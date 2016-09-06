+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 06 сентября 2016

Общество

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Дебютант не робкого десятка

Иркутский «Зенит» осваивается во втором футбольном дивизионе

Автор: Ника Песчинская

Футболисты иркутского «Зенита» на минувшей неделе сыграли первые домашние матчи. В первенстве второго дивизиона наша команда – дебютант, и неудивительно, что мальчишкам, которые только-только попробовали вкус футбола, пока сложно на равных противостоять профессиональным футбольным клубам. Но, тем не менее, кое-что уже получается.

В первом домашнем матче иркутянам противостоял омский «Иртыш» – у этой команды проблемы, сходные с нашей. В Омске вообще спортивные команды в этом году переживают нелёгкие времена, чего только стоит крах волейбольной «Омички». Вот и «Иртыш», некогда мощный, сейчас сыграл с нами на равных, а уже в компенсированное время Иван Хлебородов заставил иркутскую публику радостно вскочить – гол, и победа 1:0. 

Второй матч, с «Динамо-Барнаулом», дался сложнее. Прежде всего, скажем немного об особенностях нынешнего чемпионата. Иркутский «Зенит» – не просто молодая команда, а самая молодая среди команд восточной зоны второго дивизиона. Другая особенность: список команд восточной зоны в этом году – крошечный как никогда: всего шесть клубов нашли деньги, чтобы заявиться. «Динамо-Барнаул» возглавляло таблицу восточной зоны, но поражение в Чите лишило их первого места, и динамовцы были злы и полны намерений вернуть себе утраченное преимущество. Вот эту спортивную злость и предстояло испытать на себе молодой команде Олега Яковлева. 

Основная «ударная сила» у иркутян – в строю, это Михаил Гандилян и Иван Хлебородов. С самого начала иркутяне больше владели мячом, динамовцы, откровенно говоря, не выглядели в это время фаворитами. В первом тайме иркутяне упёрлись и не позволили гостям распечатать свои ворота – вратарь «Зенита» Илья Кунгуров отыграл первый тайм «на сухую». Иркутяне настраиваются на победу – а где же ещё брать очки, как не перед своими трибунами? 

Но второй тайм, едва успев начаться, огорчил иркутских болельщиков. На 50-й минуте игрок «Динамо-Барнаула» Константин Погребан отобрал мяч у соперника, прошёл с ним немного вперёд и решился на удар с 30 метров – мяч после нескольких отскоков от земли залетел в сетку ворот Ильи Кунгурова. Этот несколько неожиданный гол иркутян не деморализовал – они побежали отыгрываться. На 54-й минуте «Зенит» получает право на опасный штрафной удар по центру ворот у самой линии штрафной площади – но тут иркутянам не хватило мастерства, разыграть его толком зенитовцы не сумели. Ладно хоть не пропустили – в середине второго тайма гости сумели уйти в быструю контратаку и вышли к самым воротам. Это был шанс, но им гости также не смогли воспользоваться – удар в ближнем углу парировал голкипер «Зенита». 

Терять было нечего, и хозяева пошли в атаку, поддерживаемые трибунами. Но футболисты «Динамо-Барнаула» отдавать победу категорически не желали. В общем, гости смогли выстоять против напора агрессивной молодёжи, которой очень хотелось, как в прошлый раз, порадовать своих зрителей в самом конце матча. Победа «Динамо-Барнаула» со счётом 1:0, и динамовцы возвращаются на первую строчку. А иркутяне – увы, на шестую, последнюю, откуда они было переместились повыше после победы над «Иртышом». 

Олег Яковлев, главный тренер «Зенита», старался не показать виду, что огорчён результатом. Тем более что его подопечных скорее можно было похвалить за эту игру – ведь атаковали до последнего. Тренер же гостей Сергей Шишкин был явно доволен результатом и отметил, что «Динамо-Барнаул» ехало сюда за тремя очками, их и получило. 

Следующий матч соперники вновь сыграют между собой – но уже в Барнауле. «Динамо-Барнаул» принимает иркутский «Зенит» 8 сентября. 

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