчёркнут наличием боевого топорика и щита в руках. Обращение к образам зверей, перенос их свойств на людей и наоборот – характерная черта самобытного стиля бурятского автора.

9 сентября, пятница

Иркутск присоединится к масштабной всероссийской акции, которая пройдёт в 68 регионах страны под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации. Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» стартует во Владивостоке во время Восточного экономического форума и завершится в Москве. В Иркутске праздник для всей семьи, который призван познакомить россиян с современными технологиями ресурсосбережения, пройдёт с 13 до 18 часов на площади возле стадиона «Труд». Иркутяне смогут увидеть современные энергоэффективные технологии, которые уже сегодня применяются в реальной жизни: бытовые устройства (холодильники, электрические плиты, чайники) и профессиональную технику: автоматизированные системы диспетчерского управления, узлы учёта и другие. События праздника будут транслироваться на самый большой экран Иркутска.

10 сентября, суббота

На станции «Огоньки» под Иркутском в 12 часов стартует «Большой альпинистский марафон – веловерсия». Участники могут выбрать одну из трёх дистанций в соответствии со своим уровнем подготовки: марафон – 63,9 км, лайт-марафон – 42,6 км и мини-марафон – 21,3 км. Трасса является кольцевой с суммарным набором высоты на одном круге 500 метров. Регистрация участников начинается в 9.30 и заканчивается в 11.30 на месте старта.

Иркутский торгово-развлекательный центр «Модный квартал» отметит три года со дня открытия. Гостей мероприятия ждёт насыщенная развлекательная программа с кубинским карнавалом. Также запланированы выступления артистов и конкурсы с призами, в том числе с главным – вручением путёвки на Кубу. Завершится вечер праздничным салютом. Начало мероприятия в 15 часов.